Suzuki Swift Sport 1.4 BoosterJet – Není tam slovíčko sport navíc?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Vzadu by možná mohlo být o něco víc místa, to samé platí i pro kufr se základním objemem 265 litrů, zde ovšem nutno připomenout délku necelých 3,9 metru. Je to zkrátka čumáček.

Nový sport si pořídil si třeba agresivnější masku chladiče, na kterou v nárazníku navazují voštinové mřížky, z boku si prosím všimněte černých nástavců prahů a sedmnáctipalcových litých kol, vzadu pak dvojice kulatých a poměrně efektních koncovek výfuku. O něco ostřejší tedy je, alespoň pro mě je to ale pořád čumáček, který se bude líbit hlavně holkám. A co říkáte na schovanou kliku zadních bočních dveří? Co komu udělala klasická, za kterou jde normálně vzít? Tohle si však říkám u každého auta, vybaveného tímto zcela zbytným designovým prvkem.

Protože se ale na první pohled nemá dát a v Mostě měli volno, vydali jsme se spolu na rychlé kolečko – to už ostatně víte ze čtvrtečního videa. A pokud jste se dívali, víte i to, že roztomilý žlutý čumáček nakonec velmi příjemně překvapil. I dosaženým časem.

Motor, jízdní vlastnosti

Necelá tuna vs. 103 kW

Asi už víte, že u nového Swiftu Sport přišla na řadu přeplňovaná čtrnáctistovka, která nahradila atmosférickou šestnáctistovku. Ta byla podle mnohých jedním z největších zdrojů řidičského blaha předchůdce (točení do vysokých otáček, tedy blaho…), já jsem byl při hodnocení šestnáctistovky trošku zdrženlivější, přišlo mi, že ani ve vysokých otáčkách čtyřválec s výkonem 92 kW nijak zvlášť nejede. U atmosfér z posledních let mám tak nějak všeobecně pocit, že se to vysokootáčkové blaho (kdysi charakteristické) už moc nedostavuje.

Čtrnáctistovka BoosterJet s výkonem 103 kW přináší v prvé řadě nezpochybnitelný dynamický přínos - nový Sport je s hodnotou 8,1 s na stovce o osm desetin rychleji, vrchol točivého momentu 230 N.m umístěný mezi 2500 až 3500 pak znamená… Správně, ručičku otáčkoměru k červenému poli posílat opravdu nemusíte (úplně a bohatě stačí nejvýš pět tisíc), velmi pěkná pružnost přichází už pod dvěma tisíci. Nejen z pohledu každodenního používání jednoznačná výhoda. Na atmosférickou šestnáctistovku jsem s kapesníčkem v ruce nevzpomínal. I díky spotřebě, kterou jsem při zmíněném každodenním používání dokázal držet kolem sedmilitrové hranice, pokud byste zvolili mostecké tempo, dostanete se krátkodobě přes dvacet, ale to je samozřejmě extrém. Normálně zábavnější a ostřejší styl (nikoliv tedy mostecké ždímání) znamená spotřebu mezi osmi a devíti litry.

Je fakt rychlý!

Výsledný čas 2:07 není vůbec špatný, Fiesta ST dokázala objet Most sice o čtyři sekundy rychleji, na druhou stranu duo Mazda MX-5 a Subaru BRZ bylo o dvě sekundy pomalejší. A hlavně, ve Swiftu Sport jsem se cítil opravdu rychle, respektive mi přišlo, že suzuki upaluje i na okruhu, který pocit rychlosti jinak většinou dost eliminuje (zvlášť u auta s výkonem 103 kW). Čekal jsem, že se budu ploužit a vyhlížet uzounkou okresku, slušně jsem se však bavil i v širokém a bezpečnostními zónami obdařeném Mostě.

Hlavně díky nízké hmotnosti, vždyť Swift Sport se vejde do tuny (s pohotovostními 970 kg je novinka o necelý metrák lehčí než předchůdce), jsem měl z mostecké jízdy velmi svižný pocit. Podtunová hmotnost je pro mě nejsilnější dojem z nového Swiftu Sport – nejenže díky ní bohatě stačí i 103 kW, nejpodstatnější je samozřejmě všudypřítomná lehkost. Vím, zní to banálně, ale nic lepšího nevymyslím. I bez samosvoru Swift Sport moc pěkně zatáčí, protože je zkrátka lehký. Na výjezdu ze zatáčky si stačí dávat jenom trošku pozor na plyn (nedotáčivost se z podstaty věci dostavit může) a suzuki čiperně upaluje z oblouku pryč. Protože je zkrátka lehké. Jenom poprosím, pokud by se výstražné blikače nespouštěly při každém jenom trošku intenzivnějším brždění, moc by mi to pomohlo.

Suzuki údajně pro Swift Sport přepracovalo vlečenou zadní nápravu, po mostecké zkušenosti bych tomu docela i věřil. Porovnání s normálním swiftem jsem sice neměl, zadek sportu však byl zábavně a předvídatelně „úskočný“. Na brzdách před zatáčkou jsem si zkrátka mohl zadek suzuki trošku odsadit, v čemž swift podporovalo také dost měkké odpružení. Ani náhodou bych to neviděl jako negativum, že jsem se v Mostě neustále nakláněl ze strany na stranu, taková charakteristika se za prvé perfektně hodí pro srandu s přenášením hmotnosti (i když ta v případě tohoto suzuki skoro žádná není) a za druhé je pak Swift Sport logicky hezky komfortní. Pěkně to napsal Honza Mička, který jízdní projev žlutého suzuki srovnával s Mazdou MX-5. Pravdu má, chlapec. Sice zadokolka, ovšem podobně poddajná a lehoučká.

Šestistupňová převodovka se dočkala zkrácení drah, což jistě potěší, řazení je jinak víc než solidně přesné, spokojený jsem byl i s řízením – přední kola jsem v Mostě docela cítil.