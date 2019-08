Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet 4x4 AT – V jednoduchosti je krása

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Kufr s objemem 375 litrů sice patří spíše k dolnímu průměru, potěší však svými jednoduchými tvary, díky nimž se dá využít na maximum. Navíc mu nechybí ani odkládací kapsy za podběhy, 12V zásuvka a háčky na zavěšení tašek. Po sklopení sedadel dělených v poměru 60:40 už se dostaneme na celkem slušných 1120 litrů. Kufr je navíc vybaven i dvojitým dnem, pod kterým se ale ukrývá pouze lepící sada. Pokud se tedy chystáte vyrazit s Vitarou i do terénu, rozhodně bychom opět doporučili vzít do ruky katalog příslušenství, kde se v sekci „Exteriér“ nachází položka 23 - „Sada rezervního kola včetně zvedáku.“ V katalogu se navíc dá objevit i speciální přepážka pro rozdělení kufru na dvě části a sada pro oddělení zavazadlového prostoru od kabiny.

A jak je na tom Vitara s vnitřním prostorem? Vpředu je místa víc než dost, stejně jako odkládacích kapes a přihrádek. Ani cestující vzadu se nebudou cítit stísněně, ačkoliv tady už je to s prostorem trochu slabší. Pro ramena je sice místa dost, ale při šířce automobilu 1775 mm na cestování v pěti raději rovnou zapomeňte. Ve standardní Vitaře to není špatné ani s prostorem nad hlavou, jenže v našem případě troch kazí dojem zmíněné panoramatické střešní okno. Dozadu jsem se sice pohodlně vešel, ale kdybych posadil za volant přítelkyni, mé hrůzou zježené (krátké) vlasy by už asi olizovaly stropnici. Jakkoliv tedy patřím mezi příznivce střešních oken, asi bych si ho ve Vitaře odpustil. V otázce podélného prostoru a místa pro kolena pak Vitara patří do průměrů své třídy. Sám za sebe jsem se tedy vešel, ale místa před koleny už mi zas tak moc nezbývalo.

Ovšem pokud byste toužili po něčem unikátním a osobitějším, můžete zalistovat v katalogu příslušenství, kde automobilka nabízí bohatou paletu barevných doplňků interiéru i exteriéru. Design je však věcí subjektivní a objektivně je potřeba říci, že se interiér nemá za co stydět. I Suzuki už se před lety naučila používat měkčené plasty, zpracování působí na první pohled velmi kvalitně a ve vyšších výbavách se v interiéru objevuje dokonce i kůže, semiš a specialitkou nejvyššího výbavového stupně Elegance Panorama je dvoudílné střešní okno, které do interiéru pouští spoustu denního světla.

Motor, jízdní vlastnosti

Radost bez výčitek

Přeplňovaný čtyřválec 1.4 BoosterJet s přímým vstřikováním paliva a mezichladičem stlačeného vzduchu není žádnou horkou novinkou. V našich testech už se párkrát objevil a já už s ním mám také něco málo najeto, ačkoliv dosud pouze s manuální převodovkou. Pravdou však zůstává, že si mě tenhle motor dokáže takřka vždy velice rychle získat. Dělá totiž z Vitary auto, kterého je na segment kompaktních SUV snad i škoda.

Pokud se podíváme na jeho technické parametry, objevíme zdvihový objem 1373 cm3, maximální výkon 140 koní v 5500 ot./min. a maximální točivý moment 200 Nm v rozsahu 1500 až 4000 ot./min. Na první pohled tedy nic výjimečného, jenže charakteru má tenhle motor na rozdávání. Umí zabrat pěkně odspodu, s radostí se vydává do vyšších otáček a nechybí mu skvělá a (hlavně) přirozená zvuková kulisa. Když se tak objevily první zvěsti, že se právě tenhle motor objeví pod kapotou Swiftu Sport, hned mi bylo jasné, že se máme na co těšit. A to ostatně potvrdil i první zážitek mých kolegů.

Ale zpátky k naší Vitaře, která s hmotností 1295 kilogramů představuje největšího slona z modelové rodiny. Svůj podíl na tom má jak automat (oproti manuálu +25 kg), tak pohon všech kol, který přidává dalších 75 kilogramů. A i když automobilka udává čas zrychlení z 0 na 100 km/h v čase 10,2 sekundy, subjektivně působí Vitara mnohem živěji.

Po sešlápnutí plynového pedálu vystřelí kupředu a převodovka nechá motor vytočit až téměř k červenému poli, než svižně přeřadí. A tak to pokračuje až do nějakých 110 – 120 km/h, kdy auto začne zápolit s aerodynamickým odporem, ručička tachometru zvolní tempo a rozvodněná řeka endorfinů se zklidní na poklidný potok. Celý zážitek navíc umocňuje přepnutí automobilu do sportovního režimu, který upraví chování pohonu všech kol AllGrip, zlepší odezvu plynového pedálu a celé auto začne působit trochu jako kulturista po první dávce steroidů.

A i když jsem se s motorem znal a tušil jsem, co od něj čekat, s automatickou šestistupňovou převodovkou jsem se ve Vitaře setkal poprvé. Zprvu jsem sice zápasil s jejím voličem, který vás o zařazené rychlosti informuje jen prostřednictvím přístrojového štítu (celkem bych uvítal alespoň podsvícení zvoleného „režimu“ u voliče), samotná měničová převodovka se zabudovaným chladičem oleje ale fungovala více než obstojně. Během klidné jízdy udržuje převodovka motor v optimálním pásmu otáček, řadí hladce, včas a nenechává motor zbytečně podtáčet. Jediného drobného zazmatkování se převodovka dopustila při vleklém stoupání s vícečlennou posádkou, kdy bez jakéhokoliv podmětu prudce podřadila a nechala na chvíli motor běžet ve vyšších otáčkách. Po drobném pohnutí nohou na plynovém pedálu se ale opět umoudřila a zařadila vyšší rychlost.

Jistota za všech okolností

Skvělému motoru navíc sekunduje i dobře odladěný podvozek. Je sice nepatrně tvrdší, než jsme u podobných SUV zvyklí, ale má to své důvody. Na kvalitním asfaltu je totiž Vitara neuvěřitelně jistým a schopným vozem, s nímž vás bude bavit vymetat okresky i ostré zatáčky jak v přiostřeném hatchbacku. Technikům se podařilo minimalizovat náklony a díky (na dnešní poměry) celkem nízké hmotnosti nemusí Vitara soupeřit ani se základními fyzikálními zákony. Jízda s ní je skutečně radost a jedinou daní je možná trochu vyšší hlučnost od podvozku na méně kvalitních silnicích. Tradičně zalátané okresky však Vitara filtruje celkem obstojně.

A to ani nezmiňuji pohon všech kol AllGrip, který v režimu Sport pomáhá dosáhnout ještě lepší ovladatelnosti. V rámci úspory paliva se Vitara chová většinu času jako předokolka, vůz je však osazen mnoha senzory a chytrou řídící jednotkou, díky čemuž by se měla zadní náprava přiřadit rychleji, než se riskantní jízda zvrhne v malér. Řídící jednotka by totiž měla být schopna předvídat nedotáčivé i přetáčivé chování vozu, které je schopna přenosem výkonu na zadní nápravu potlačovat. Na extrémně kluzkém povrchu pak systém dokáže pomocí ESP suplovat i samosvorný diferenciál. V náročnějším terénu pak přijde ke slovu režim Lock, který napevno rozdělí přenos točivého momentu v poměru 50:50 mezi nápravami. Jediné, co by vás tak mohlo nakonec zastavit, bude nejspíš jen světlá výška 185 mm.

A co spotřeba? V klidném tempu se dá s Vitarou jezdit do 7,5 l/100km, což mi ale příliš dlouho nevydrželo. Pokud totiž stejně jako já nedokážete odolat kvalitním silnicím s pěknými zatáčkami a zvuku vytočeného motoru, pak se připravte na průměrnou spotřebu zhruba o litr vyšší.