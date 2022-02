Švédská rallye po 2. dnu: Rovanperä vedl celou sobotu

V sobotu se odehrávaly souboje na západ od města Umea, které je centrem soutěže. Bohužel z původního programu již dříve vypadly dva průjezdy rychlostními zkouškami (RZ9 a RZ13), které měřily vždy 20,49 kilometrů a měly být vrcholem obtížnosti soutěže. Důvodem zrušení byla rozsáhlá migrace stád sobů a organizátoři nemohli garantovat posádkám bezpečnost. V sobotu tak posádky absolvovaly šest rychlostních zkoušek v celkové délce 82,3 kilometrů.

Tänak: „To je vtip?“

Šéf Compact Dynamics Oliver Blamberger se omluvil za problém s hybridní jednotkou, který donutil Otta Tänaka (Hyundai i20 N Rally1) odstoupit z druhého místa na Švédské rally. Compact Dynamics dodává hybridní systémy do současných rallyeových vozů tovrních týmů Toyota, Hyundai a Ford. Estonec Tänak vyhrál v pátek pátou erzetu a měl ztrátu pouhých 1,1 sekundy na vedoucího jezdce. Na přejezdu mezi rychlostními zkouškami se však objevil problém s hybridním systémem na jeho i20 N Rally1, který rozsvítil červené světlo.

Vozy Rally1 mají na čelním skle a bočních oknech nepřerušované světlo, které indikuje, zda je provoz vozu bezpečný. Tänak již na páté erzetě ztratil hybridní pohon, protože systém se po nárazu po přistání po jednom skoku vypnul. Přestože byl jeho vůz po páté rychlostní zkoušce v provozuschopném stavu, pilot musel zastavit. Červené světlo vyžaduje, aby soutěžící z bezpečnostních důvodů okamžitě odstoupil. Jedná se o pravidlo, které zavedla Mezinárodní automobilová federace (FIA) pro letošní rok.

Je pochopitelné, že Tänak nebyl spokojen s důvodem svého odstoupení. Zvláště když věřil, že to nebylo kvůli jeho chybě nebo týmu Hyundai. „To, co se stalo, je rozhodně vtip,“ prohlásil Tänak. „Mělo by mě to rozbrečet, ale ve skutečnosti mě se musím smát." Pokud máte v rallye čtyři kola a auto jede a nějaká třetí strana říká, že musíte odstoupit ze soutěže, ukazuje to, že v této velké operaci momentálně neexistuje žádný systém,“ dodal jezdec, který se v sobotu znovu postavil na start severské soutěže.

Blamberger se za problém omluvil, ale vysvětlil, že je příliš brzy na to, aby bylo možné identifikovat, co se pokazilo. Analýza po poruše vyžadovala, aby byla jednotka namontovaná na Tänakově voze vrácena do centrály Compact Dynamics k další kontrole. „Musíme počkat na výsledek hodnocení společně s FIA. Bude to pár dní trvat, než bude hybridní systém v našich prostorách rozebrán, pak uvidíme, co bylo hlavní příčinou. To je vše, co můžeme v současné fázi říci, protože analýza dat běží. Samozřejmě je to smutný příběh, ale takový je motorsport. Nemohu to změnit, mohu se jen omluvit,“ uvedl šéf Compact Dynamics.

Teploty ve Švédsku budou s vysokou pravděpodobností nejnižší v této sezóně v mistrovství světa v rallye. Blamberger již dříve zdůraznil výzvu, aby jeho technologie baterií dobře fungovala v takových extrémech. „Abych byl upřímný, neslyšel jsem nic o problémech s nízkou teplotou. Proto si nemyslím, že hlavní příčinou byl zde.“

Odstoupení Tänaka bylo prvním případem způsobené selháním hybridních systémů od jejich zavedení v této sezoně. Možný důvod poškození po dopadu auta po skoku nevypadá jako pravděpodobný. Blamberger poukázal na to, že sada Compact Dynamics přežila nárazy s mnohem vyšší energií během testování i na lednové Rallye Monte Carlo. „Pokud jde o robustnost hybridního systému, vzpomeňte si, že došlo v Monte Carlu k velké havárie Adriena Fourmauxe, který skončil po několika velkých kotrmelcích pod silnicí. A systém byl poměrně aktivní, stejně jako po havárii Neuvilla při testování ve Francii, kde spadl vůz dvacet metrů hluboko,“ dodal Blamberger. Comapct Dynamics působí v různých motoristických sportech. V minulosti se angažoval ve formuli 1, v mistrovství světa vytrvalostních závodů a ve formuli E.

Závratná sněhová rychlost

Po prvním dnu vedoucí Neuville svou pozici hned na začátku dne neudržel. Na první místo se dostal Rovanperä. O vyrovnanosti boje svědčí skutečnost, že po osmé zkoušce byli první čtyři jezdci v pořadí – Rovanperä, Neuville, Evans a Lappi srovnání v rozmezí pouhých 3,2 sekundy. „Je to zatraceně rychlé,“ říkal v cíli desáté erzety její vítěz a lídr soutěže Rovanperä, který dosáhl na trati dlouhé 19,49 kilometrů rychlostního průměru 132 km/h! „Mohl jsem jet čistší stopu, ale sněhu je v ideálním průjezdu stále dost. První polovinu erzety se mi dařilo jet na limitu, ale ve druhé části jsem brzdil příliš brzy,“ říkal finský jezdec.

Jedenáctou zkoušku, která uzavřela sobotní dopolední program, vyhrál Craig Breen, jenž v pátek skončil již ve druhé erzetě ve sněhových závějích. Do soutěže se vrátil v rámci pravidla Super Rallye s časovou penalizací za rychlostní zkoušky, které neabsolvoval. „Jsme tady zpět, abychom najeli nějaké kilometry. Před etapou jsme udělali pár změn na autě a cítil jsem se v něm mnohem lépe než včera. Musím pokračovat v podobných krocích,“ řekl irský pilot. Byla to pro něj první vyhraná erzeta za volantem vozu Ford Puma Rally1. Jeho dobrá nálada vydržela jen do odpoledne. Po dvou kilometrech čtrnácté erzetě však musel svou nepojízdnou pumu odstavit.

Kallemu se nedá stačit

Po dopoledním programu se seřadili na prvních třech místech pouze jezdci továrního týmu Toyota Gazoo Racing - Rovanperä, Evans, Lappi. Teprve za nimi byl na čtvrté pozici Neuvillův hyundai. Posledně jmenovaný se však odpoledne v předposlední zkoušce sobotního dne dostal na třetí místo a rozdělil tak nadvládu jezdců továrního týmu Toyota.

Jezdci ve špičce se nyní rozdělili na dvě dvojice. O vedení bojují Fin Rovanperä (Toyota) a Velšan Evans (Toyota), o třináct sekund zpět je Neuville (Hyundai) pronásledovaný Lappim (Toyota). Situaci vystihl velice lapidárně Neuville: „Kalleho (Rovanperä) tempu nemůžeme stačit. Po tom co jsme viděli a zažili na Monte Carlu, nemohl nikdo očekávat, že budeme bojovat o pódium. Takže se současnou situací můžeme být v tuto chvíli spokojeni. Není snadné pořádně tlačit.“ Jeho nejbližší pronásledovatel Lappi však spokojený nebyl: „Na posledních dvou erzetách jsem se opravdu hodně snažil, ale pramenily z toho chyby. To se v takových situacích bohužel stává. Musím si to více užívat,“ prohlásil Lappi.

Evans vyhrál dvanáctou zkoušku a přiblížil se vedoucímu Rovanperovi na 1,2 sekundy. V posledních dvou sobotních měřených testech však byl pomalejší a na první místo nyní ztrácí 8,3 sekundy. „Na poslední křižovatce poslední erzety jsem byl trochu mimo, ale naštěstí tam byl měkký sníh, takže se nám podařilo projet. Ještě jsem nejel na sto procent. V neděli nás čeká ještě velký boj, erzety vypadají pěkně a budeme snažit jet uvolněně,“ uvedl Evans.

Jedenadvacetiletý Kalle Rovanperä vyhrál loni v Estonsku a na řecké Akropolis své dva první podniky ve světovém šampionátu. Nyní má nakročeno ke třetímu vítězství, které by ho posunulo na první místo v mistrovství světa. V sobotu se dostal na první místo hned na začátku dne a udržel ho navzdory tlaku týmového kolegy Evanse. Z dosud odjetých třinácti erzet byl Rovanperä devětkrát rychlejší než jeho soupeř. „Určitě jsem šťastný. Dopoledne byly moje pocity trochu skeptické, moc dobře to se mnou nevypadalo. Věřil jsem si, že můžu začít docela hodně tlačit, a tak jsem to jednoduše udělal,“ komentoval Rovanperä své počínání.

Průběžné pořadí (po 13 ze 17 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris GR Rally1) 1:45:26,7; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris GR Rally1) +8,3; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +21,7; 4. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris GR Rally1) +25,9; 5. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota Yaris GR Rally1) +1:44,8; 6. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +2:48,1; 7. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Hyundai i20 N Rally1) +5:19,9; 8. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:33,5 (1. v hodnocení WRC2); 9. Veiby, Sjaermoen (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) +5:44,4; 10. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:04,1; 11. Huttunen, Lukka (Fin./Ford Fiesta R5 MkII) +6:19,6; 12. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Volkswagen Polo Gti R5) +6:23,5; 13. Kaur, Simm (Est./Volkswagen Polo Gti R5) +6:36,1; 14. Pietarinen, Linnaketo (Fin./Volkswagen Polo Gti R5) +7:07,3; 15. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +7:14,4; 16. J. Jonasson, N. Jonasson (Švéd./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:12,3; 17. Armstrong, Hoy (Brit./Ford Fiesta R5 MkII) +10:46,6; 18. Joona, Korhonen (Fin./Ford Fiesta Rally3) +10:50,1; 19. Creigthton, Reagn (Irl./Ford Fiesta Rally3) +12:03,9; 20. Solowow, Baran (Pol./Volkswagen Polo Gti R5) +12:18,7.

Zbývající program Švédské rallye

Neděle (27. 2.) – 7.00 RZ16 (14,19 km), 8.08 RZ17 (14,23 km), 9.37 RZ18 (14,19 km), 12.18 RZ19 (14.23 km), 14.30 Vyhlášení vítězů. Celkem 56,84 km rychlostních zkoušek.