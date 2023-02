Švédská rallye po 2. etapě: Tänak převzal vedení, vydrží devět sekund?

V sobotu se jely opět tři rychlostní zkoušky, které posádky absolvovaly dvakrát. Jednalo se o nejseverněji položenou etapu soutěže, kde je na programu také nejdelší erzeta soutěže měřící 28,25 kilometru.

Dvoustovkou lesem je sen

Sobota dopoledne byla podle očekávání ve znamení souboje Craiga Breena a Otta Tänaka o první místo. V prvních dvou erzetách získal Breen 3,1 sekundy, ale v RZ11 si vzal Tänak zpátky 2,7. Takže před odpolední sekcí měl stále první Breen k dobru tři sekundy. „Letět dvoustovkou lesem to je jako sen. Snažím se zachovat si hroty na pneumatikách pro další průběh. Byla místa, kde jsem byl příliš opatrný a váhavý, protože tuhle erzetu neznám. Auto funguje perfektně, takže jsem plný sebevědomí před odpolední sekcí,“ řekl Breen.

Tänak na druhém místě sváděl srdnatý boj. „Nemám správný pocit na útočení. Jízda je hodně nepříjemná, ale zkouším, co se dá. Musím brát v úvahu, že je před námi ještě hodně kilometrů,“ komentoval situaci Tänak. Majitel týmu Malcolm Wilson mu vysekl poklonu. „Upřímně řečeno, je to lepší, než jsme si pravděpodobně mysleli,“ řekl Wilson serveru DirtFish a dále uvedl: „Víme, že jsou věci, se kterými není Ott spokojený, takže máme na čem pracovat. Jsem v jistém smyslu šťastný, ale stojím si za tím, že Otta dostaneme do situace, aby se v autě cítil pohodlně.“

Odpoledne pokračoval Tänak ve stíhací jízdě a stahoval své manko. Po RZ12 snížil manko na 1,7 a po RZ13 byl rozdíl mezi prvním a druhým pouhou půl sekundu. Breenovu jízdu navíc ovlivnil defekt. „Netuším, kde jsem k defektu přišel, na rovině se guma prostě rozpadla,“ řekl Breen v cíli erzety.

Lappi visel ve sněhu

Podobné problémy s gumami měl Esapekka Lappi (Hyundai), ale dopadl hůře. Po hodinách v předposlední zatáčce zůstal viset ve sněhové bariéře, kde nechal 7:16,1 minuty, než mu pomohli diváci a jeho navigátor Janne Ferm. V průběžném pořadí se propadl ze třetího na dvanácté místo. „Měli jsme na rovince malé vibrace, ale myslel jsem, že je na pneumatice led. Zdá se, že guma byla delaminovaná a já v poslední zatáčce neměl žádnou přilnavost. Ještě nikdy se mi to nestalo,“ popsal Lappi situaci. Štěstí měl naopak Tänak. „Musel jsem u Lappiho zpomalit. Jel jsem na stejných gumách jako v předchozí erzetě a na konci už to bylo na hraně. Tahle zkouška byla na gumy šílená,“ prohlásil Estonec.

V předposlední sobotní erzetě došlo ke zlomu a Tänak se dostal na první místo, ačkoliv přijel do cíle se zcela zničenou levou přední pneumatikou, kterou nasadil před erzetou úplně novou. Na závěrečném měřeném testu ve městě Umea (10,08 km) skončil sice pátý, ale Breen byl ještě pomalejší. „Bylo to docela nešťastné, co se stalo. Měl jsem v plánu poslední dvě erzety ujet na nové gumě, ale rychle jsme ji ztratili. Poslední zkoušku jsme jeli téměř na sliku, nebylo to jednoduché,“ popsal Tänak závěr dne. A jak viděl situaci jeho největší soupeř Breen? „Bylo to opravdu hodně těžké, ale dělal jsem všechno, aby mě auto poslouchalo. V neděli zkusíme zaútočit a uvidíme, co se stane,“ uvedl irský pilot.

O stupně bude bitva

Podařený den má za sebou Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), který v sobotu vyhrál čtyři ze sedmi měřených testů a posunul se na třetí místo. Na první místo ztrácí 23,7 sekundy. „Odpoledne se objevovala na některých místech šotolina. Neměli jsme nejlepší podmínky, ale podařilo se nám zajet rychlé časy. Budeme tlačit, dokud rallye neskončí, stále máme velkou šanci na stupně vítězů. Očekávám s Kallem ještě hodně tvrdý souboj,“ komentoval Neuville sobotní den.

Obhájce titulu a loňské výhry ve Švédsku Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) měl ve druhé etapě dvakrát nejrychlejší časy. Po problémech Lappiho se dostal na třetí místo. Na třinácté erzetě udělal hodiny, ale naštěstí udržel vůz na trati. V závěru dne klesl na čtvrté místo, ale se ztrátou jen 3,8 sekundy na stupně vítězů. „Odpoledne jsme pokazili plán, jak využít pneumatiky. Projevilo se to v posledních dvou zkouškách, kdy nešlo s autem nic moc dělat,“ zhodnotil situaci nejlepší tovární jezdec Toyoty.

Půl minuty za ním je jeho týmový kolega Velšan Elfyn Evans, který se rovněž dostal během sobotních kilometrů do hodin, které ho stály dvacet sekund. „Utekl mi zadek a nešlo to zachránit. Naštěstí nás nestáhla sněhová bariéra. Po tomhle incidentu jsem vypadl ve hře o podium. Teď je to jenom o tom neudělat chybu a dovézt vůz do cíle. Trať byla náročná na pneumatiky, snažil jsem se k nim chovat co nejvíce šetrně,“ uvedl Evans v sobotu večer.

V soutěži pokračuje jediná česká posádka v severské soutěži Filip Kohn a Tomáš Střeska (Ford Fiesta Rally3), která měla v pátek havárii. Během soboty dokázali Češi zajet dva sedmé časy v kategorii WRC3 a v tomto hodnocení jim zatím patří průběžné desáté místo.

Rychlost až rekordní

Za pozornost stojí extrémně vysoké rychlostní průměry. Na RZ9, která měřila 12,54 kilometrů, dosáhl vítězný Thierry Neuville hodnoty 141 km/h. V následující erzetě byl nejlepší Craig Breen, když 28,26 kilometrů absolvoval průměrem 139 km/h. Podle našich zdrojů překonal Neuville rekord Otta Tänaka, který před šesti lety ve Švédsku dosáhl na RZ9 (31,6 km) průměrné rychlosti 137,8 km/h.

Neuvěřitelné byly v průběhu některých rychlostních zkoušek také vyrovnané časy v absolutní špičce.

RZ9 (12,54 km) 1.- 7. 4,5 s

RZ10 (28,25 km) 1.-4. 1,1 s

RZ11 (17,28 km) 1.-5. 2,5 s

RZ12 (12,54 km) 1.-5. 1,5 s

RZ14 (17,28 km) 1.-3. 0,8

Švédská rallye (po 15 z 18 RZ):

1. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) 1:54:45,4; 2. Breen, Fulton (Irl./Hyundai I20 N Rally1) +8,6; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +23,7; 4. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +27,5; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +57,7; 6. Loubet, Gilsoul (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) +2:28,1; 7. Solberg. Edmondon (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +5:55,0 (1. v kategorii WRC2); 8. Veiby, Eriksen (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) +6:46,6; 9. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +7:08,9; 10. Grjazin, Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +7:20,0; 11. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +7:26,4; 12. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Hyundai i20N Rally2) +8:02,0; 13. M. Bulacia, Vallejo (Bol., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +8:25,9; 14. Joona, Shemelkka (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:29,7; 15. Bertelli, Scattolin (It./Toyota GR Yaris Rally1) +8:35,9; 16. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +8:39,1; 17. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +8:51,5; 18. Kaur, Viilo (Est./Škoda Fabia Rally2 evo) +9:30,9; 19. Virves , Magalhaes (Est., Port./Ford Fiesta Rally2) +10:08,1; 20. B. Bulacia, Jiménez (Bol., Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:08,2.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Švédské rallye

Neděle – 12. února – 7.05 RZ16 (26,48 km), 10.05 RZ17 (26,48 km), 12.18 RZ18 (10,08 km). Etapa celkem 63,04 km.