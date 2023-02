Švédská rallye před startem: Pekelná sněhová rychlost

Švédská rallye, která je jediným skutečným zimním podnikem v kalendáři se minulý rok přestěhovala do nového domova v Umeå. Do největšího města v severním Švédsku a blíže k polárnímu kruhu. Kromě extrémních podmínek, kterými je rallye známá, přinesl tento krok také ještě rychlejší tratě. Speciální pneumatiky s 384 hroty na každém kole se zakousnou do povrchu a poskytují působivou přilnavost. Pomáhá to udělat z této rallye nejrychlejší podnik roku, kdy řidiči „opírají“ svá auta o mohutné sněhové bariéry po stranách silnice, aby projížděli zatáčkami rychleji. Ovšem tyhle momenty bývají zrádné, protože vůz se může snadno dostat do hlukové závěje, ze které se posádka sotva dostane.

Kudy vedou cesty

Rallye začne ve čtvrtek večer krátkou „sprintovou“ zkouškou (5,16 km) v Umeå, která se jedou opět v pátek dvě sekce po třech rychlostních zkouškách na západ od Umey. V sobotu se opakují tři rychlostní zkoušky, které se jedou dvakrát. Jedná se o nejseverněji položenou etapu soutěže, kde je na programu také nejdelší erzeta soutěže měřící 28,25 kilometru. Poslední den jsou v harmonogramu soutěže tři měřené úseky včetně závěrečné Power Stage dlouhé deset kilometrů. Tady získává pět nejrychlejších jezdců bonusové body od pěti do jednoho ke klasickému bodování. Celkem je připraveno v osmnácti rychlostních zkouškách 301,18 kilometrů.

Video se připravuje ...

Toyota čeká další úspěchy

Tým Toyota Gazoo Racing World Rally Team chce pokračovat v historii úspěchů na sněhu a ledu Švédské rallye. Severská země byla dějištěm prvního vítězství TGR-WRT v roce 2017, kdy Jari-Matti Latvala (nyní šéf týmu) dosáhl šokujícího vítězství pouze ve druhém vystoupení týmu ve světovém šampionátu. Od té doby získala stáj další tři vítězství v posledních třech ročnících soutěže, včetně prvního triumfu pro GR Yaris Rally1 Hybrid před rokem zásluhou Fina Kalleho Rovanperä.

Tento výsledek odstartoval Rovanperäho cestu k jeho prvnímu titulu v šampionátu jezdců. Fin letos opět dorazí do Švédska, když bude fakticky vést v boji o titul. Minulý měsíc dokončil Rallye Monte Carlo na druhém místě za týmovým kolegou Sébastienem Ogierem. Francouz vede průběžné pořadí, ale Švédsko do svého programu dílčí sezóny nezahrnuje. Letos bude startovat pouze ve vybraných podnicích.

Japonec Takamoto Katsuta se proto poprvé stává součástí hlavní sestavy tří vozů, vedle Rovanperäho a Velšana Elfyna Evanse, která může bodovat pro značku. Má za sebou testy na sněhu ve Finsku a na Švédsko ho váží vzpomínky na rok 2018. Tehdy zde dosáhl průlomového vítězství v kategorii WRC2 a loni skončil celkově čtvrtý. TGR-WRT bude mít ve Švédsku v akci čtyři vozy nejvyšší kategorie, protože Ital Lorenzo Bertelli se stane prvním zákaznickým jezdcem, který pojede se speciálem GR Yaris Rally1 Hybrid.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Náš výsledek na Rallye Monte-Carlo byl pro nás fantastickým začátkem sezony. Myslím, že tohle je rallye, na kterou se všichni těšíme, a vždycky bych si přál, abych mohl řídit sám. Ze Švédska mám velmi dobré vzpomínky a náš tým také, včetně našeho prvního společného vítězství v roce 2017. Minulý rok jsme si poprvé užili rallye v Umeå s dobrou sněhovou pokrývkou na silnici. Kalleho šance budou záviset na podmínkách a na tom, zda je či není pěkná vrstva ledu. Pokud je k čistění na trati hodně sněhu, může to být pro něj obtížnější. Může se stát, že Elfyn, který si tyto podmínky také opravdu užívá, by mohl být v lepší pozici. Vím, že Takamoto také miluje sníh, a přestože je to poprvé, co je nominován na bodování pro tým, nebudeme na něj vyvíjet žádný extra tlak. Chceme jen, aby pokračoval v práci, kterou odvedl minulý rok.“

Kalle Rovanperä: „Bylo skvělé začít sezonu tak skvěle v Monte Carlu s dobrým pocitem a dobrými body do šampionátu. Doufáme, že ve Švédsku budeme pokračovat stejným způsobem a že si rallye užijeme. Každý rok máme jen jednu takovou akci a je vždy skvělé mít na autě pneumatiky s hroty a tvrdě tlačit mezi sněhovými valy. Je to něco výjimečného. Loni jsme ve Švédsku měli dobrý výsledek a pokusíme se ho zopakovat i tentokrát. Náš test před akcí dopadl opravdu dobře, s perfektními podmínkami a silnou vrstvou ledu na vozovce. Doufejme, že to tak bude i v soutěži a nebudeme v pátek příliš trpět, když budeme první na trati čistit stopu.“

Elfyn Evans: „Celkově byla Rallye Monte Carlo dobrý začátek roku, i když náš výsledek byl pro mě zklamáním. Nyní míříme do Švédska za sněhem a ledem. Je to stále jedna z nejrychlejších rallye v kalendáři, a to zejména proto, že se základna soutěže loni přesunula o něco severněji. Myslím, že etapy jsou ještě rychlejší a na letošní trase budeme mít nějaké nové, které teprve objevíme. Je to rallye, kde je téměř nemožné mít neustále perfektní auto, protože přilnavost, kterou máte, se může během jedné sekce rychlostních zkoušek hodně změnit. V našem testu jsme byli schopni propracovat různé možnosti.“

Takamoto Katsuta: „Jsem opravdu nadšený ze Švédské rallye. Jízda na sněhu mi přijde velmi povědomá a pohodlná a tyto podmínky mám opravdu rád. Být jedním ze tří nominovaných jezdců týmu přinese možná trochu větší tlak, než na jaký jsem zvyklý, ale na této pozici jsem opravdu chtěl být. Jsem si jistý, že přijdou náročné chvíle, ale pokusím se je zvládnout a přinést týmu dobré body. Udělám to nejlepší, co bude v mých silách, a není to jiné než dříve. Při testování na sněhu byl můj pocit ve voze neuvěřitelně dobrý. Řekl bych, že tým udělal za rok významný krok a doufejme, že nám to dodá větší sebevědomí. Budeme tvrdě útočit.“

Video se připravuje ...

Lindholm začíná s obhajobou

Švédská rallye bude pro vůz Škoda Fabia RS Rally2 druhou soutěží pro zcela nový rallyeový speciál české značky, který byl na Rallye Monte Carlo nejrychlejší na 16 z 18 rychlostních zkoušek třídy RC2. Na zasněžených a zledovatělých silnicích v regionu Umeå bude usilovat o vítězství v kategorii WRC2 hned několik posádek startujících s vozy Škoda Fabia RS Rally2.

Zákaznický tým Škoda Motorsport - Toksport WRT jede na Švédskou rallye s cílem navázat zde na své loňské vítězství v kategorii WRC2. Následující víkend přiveze současný vedoucí tým průběžného pořadí kategorie WRC2 do Umeå dvojici nových vozů Škoda Fabia RS Rally2. Mezi favority na vítězství v kategorii WRC2 patří tři posádky týmu Toksport WRT. Je to úřadující mistr světa WRC2 Fin Emil Lindholm, jedna s nejrychlejších posádek letošní Rallye Monte-Carlo Švéd Oliver Solberg a juniorský mistr světa v rallye z roku 2021 Sami Pajari Finska. Celkem 18 z 25 přihlášených posádek do kategorie WRC2 spoléhá na některou z variant vozu Škoda Fabia.

Rychlostní zkoušky vedoucí lesy v regionu Umeå jsou bohatě pokryté ledem a sněhem. Díky speciálním pneumatikám, z nichž každá se do zmrzlého podkladu zakusuje 384 hroty, se mohou jezdci spolehnout na doslova neuvěřitelnou přilnavost. Věci se však mohou rychle pokazit, jak se o tom loni přesvědčil Emil Lindholm. „V rychlém úseku druhé rychlostní zkoušky jsem ztratil kontrolu nad vozem, skončil v příkopu, a tím pro mě skončila i celá soutěž. To by se mi už nemělo stát. Chci svoji sezonu zahájit maximálním počtem bodů ze Švédska,“ zdůrazňuje šestadvacetiletý jezdec.

Oliver Solberg, syn bývalého mistra světa v rallye Pettera Solberga, a jeho britský spolujezdec Elliott Edmondson startovali na Rallye Monte-Carlo, aniž by byli přihlášeni do kategorie WRC2. Poté, co na alpských rychlostních zkouškách zajel deset nejrychlejších časů třídy RC2, má 21letý Solberg junior pro domácí soutěž velkou motivaci. „Poprvé v letošní sezoně jedu o body do kategorie WRC2. Je jasné, že chci během svého druhého podniku WRC za volantem vozu Škoda Fabia RS Rally2 nadchnout fanoušky,“ sděluje své záměry Solberg.

Sami Pajari měl na Rallye Monte-Carlo smůlu i štěstí zároveň. Kvůli otravě jídlem musel první den ze soutěže odstoupit. Stejně jako Solberg však nebyl zapsán do bodování kategorie WRC2. Jeho účast v hodnocení mistrovství světa proto alespoň nebyla ovlivněna a také pro něj bude Švédská rallye jeho první započítávanou letošní soutěží.

Věděli jste, že…

Předchůdce Švédské rallye se poprvé jel v roce 1950? Původně se tato rallye jmenovala „Rallye půlnočního slunce“ a jezdila se během léta, do zimního termínu se přesunula v roce 1965. V roce 1973 byla součástí vůbec prvního ročníku FIA Mistrovství světa v rallye.

Jezdci z důvodu dosažení vyšších rychlostí v zatáčkách často své vozy opírají o sněhové závěje kolem trati?

Každá posádka musí mít ve voze lopatu, aby bylo možné automobil v případě nutnosti vykopat ze závěje?

Přesně před 30 lety posádka Pavel Sibera a Petr Gross vyhrála s vozem Škoda Favorit 136L třídu A5?

Domluví se Wilson s Loebem

Majitel továrního rallyeového týmu Ford Malcolm Wilson a devítinásobný mistr světa Sébastien Loeb spolu neustále hovoří o možných letošních startech v mistrovství světa. „Jsme spolu v kontaktu a rád bych ho viděl zpět. Svými zkušenostmi by nám pomohl a jistě i přinesl body,“ řekl Wilson. Loeb loni vyhrál úvodní podnik roku, Rallye Monte Carlo. Také při dalších startech v Portugalsku, na Sardinii a keňské Safari rallye mohl útočit na špičkové pozice, jenže technika byla proti.

Ford však má pro letošní světový šampionát v rallye na paměti, že jeho týmovou jedničkou je Estonec Ott Tänak, který se k modrému oválu vrátil po osmi letech. „Musíme především myslet právě na něj, protože má šanci vyhrát šampionát,“ řekl Wilson pro americký server Dirtfish.com. V souvislosti se vstupem značky Ford do formule 1 připomněl: „Byl jsem představiteli automobilky ujištěn, že aktivity ve formuli 1 nebudou mít žádný vliv na náš program mistrovství světa v rallye.“

Na startu bude i jeden zástupce českého motorsportu, premiérový start v MS čeká devatenáctiletého Filipa Kohna. S vozem Ford Fiesta Rally3 se bude poměřovat s dalšími jezdci z kategorie JWRC. „Pro nás bude zajímavé porovnávat se s dalšími mladými jezdci, kteří se přihlásili do JWRC. Hlavní prioritou ovšem bude posbírat co nejvíce zkušeností,“ uvedl Kohn, který se do dílčího šampionátu oficiálně nepřihlásil. „To ale neznamená, že se jdeme pouze svézt. Chceme se ukázat v dobrém světle a domů přivézt i pěkný výsledek,“ dodal pilot týmu Duck Racing v tiskové zprávě.

Harmonogram Švédské rallye

Čtvrtek 9. února – 19.05 RZ1 (5,16 km). Etapa celkem 5,16 km.

Pátek 10. února – 8.30 RZ2 (10,76 km), 9.31 RZ3 (14,23 km), 11.03 RZ4 (25,81 km), 14.53 RZ5 (10,76 km), 15.54 RZ6 (14,23 km), 17.26 RZ7 (25,81 km), 19.05 RZ8 (5,16 km). Etapa celkem 106,76 km.

Sobota 11. února – 8.05 RZ9 (12,54 km), 8.56 RZ10 (28,25 km), 10.41 RZ11 (17,28 km), 14.05 RZ12 (12,54 km), 14.56 RZ13 (28,25 km), 16.41 RZ14 (17,28 km), 18.05 RZ15 (10,08 km). Etapa celkem 126,22 km.

Neděle 12. února – 7.05 RZ16 (26,48 km), 10.05 RZ17 (26,48 km), 12.18 RZ18 (10,08 km). Etapa celkem 63,04 km.

Průběžné pořadí (po 1 ze 13 rallye)

1. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 26; 2. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 23; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 17; 4. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 15; 5. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 14; 6. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 8; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 6; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 4; 9. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 2; 10. Grjazin (Rus./Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 51; 2. Hyundai 27; 3. Ford 16.

Vyhrané RZ: Ogier 9, Rovanperä 6, Neuville 2, Evans 1.

WRC2: 1. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 28; 2. Grjazin (Rus./Škoda Fabia RS Rally2) 20; 3. López (Šp./Hyundai i20 N Rally2) 15; 4. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 12; 5. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta Rally2) 10; 6. Ingram (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) 8; 7. Bulacia (Bol., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 8. Munster (Niz./Ford Fiesta Rally2) 4; 9. Lefebvre, (Fr./Citroën C3 Rally2) 3; 10. Delecour (Fr./Škoda FabiaRS Rally2) 1.

Vyhrané RZ: Grjzain 9, Rossel 4, Cais 3, López 2.