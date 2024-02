Světové Auto roku 2024 má 10 finalistů: Šance spalováků i elektromobilů jsou vyrovnané

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Slavnostní vyhlášení ankety Světové Auto roku 2024 se blíží a velká soutěž pro automobilky oficiálně zveřejňuje seznam finalistů. O nejvýznamnější hlavní cenu bojuje desítka novinek na globálním automobilovém trhu, která se skládá ze spalovacích modelů vyvinutých na základě nepsaných pravidel staré školy i nejmodernější elektromobily, a to včetně jednoho čínského zástupce.

Do finále ankety World Car of the Year 2024 se probojovaly BYD Seal, Ford Bronco, Hyundai Kona/Kona Electric, Hyundai Santa Fe, Kia EV9, Mazda CX-90, Toyota Prius, Volkswagen ID.7, Volvo EX30, a dokonce i Subaru Crosstrek. Populární spalovací crossover od Subaru i nová vlajková elektrická Kia mimochodem soutěží i o náš český titul Auto roku 2024.

Prestižní globální anketa hledající to nejlepší nové auto posledních měsíců si navíc zakládá na zajímavých pravidlech. Do závěrečného souboje se mohou probojovat pouze modely s roční produkcí minimálně deset tisíc kusů, musí mít základní cenu pod úrovní luxusních vozů na svých nejvýznamnějších trzích a musí být v prodeji přinejmenším na dvou hlavních trzích na alespoň dvou samostatných kontinentech mezi 1. lednem 2023 a 30. březnem 2024.

V letošním finále se současně objevuje až ideální kompromis mezi vnitřním spalováním a moderní elektromobilitou. Mezi finalisty jsou čtyři modely se spalovacími motory, čtyři čisté elektromobily, jeden plug-in hybrid a Hyundai Kona prodávaný s elektrickým i spalovacím pohonem.

Automobilovými novinkami, které se neprobojovaly do finále, přitom jsou BYD Atto 3, Chevrolet Trax, Citroën C3 Aircross, Fisker Ocean, GMW Haval H6, Lexus LBX, MG One, Mitsubishi Outlander, Nio ET5, Peugeot 408, Seres 5, Smart #3 a Xpeng G7.

Nejmodernější design i rychlost v dalších kategoriích

Během vyhlášení Světového auta roku 2024 se automobilový svět seznámí i se jmény vítězných modelů v doplňujících specifických kategoriích. Nepochybně zásadním titulem bude i soutěž World Electric Vehicle pro elektromobily, do v jejímž finále jsou BMW i5, Kia EV9, Mercedes-Benz EQE SUV, Volkswagen ID.7 a Volvo EX30.

V kategorii World Luxury Car pro luxusní modely má největší naděje na titul německý Mercedes-Benz. V nejlepší pětici má hned tři modely – CLE, třídu E a EQE SUV, které doplňují konkurenti BMW řady 5/i5 a exkluzivní dodávka Lexus LM.

O titul sportovního auta roku v kategorii World Performance Car pak bojují BMW M2, BMW XM, Hyundai Ioniq 5 N, Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid nebo Ferrari Purosangue. Historicky první SUV z Maranella soutěží i v designové anketě World Car Design, kde mu konkurují Ford Bronco, Toyota Prius, Volvo EX30 a Zeekr X.

A pokud vás zajímají spíše „normální“ modely, kategorie World Urban Car zahrnuje finalisty Abarth 500e, BYD Dolphin, Lexus LBX, Suzuki Fronx a Volvo EX30. Slavnostní vyhlášení vítězů je naplánováno na americkou výstavu New York Auto Show 2024 a proběhne už 27. března.