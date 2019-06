Svezli jsme se Škodou Mountiaq. Je to nejhezčí projekt škodováckých studentů vůbec

Jak už jsme si řekli při oficiálním odhalení Mountiaqu, na stavbě se podílelo 35 žáků včetně šesti dívek. Ti přitom na mladoboleslavském učilišti Škody Auto studují nejrůznější obory. Mountiaq je šestým žákovským projektem a jeho jméno má evokovat chuť na dobrodružství, offroadový charakter a každodenní vysokou užitnou hodnotu pickupu.

Práce na projektu započala na podzim minulého roku a zabrala přes 2000 hodin. Nejprve se musela vyřešit otázka designu, letos v lednu už se vesele pracovalo na praktické realizaci. Aby bylo auto postaveno relativně rychle, například karosářské a lakýrnické práce probíhaly současně. A výsledek? Opravdu stojí za to!

Nejhezčí projekt

Za mě osobně je Mountiaq suverénně nejhezčím projektem, který doposud pod taktovkou mladoboleslavského učiliště vzniknul. Postavit pickup na bázi Kodiaqu přitom nebylo vůbec snadné. Začalo se zesíleném karoserie, pokračovalo odstraněním střechy a vyrobením zadní stěny. Nechybí samozřejmě ložná plocha vzadu, pod kterou se na rozdíl od většiny konvenčních pickupů ukrývají další úložné prostory. Přepracování se dočkaly také prahy, které mají bytelná stupátka. Vůbec největší výzvou prý ale byla integrace plně funkčního zadního výklopného víka. Žáci se chtěli inspirovat Amarokem, takové řešení by se sem ale zkrátka nevešlo, museli si tedy poradit jinak.

Mountiaq je 4999 mm dlouhý, 2005 mm široký a 1710 mm vysoký. Rozvor má hodnotu shodnou s dárcovským Kodiaqem, tedy 2788 milimetrů, hmotnost konceptu činí 2450 kilogramů. Pickupu samozřejmě přijde vhod vyšší světlá výška, která ve srovnání s Kodiaqem Scout narostla o deset centimetrů na nějakých 29 cm. V terénu poslouží terénní pneumatiky na kolech se speciálním designem, jejichž středy jsou vytisknuty na 3D tiskárně.

To ale nejsou jediné inovace, kterých se podařilo dosáhnout. Všimněte si například vyvedeného sání, které je plně funkční, jakož i navijáku s ochranným rámem na přídi. Držák se vyvíjel speciálně pro naviják a prý snese enormní zatížení. Mountiaq by prý klidně mohl utáhnout až pět tun. Studenti se pořádně vyřádili také na celkovém osvětlení, které kromě tradičních míst najdeme na střeše, ložné ploše či masce.

Ze zajímavých detailů vypíchněme svítící logo Škodovky na obložení stropu, dvě vysílačky coby součást výbavy či integrovaný trychtýř v nádržce ostřikovačů, který se v Kodiaqu (vlastně jeho derivátu) objevuje vůbec poprvé. Z dostupných pohonů žáci sáhli o benzinovém dvoulitru s výkonem 140 kW.

Mohl by do výroby

Ne že by snad Sunroq (kabriolet z vozu Škoda Karoq) nebo Atero (kupé vycházející z Rapidu Spaceback) nebyly zajímavé projekty, jejich zařazení do sériové produkce by ale nedávalo příliš velký smysl. To v případě Mountiaqu je to docela jiná písnička. Na pickup mladoboleslavské automobilky se čeká od dob Felicie Pick-up a jistě by své uplatnění našel i v jiných koutech světa. Ani nejnovější dílo studentů na tom ale nic nemění. Jde o jednorázovou záležitost bez jakékoliv šance na sériovou výrobu.

O to více jsme si vážili možnosti usednout za volant. Bylo to tedy se striktně danými pravidly na hodné úzké dráze, i tak se ale jednalo o zajímavou zkušenost. S Mountiaqem jsme mohli jet maximální rychlostí 40 km/h a museli jsme slíbit, že nebudeme za volantem vyvádět žádné... skopičiny.

A protože já i kolega Vláďa z Autorevue máme svá pubertální léta dávno za sebou, poslechli jsme. Ani v mimořádně klidném tempu jsme si ale nemohli nevšimnout, jak Mountiaq při jakékoliv akceleraci a posléze puštění plynu odfoukne, jako by snad pod jeho kapotou pracoval plnotučný osmiválec. Zvuk má Mountiaq skutečně výtečný. A nejen uvnitř. Také zvenčí zní parádně, čemuž pomáhá kompletně nová výfuková soustava se sportovními koncovkami výfuku. Mimochodem, funkční jsou obě.

Opatrně odkroužíme ještě pár koleček, abychom zjistili, že čas vyhrazený pro nás se pomalu chýlí ke konci. V posledním pokusu si tedy ještě trochu vyzkoušíme řízení. Mountiaq zatáčí jako každé jiné auto. A jelikož má stejný rozvor jako Kodiaq, netrpí pověstným poskakováním a vláním zádě, což je pro vozy s touto karoserií rovněž typické. Jeden by nejraději ochranným rámem rozrazil brány areálu a vyrazil s Mountiaqem do provozu na nějakou dobrodružnou expedici. Pro tentokrát si ale musíme nechat zajít chuť.