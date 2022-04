Synové slavných otců v současném světě motosportu: Max Verstappen

Mít otce, který byl mezi nejlepšími a stal se hvězdou, přináší mnoho výhod i úskalí. Dostanete “know-how” od samotného počátku své kariéry, které vám nikdo jiný nemůže dát. Víte, co daný sport obnáší a co potřebujete pro to, abyste byli úspěšní. Zároveň má vaše jméno obrovskou marketingovou hodnotu, což vám může usnadnit nebo spíše urychlit cestu k pomyslnému vrcholu. Na druhé straně tu jsou obrovská očekávání, tlak ze strany médií a nedej bože, když se vám nedaří. Obzvlášť v dnešní době sociálních sítí je takového sportovce velmi jednoduché psychicky odrovnat.

Nico Rosberg, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Kenny Roberts jr… Toto jsou jména, jejichž slavná příjmení po letech znovu ožila a možná dokonce zazářila ještě více. Na opačné straně barikády tu máme jména jako Mathias Lauda, Nicolas Prost nebo Anton Alén. Synové, kteří zdaleka nedosáhli na úspěchy svých otců. Je samozřejmě otázkou, jaké měli tito závodníci v motorsportu cíle a co pro to byli schopni obětovat. Na těchto příkladech chci pouze ukázat, že mít slavné jméno vám nezaručí úspěch.

Dnes se nám ve světě motorsportu pohybuje hned několik synů, kteří pokračují ve šlépějích svých slavných otců. V krátkém seriálu si rozebereme kariéry šesti závodníků, kteří aktuálně oživují slavná jména motorsportu a snaží si vytvořit svůj vlastní příběh, na který budou nynější generace vzpomínat, jako předchozí generace vzpomínají na příběhy jejich otců. Tím prvním nebude nikdo jiný, než úřadující mistr světa formule 1 Max Verstappen.

Max Verstappen

otec: Jos Versteppen - pilot formule 1 (106 startů, 2 pódiová umístění, 17 bodů), vítěz Le Mans 2008 (kategorie LMP2)

narozen: 30. září 1997 (24 let)

nejlepší umístění: mistr světa (2021)

počet startů: 145

vítězství: 22

stupně vítězů: 62

pole positions: 14

nejrychlejší kola: 17

počet bodů: 1616,5 bodů

Max Verstappen je v současnosti nejžhavější jméno motorsportu. Pilot Red Bullu dokázal ukončit několikaletou nadvládu Lewise Hamiltona a stal se poprvé mistrem světa. Jeho otcem je Jos Verstappen, bývalý pilot formule 1. Jos Verstappen se sice nikdy nestal mistrem světa a ani k tomu neměl blízko, nicméně v královně motorsportu absolvoval více než 100 velkých cen a už to zaslouží velký obdiv.

Svého syna vedl Jos Verstappen od malička k závodění, a to poměrně tvrdě. V nespočtu rozhovorů se Max vyjadřoval k tomu, jak dokázal být otec v případě neúspěchů krutý. Dnes je mu za to Max vděčný a u téměř jakékoliv příležitosti oslav vítězství nebo nedávno získaného titulu nezapomene poděkovat svému otci, bez kterého by nebyl tam, kde je.

Maminkou úřadujícího šampiona je někdejší úspěšná závodnice v motokárách, Belgičanka Sophie Kumpen. I ta má ostatně na Maxe obrovský vliv. A ano, čtete správně. Verstappen má také belgické kořeny, ostatně se narodil v belgickém Hasseltu. Pro závodní kariéru si však vybral reprezentaci Nizozemska po vzoru svého otce.

Motokáry ochutnal Verstappen již ve svých čtyřech letech a k prvním závodům se dostal o tři roky později, kde sbíral od začátku prvenství proti mnohem starším a zkušenějším pilotům. Od roku 2010 se účastnil mezinárodních motokárových závodů a v roce 2013 zažil nejlepší ročník, když se stal evropským a světovým šampionem v kategorii motokár KZ1.

V roce 2014 již Verstappena čekal premiérový ročník ve formulových kategoriích. Absolvoval evropský šampionát formule 3 pod hlavičkou FIA (mezinárodní automobilová federace). Přes několik zbytečných odstoupení se Verstappenovi povedlo ukořistit konečné třetí místo. Upozornil na sebe zejména šesti výhrami v řadě a celkovým počtem desíti vítězství. V této statistice dokonce předčil tehdejšího šampiona Estebana Ocona s devíti vítězstvími, který je aktuálně pilotem týmu Alpine ve formuli 1.

V témže roce měl holandský mladík na stole dvě nabídky. Mohl se stát juniorským pilotem Red Bullu, který zažíval první rok útlumu po čtyřleté dominanci v královské disciplíně motosportu, nebo juniorským pilotem Mercedesu, který pozici Red Bullu, jakožto dominantního týmu v roce 2014, zastoupil. Pro Red Bull se Max a otec Jos rozhodli hlavně kvůli možnosti absolvovat vstup do formule 1 v co nejkratším možném čase. Několik dnů po podepsání smlouvy s Red Bullem byl Max Verstappen potvrzen jako pilot “B” týmu Toro Rosso pro ročník 2015. V 17 letech stal se tak historicky nejmladším pilotem formule 1 a prvním a zároveň taky posledním nezletilým pilotem, který kdy do závodu nastoupil. Dle nových pravidel musí mít pilot formule 1 minimálně 18 let a dostatek bodů k získání superlicence.

Již v premiérovém ročníku Verstappen ukázal, že je hvězdou budoucnosti. Již ve druhém závodě bodoval osmám místem v Malajsii a stal se tak nejmladším pilotem, který bodoval o závodním víkendu F1. V součtu bodů v roce 2015 vcelku suverénně porazil týmového kolegu Carlose Sainze jr. i přesto, že v kvalifikacích si oba závodníci byli vcelku blízko.

Pro další rok zůstala sestava Toro Rosso nezměněná až do událostí v prvních závodech nové sezóny. Tehdejší pilot Red Bullu Daniil Kvyat měl za sebou několik zkratů, které stály body nejen Red Bull, ale také soupeře (zejména Sebastiana Vettela a Ferrari). Poradce týmu Red Bull Dr. Hermut Marko toho využil jako starý lišák a od pátého závodu roku 2016 posadil do druhého Red Bullu k Danielu Ricciardovi Maxe Verstappena a Kvyata poslal zpátky do Toro Rosso. Po legendární srážce tehdy nedotknutelných Mercedesů se Verstappen již v prvním závodě ve španělské Barceloně za Red Bull radoval z premiérového vítězství a stal se tak nejmladším vítězem závodu F1 v historii. Ve zbytku ročníku získal ještě dalších šest pódiových umístění a v celkovém hodnocení skončil na vynikajícím pátém místě.

Roky 2017 a 2018 byly v podání holandského závodníka spíše kontroverzní, což se ve spojení s jeho temperamentem, nedostatkem zkušeností a mládím dalo očekávat. Perfektní výsledky ve znamení výher a pódiových umístění střídal s naprosto nepochopitelnými chybami, za což si vysloužil přezdívku “Mad Max”. S přestupem Daniela Ricciarda do Renaultu a příchodem nového kolegy Pierra Gaslyho se Verstappen stal jasným lídrem Red Bullu, což mu očividně pomohlo. Přestal výrazně chybovat a rok 2019 dokončil poprvé ve své kariéře na medailovém umístění v celkovém pořadí, konkrétně na třetím místě za piloty Mercedesu Lewisem Hamiltonem a Valtteri Bottasem.

Rok 2020 byl v celém světě ovlivněn pandemií koronaviru. Šampionát formule 1 se nakonec odjel v poslepovaném kalendáři v solidním počtu sedmnácti závodů. Verstappen ukázal opět o něco větší vyzrálost, nicméně i tento rok byly Mercedesy příliš silné, a tak se mladý Holanďan musel spokojit opět pouze s třetí příčkou v konečném pořadí.

Sezóna 2021 přinesla dlouho očekávanou bitvu, o níž se bude vyprávět ještě dlouhé roky. Bitva sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona s mladým lvem Maxem Verstappenem byla natolik strhující a epická, že se nestydím ji zařadit mezi top 5 největších bitev o titul v historii formule 1. V průběhu celého roku si tato dvojice nic nedarovala a před posledním závodem jsme tak měli oba aktéry v boji o titul se shodným počtem bodů! V posledním závodě měl nakonec i díku kontroverznímu rozhodnutí ředitele závodu více štěstí Verstappen, který pod safety carem přezul na měkké pneumatiky, zatímco Hamilton zůstal na starých tvrdých pneumatikách. Safety car zajel před posledním kolem do boxů a my tak dostali epický závěr epického ročníku. Dvaadvacet závodů, stovky kol a tisíce odjezděných kilometrů, aby se o titulu nakonec rozhodlo v posledním kole.

Jelikož získání titulu zabralo Verstappenovi sedm ročníků, primát nejmladšího mistra světa F1 zůstal Sebastianu Vettelovi. Verstappen o zimní přestávce podepsal novou smlouvu, která mu zaručuje sedačku v kokpitu Red Bullu až do roku 2028. Takto dlouhé smlouvy jsou na poměry formule 1 neobvyklé. Poukazuje to však na fakt, že jsou se sebou obě strany nadmíru spokojeny.

Co víc si přát? Formule 1 má novou hvězdu, nového šampiona, který dosáhl na svůj životní cíl a cokoliv navíc je dle jeho slov nyní už jen bonus. Nemyslete si však, že by jeden titul Verstappena uspokojil. V dosavadním ročníku má jako úřadující mistr světa za sebou již dvě výhry ze čtyř závodů (ve zbylých dvou podnicích odstoupil z druhého místa kvůli technickým problémům). Jeho úhlavním rivalem v boji o titul však tentokrát není Lewis Hamilton, který se po letech dominance trápí se svým mercedesem ve středu pole, ale pilot Ferrari, Monačan Charles Leclerc.

Leclerc a Verstappen spolu mají dávnou historii již od motokár, kdy si naprosto nic nedarovali a tím pádem také došlo k několika vyhroceným incidentům. V letošním roce je však dosavadní bitva mezi těmito skvělými piloty čistá a bez karambolů. Zatím. Jedno je jisté. Max Verstappen jen dokazuje, že si svůj titul z roku 2021 plně zaslouží a že tím rozhodně nekončí.

Můj názor na Maxe Verstappena

Ryzí talent. Je skvělé sledovat jeho cestu od nevyzrálého mladého pilota, který měl rychlost a dílčí výsledky, ale také mnoho karambolů, až k souboji titánů proti Lewisi Hamiltonovi, aby nakonec získal premiérový titul mistra světa. Ve svých 24 letech má za sebou statistiky a výsledky, na které mnoho úspěšných pilotů čekalo o dost déle. Pokud zůstane motivovaný a bude mít štěstí na konkurenceschopné monoposty, v budoucnu překoná valnou většinu rekordů.