Systém stop/start: Jeden z nejotravnějších asistentů... nebo má vážně smysl?

Dnes se tomu říká stop-start nebo start-stop. Jelikož se motor nejprve zastaví a teprve pak zase spustí, budeme používat prvně uvedené spojení. V závislosti na výrobci se ale může jmenovat i jinak, třeba i-stop. Bez ohledu na označení má myšlenka vypnutí motoru při zastavení vozidla a jeho opětovné natočení krátce před rozjetím kořeny na sklonku 60. let. Tehdy Fred Kirchner z newyorského Brooklynu zaslal dopis redakci amerického magazínu zaměřeného na popularizaci vědy a techniky Popular Science, v němž uvádí: „Hodně emisí produkovaných automobily vzniká zcela zbytečně v okamžiku, kdy vozidlo stojí a jeho motor běží na volnoběh. V tu chvíli by mohlo dojít k zastavení motoru a jeho opětovnému spuštění až v okamžiku, kdy se řidič rozhodne pokračovat v jízdě. K tomu by mohla pomoci větší baterie spolu s vylepšeným karburátorem. Současně by došlo ke snížení spotřeby paliva.“

Byl Fred Kirchner opravdu prvním, který nastínil požadavek na to, čemu dnes říkáme stop-start? Jiné zdroje uvádějí, že už v roce 1964, tedy pět let před odesláním uvedeného dopisu, vyvinula japonská Toyota koncept počítající s obdobným systémem. Mezi řidiče se stop-start dostal poprvé až v první polovině 70. let zásluhou dvou odlišných systémů