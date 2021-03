Video: Jak Superb šetří na nesprávném místě. A má taky nový motor

Jasně, nejdůležitější novinka je jednoznačná – dvoulitr TDI EA 288 Evo se do superbu konečně dostává i ve své výkonnější verzi se 147 kW. Že to není úplně stoprocentně dobrá zpráva, to si přečtete už v zítřejším testu. Nebo to už víte díky Vaculdovi a jeho úžasném speciálu Světa motorů.

Martin mě upozornil i na další novinky, které do superbu mnohdy nepozorovaně pronikly. A jak technický expert Světa motorů podotkl, Škodovka asi moc dobře věděla, proč se s některými změnami zrovna nechlubila. Hlavně jedna je tedy… no, však mrkněte na video!