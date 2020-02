Tak to šlo rychle! První elektrická Dacia se představí už v Ženevě

„Do Evropy přijede speciální verze K-ZE,“ uvedl před časem Gilles Normand, vedoucí elektrické divize značky Renault. Elektromobil Renault K-ZE je cenově dostupným bateriovým vozem určeným především pro čínský trh a vybrané rozvojové země. Když ale přišla zmínka o jeho příjezdu do Evropy, okamžitě se začalo spekulovat, že půjde o první elektrickou Dacii.

Ještě před třemi lety přitom Dacia elektrifikaci zcela vyloučila, protože by něco takového bylo příliš nákladné. Jenže emisní normy se stále zpřísňují a každé takové auto přijde jednotlivým automobilkám k dobru. A tak skupina Renault zdá se našla cestu, jak elektrickou Dacii přivést na svět, aniž by to stálo majlant.

A navíc se to povedlo vcelku rychle. Francouzská společnost oficiálně potvrdila, že první 100% elektrický městský vůz Dacie si odbude premiéru na blížícím se autosalonu v Ženevě, konkrétně 3. března v 8 ráno. Veškeré další podrobnosti zatím zůstávají tajemstvím, ale dali bychom ruku do ohně za to, že půjde právě o „poevropštělou“ verzi zmiňovaného čínského crossoveru. Vyjma něj představí automobilka také nové motorizace ECO-G (LPG) a speciální narozeninovou edici k patnáctiletému výročí novodobé historie v Evropě. Po hodně dlouhé době tak Dacia ukáže stánek, na kterém nebude vystavený jen a pouze Duster. Máme se na co těšit!

Zatím nepotvrzené informace hovoří o tom, že elektromobil Dacia by mohl na evropský trh dorazit s cenovkou 11.500 euro, v přepočtu tedy něco přes 290.000 Kč. Produkci vozu pro náš kontinent by měl obstarat čínský závod. Na tamním trhu se tento 3,7 metru dlouhý crossover prodává ve třech různých provedeních, přičemž to nejdostupnější stojí v přepočtu zhruba 200.000 Kč.

Novinky pro ženevský autosalon chystá i samotný Renault. Představí například elektrický koncept Morphoz, vizi mobility zítřka. Na stánku dále najdete elektrické Twingo Z.E. a také Mégane Grandtour s plug-in hybridním pohonem. Na své si přijdou i fandové značky Alpine, jež ukáže dvě limitované série Alpine A110 SportsX.