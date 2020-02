Elektrická Dacia dorazí zanedlouho, technika by mohla pocházet z Číny

Nedávno zveřejněné dokumenty k finančním výsledkům skupiny Renault za uplynulý rok zahrnují kromě jiného i zajímavou produktovou mapu, která přibližuje plány na elektrifikaci značky Renault a překvapivě i značky Dacia.

Prvním modelem je již v minulém roce představený elektrický Renault Zoe, který byl nedávno oficiálně uveden i na český trh. V tomto roce bychom se pak měli dočkat premiéry hybridního Clia E-Tech, Capturu a Mégane E-Tech plug-in a čistě elektrického Twingo Z.E., jehož premiéra je připravena na ženevský autosalon.

Na období 2021 až 2022 pak automobilka plánuje premiéru dalších osmi elektrifikovaných modelů, přičemž dva z nich budou vycházet již z existující nabídky (bíle označený hybrid a plug-in hybrid) a zbylá šestice bude představovat zcela nové elektrické modely. Nás však zajímá především dvojice nových elektromobilů.

Jedním z nich by totiž měl být první vůz postavený na platformě CMF-EV, jehož příchodu se zřejmě dočkáme později. Ještě zajímavější je však nový elektromobil s poznámkou „Dacia Urban City car,“ tedy městský elektromobil Dacia.

Kromě data uvedení na trh v období 2021-2022 bohužel nemáme žádné další oficiální informace, přesto už se objevila celá řada zajímavých spekulací. A tou nejčastější je samozřejmě původ elektromobilu, protože je nám víceméně jasné, že půjde o vůz převzatý od mateřské značky Renault. Ale jaký?

Dacia by mohla mít na výběr minimálně ze dvou možností. Tou první by bylo použít jako základ budoucí elektrické Twingo Z.E., které by technici mohli zkusit ořezat až na lidový vůz. Druhou možností by pak mohla být dříve diskutovaná evropská verze crossoveru Renault K-ZE, který automobilka v minulém roce uvedla na čínský trh.

Tato varianta se přitom zdá výrazně pravděpodobnější. Ostatně i Gilles Normand, vedoucí elektrické divize značky Renault, v rozhovoru pro britský Autocar uvedl, že by vůz měl být adaptován pro potřeby evropského trhu. Podle spekulací britských kolegů by zde pak mohl plnit roli vstupního bodu do světa bezemisní elektromobility – a to právě pod značkou Dacia.

V rámci úprav pro evropský trh by malé K-ZE mohlo dostat vylepšenou bezpečnostní a asistenční výbavu, popřípadě i výkonnější motor s větší baterií. V Číně nabízený model je totiž osazen elektromotorem o výkonu 33 kW (45 k) a bateriemi o kapacitě 26,8 kWh. Dojezd na jedno nabití by se měl pohybovat okolo 271 km, výpočet však probíhal ještě podle starší (a méně přesné) normy NEDC.

Zajímavá je však cena malého elektromobilu. Čínský Renault City K-ZE je dostupný ve třech výbavách, přičemž nejlevnější pořídíte již od 61.800 čínských juanů, což je lehce přes 200.000 Kč. Po úpravách potřebných pro evropský trh se cena nejspíš zvedne, přesto by Dacia K-ZE mohla být zajímavým konkurentem pro koncernové trio e-up!, Mii Electric a Citigoe iV.