Takto se přestavují sanitky: Jak se z dodávky stává záchranář

Obec Velim na Kolínsku se v minulosti proslavila především produkcí žvýkaček: vyrobili zde vůbec první ve střední Evropě. I v dnešní době tu ale vznikají zajímavé počiny. Již od roku 1991 tady tvoří nejrůznější přestavby vozidel – a přibližně před dvaceti lety se pustili také do sanitek. Zejména za nimi jsme dnes přicestovali. „Historie naší rodinné firmy je ovšem podstatně delší. Sahá až do roku 1929, jenže pak nám ji komunisté zabrali,“ poznamenává na úvod jeden z šéfů společnosti KOV Karoserie Velim Pavel Kolář.

Amerika o krok napřed

Jak vlastně člověka napadne, že najednou skočí do přestaveb aut s majáky, jež udržují lidský tep v chodu? „Během našeho působení jsme nasbírali řadu zkušeností, tak jsem si řekl proč ne. Byla to výzva,“ komentuje devětapadesátiletý Kolář. Posléze se vydal na průzkum na Floridu do USA. Ty jsou charakteristické prostornějšími skříňovými typy ambulancí, jejichž hmotnost se zpravidla přehoupne přes tři a půl tuny. „Ve Státech došli ve vývoji podle mě nejdál a já chci jít podobným směrem,“ pokračuje Kolář s tím, že si klade za cíl produkovat americké verze evropských sanitek.

Maximální hladkost

Než se ovšem technici vrhnou do přípravy podvozku, elektrikáři do rozvodů či designéři do polepů, je zapotřebí strávit moře hodin před počítačem. „Nachystat kompletní výrobní dokumentace platí pravděpodobně za nejdůležitější část celého procesu,“ popisuje před monitorem Tomáš Keil, jenž má tuto nelehkou disciplínu na starost. Na obrazovce nám právě ukazuje rozmístění nábytku v interiéru od schránky na „schodolez“ přes nádobu na odpadky až po skříňku na vakuované dlahy. „Všechen nábytek je hliníkový a vyrábíme si ho sami. Dbáme rovněž na to, aby byl jeho povrch hladký a bez ostrých hran. Když si představíte, jak to třeba při rychlých průjezdech s doktorem cloumá, aby se nezranil ještě on,“ zdůrazňuje hledisko bezpečnosti Pavel Kolář.

Pomáhá i v Africe

Povinnou dokumentaci tvoří též výpočty na pevnost materiálu, neb nástavbu následně čekají povinné crash testy. Aby toho nebylo málo, ještě putuje do chladicí komory s teplotou minus 20 °C, kde podstoupí další zátěžové zkoušky. „Za další významnou součást lze zmínit elektrickou bilanci, kde měříme výkony v extrémních podmínkách, aby posádku nic nepřekvapilo,“ bere si slovo opět Keil. Po dokončení řady výkresů a tabulek se teprve můžou vrhnout do přestavby. Ještě tedy musí zvítězit ve výběrovém řízení. To se ale velimské společnosti celkem daří: namátkou jen v hlavním městě její dílnou prošlo přes 80 sanitek na podvozku Mercedes-Benz Sprinter, pár jich dokonce zachraňuje životy v africkém státu Burkina Faso.

Pestrá paleta profesí

Během dvanácti měsíců tady zhruba třicetičlenný tým umí přestavět až třicet sanitních vozů, jejichž cena se pohybuje kolem 3,5 milionu korun. „Těch profesí, co na tom participují, je požehnaně. Elektrikáři, lakýrníci, čalouníci, stolaři, zámečníci a tak dále. Což mimo jiné dokládá naši soběstačnost. Nade všemi stojí mistr výroby, jenž proces zaštituje,“ hovoří o svých podřízených Kolář. Jedni tak šturmují na rozvodech, druzí zase lakují skříň, třetí skupina se potom stará o podlahu. Poněvadž tu jsou dva sprintery na servis, máme to štěstí si prošmejdit též finální produkt, který je podle Koláře schopný věrně sloužit až deset let.

Klidnější infarkt

Na pozici řidiče máme po pravé ruce ovládací panel, na němž si zkoušíme funkčnost majáků, stavy proudů či otevírání dveří. Stejně tak zde vidíme, jaká výstražná světla svítí nebo které přístroje jsou zapnuté. Pod displejem poté nacházíme vysílačku pro komunikaci s doktory. Řidič ambulance má k dispozici rovněž speciální navigaci, díky níž ví, za kým jede a co má dotyčný za zdravotní potíže. To hlavní se však skrývá vzadu. Opravdu královský prostor, jenž v mezních situacích dovoluje pečovat až o dva pacienty. Úchyty umně zaoblené, samostatně klimatizovaný interiér sofi stikovaně využitý. „I při modernizacích se snažíme držet identický ráz vnitřku, aby posádka mohla fungovat v zajetých kolejích,“ zmiňuje Kolář. Když budete těmito záchrankami valit po magistrále s infarktem, nejspíš vám budou tyto informace naprosto ukradené. Může vás ale aspoň trochu hřát u srdce, že jste se ocitli na palubě prověřených aut, která váš současný stav nezhorší.

Mercedes-Benz Sprinter 519 Motor vznětový šestiválec Převodovka automatická sedmistupňová Výkon 140 kW Zdvihový objem 2987 cm3 Hmotnost 3940 kg

Výrobní postup

Úprava podvozku a montáž nosného rámu.

Montáž skříně se speciální bezpečnostní vrstvou.

Příprava rozvodů, střešních vikýřů a zadního portálu.

Nalakování skříně.

Kompletace nábytku a zátěžové podlahy.

Instalace ovládacího panelu.

Montáž světel a majáků.

Spuštění klimatizace a umístění polepů.

Dvoudenní testování auta a propojení s nástavbou.

Víte, že…

… velimské sanitky se objevily také ve známém televizním seriálu Ordinace v růžové zahradě? Šlo o ambulanci na podvozku Ford Transit, kterou jsme dokonce ve Světě motorů otestovali (SM 21/11).

… každá záchranka má své speciální označení? My jsme navštívili vůz s číslem 143.