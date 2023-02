Táta vyrobil pojízdný Rolls-Royce 6x6 ze dřeva pro malého syna

Šestikolová hračka je dotažena do detailu. Ručně vyráběná zmenšenina má všechny prvky reálného automobilu, přitom veškerou práci inženýrů, návrhářů, konstruktérů, designérů zastoupil jeden pilný otec.

Za dva a půl roku nasbíral kanál ND - Woodworking Art na Youtube neuvěřitelných 2,2 milionu odběratelů. Téměř půl miliardy zhlédnutí právem patří umělci zabývajícím se stavbou dřevěných kol, motorek a především automobilů. Dopravní prostředky z přírodního materiálu jezdí, svítí, zatáčí a největší radost způsobují dětem.

Masivní hračky obdivují všechny věkové kategorie, ovšem přirozeně fascinují hlavně děti. Radost chlapců a dívek dodává energii neuvěřitelně schopnému truhláři, který jedno z nejoriginálnějších děl připravil pro svého syna. Asijský řemeslník mladého následovníka překvapil autentickou zmenšeninou nejluxusnějšího modelu na trhu.

Od papírových skic a kreslených náčrtů až po vyřezávané díly a renovované součástky ze skládky vznikl fantastický Rolls-Royce Ghost 6x6 vykazující základní funkce reálného automobilu. Na videu je mimo jiné vidět záchrana vyhozených disků včetně pneumatik a dřevěné panely jsou z vyřazených stromů.

Základ dětské repliky tvoří pevný ocelový rám nesoucí zbytek konstrukce výhradně ze dřeva. Z lesa pochází podlaha, střecha, kapota, víko kufru, nárazníky, blatníky, prahy, sloupky, nástavce karoserie a samozřejmě i sebevražedné dveře. Vše tvarované elektrickou pilou a uhlazené bruskou.

Zásahy obráběcích nástrojů postupně vytvarovaly hranatý Ghost, imitaci zdokonalily kopie detailů exteriéru a interiéru. Kvalitně slícovaný venek včetně poznávacích znaků britské značky doplňuje kompletně funkční osvětlení, ovšem zcela dechberoucí je vnitřní prostor pro dva pasažéry vyplněný precizně vymodelovanými drobnostmi. Palubní deska nebo středový tunel s volantem nemají chybu. Výběr různých odstínů povrchů evokuje skutečný přepych, zajímavým detailem jsou budíky zalité průhledným epoxidem, aby připomínaly ukazatele reálného vozu. Z některých úhlů pohledu není snadné věřit, že perfektně doladěný Rolls-Royce byl hromadou dřeva pospojovaného šrouby a lepidlem.

Malý dřevěný zázrak je poháněn elektromotorem, díky spojení kol s volantem se dar synovi pohybuje do všech stran. Budoucí majitel občas pomáhal tátovi, ale jistě netušil, jaký ohlas vyvolá jeho dřevěný Ghost. Každou jízdu doprovází zájem kolemjdoucích a není divu, když mohou zírat na velikostně menší, ale o to propracovanější napodobeninu britské limuzíny. Šest kol je první šok, následuje fascinace extrémním důrazem na všechny důležité drobnosti včetně pěkných krytů kol anebo typické přední mřížky a nad ní dominující sošky Spirit of Ectasy.