Technologie automatické geometrie kol z F1? Prý by nabídla bezpočet výhod

Technologie, na kterou mezi prvními upozornil závodní tým Mercedes-AMG při vývoji nového závodního stroje F1, by se mohla dostat i do osobních automobilů. A její přínos by byl nezanedbatelný.

Pokud sledujete závody Formule 1, pak jste nejspíš slyšeli o kontroverzi kolem systému DAS, který testoval závodní tým automobilky Mercedes-AMG. Ten totiž vybavil vůz systémem umožňujícím úpravu geometrie kol během jízdy, což dávalo jezdcům obrovský náskok před konkurencí.

Díky možnosti měnit odklon kola za jízdy totiž závodníci mohli projíždět zatáčky vyšší rychlostí, na rovince měli zase vyšší stabilitu a celkově by jim pneumatiky vydržely delší dobu bez výměny. V závodech by šlo o obrovskou výhodu, které by se ale mohly dočkat i řidiči osobních automobilů.

Společnost DOFTEK totiž pracuje na adaptivním systému úpravy geometrie kol, zkráceně AWAS (Adaptive Wheel Alighment System), který je de facto sofistikovanější alternativou technologie vyvíjené pro závodní automobily. Tedy přinejmenším mu tak rozumíme.

Systém by měl být plně kompatibilní se současnými podvozky automobilů, u kterých je dnes geometrie nastavená fixně. Jedno nastavení, které si musí poradit se všemi podmínkami. Systém DOFTEK AWAS by však měl být schopen upravovat geometrii všech kol průběžně, tedy v reálném čase, a ve třech osách. Vždy v závislosti na aktuálních podmínkách.

Výsledky by přitom měly být skutečně působivé. Ovladatelnost automobilu by se měla zlepšit zhruba o 15 procent, zahřívání pneumatik za jízdy by mohlo klesnout o 10 procent a valivý odpor, který má výrazný vliv na spotřebu, by rovněž mohl klesnout o cca 10 procent.

Systém AWAS od společnosti DOFTEK by tak v praxi přispěje k lepší ovladatelnosti a větší zábavě za volantem, omezí spotřebu i produkci emisí a ještě bude schopen prodloužit životnost pneumatik. To jsou přitom kritéria, která budou v budoucnu jistě nabírat na významu nejen v klasické osobní, ale i nákladní a autonomní dopravě.