Mercedes-Benz třídy T se představuje v obytné verzi Marco Polo

Koncem dubna představila automobilka Mercedes-Benz prvního zástupce nové třídy T, která vychází z užitkového modelu Mercedes-Benz Citan. Nyní se model, který automobilka označuje jako kompaktní dodávku pro rodiny, dočkal i obytné vestavby, která bude mít premiéru během výstavy Caravan Salon 2022 v Düsseldorfu.

Hned na úvod se přitom sluší zmínit, že nyní představená obytná verze, nesoucí tradiční název Marco Polo, není komplexní přestavbou. Jedná se totiž o moduly, které je možné snadno instalovat do již prodaného vozu. Zákazníci tak mohou jednoduše upravovat charakter vozu podle potřeby.

Zhruba v polovině příštího roku by se však měla představit komplexní přestavba třídy T Marco Polo, která bude v hierarchii obytných modelů tvořit zřejmě mezistupeň mezi dnes představeným základem a vrcholnou obytnou verzí třídy V.

Vraťme se ale k dnes představené úpravě, která je složena ze dvou částí. Základem je výklopné lůžko s matrací pro dvě osoby a 10 cm vysokou matrací, které lze rozložit v kabině. Při přesunech se lůžko opět složí do zavazadelníku.

U zadních oken jsou zavěšené batohy na drobné příslušenství, okna v druhé řadě jsou vybavena integrovanými žaluziemi a do předního okna může být uchycena ventilační mřížka s ochranou proti dotěrnému hmyzu.

Volitelným příslušenstvím je kuchyňská jednotka, která se instaluje do zavazadelníku. Kuchyňka je vybavena šuplíky s otvíráním na zmáčknutí, měkkými dojezdy a praktickými skládacími mechanismy. Ve výbavě nechybí dřez, nádrž na 12 litrů vody, chladicí box nebo plynový vařič. Součástí paketu jsou také dvě židle a stolek pro dvě osoby. Ten lze přitom jak rozestavit venku, tak umístit do kabiny.

Nová vestavba tak v mnohém následuje VW Caddy California, který jsme měli nedávno opět v testu. Po stránce výbavy a některých řešení se však Marco Polo zdá propracovanější. Realitu ale nakonec ukáže nejlépe až test, kterého se snad také dočkáme.

Mercedes přitom dodává, že celou obytnou vestavbu by mělo být možné snadno vyndat ve dvou lidech – a to během několika minut. Třída T by tak měla nabídnout snadnou možnost volby mezi prostorným rodinným kombíkem a mikro-obytňákem na kratší výlety.

Cenu přestavby zatím neznáme, automobilka však přislíbila, že jí zveřejní s blížícím se uvedením na trh. A to ještě v pozdější části tohoto roku.