Tesla Model 3 chtěla ukázat, jak zvládá autonomní brzdění. Dokonale propadla

Systémy automního brzdění jsou dnes poměrně vyspělé a zahrnují také detekci chodců. Teoreticky by tak měly umět auto zastavit nejen před větší překážkou nebo jiným vozidlem, ale právě i před chodcem.

V posledních letech jsme však několikrát viděli, že se na tento asistent nelze spoléhat. Vyprávět by to o tom mohly automobilky jako Volvo, Mercedes-Benz nebo BMW.

Na internetu lze najít videa (najdete je níže) ukazující, jak vozy těchto značek při testech a demonstracích autonomního brzdění selhaly. Není to samozřejmě pravidlo, ale stát se to může.

Naposledy v ukázce (ne)schopností autonomního nouzového brzdění propadla Tesla Model 3. Vtipné je, že záznam z tohoto debaklu se na internetu objevuje zrovna nyní, tedy v době, kdy Tesla má za sebou konferenci Battery Day, na níž šéf automobilky Elon Musk prohlásil, že „nejbezpečnější auto, které můžete řídit, je Tesla“.

Model 3 selhal během demonstrace bezpečnostních systémů Tesly v Číně. Elektrický sedan při testu srazil figurínu, která simulovala cestu chodce přes silnici.

Zajímavé je i druhé video, ukazující zkoušku jiného Modelu 3, máme v něm totiž možnost podívat se do kabiny. Auto zřejmě "chodce" dovede rozeznat, naznačuje to dění na dotykovém displeji, pravděpodobně ale pozdě.

Kdyby šlo o skutečného člověka, asi by to pro něj nedopadlo vůbec dobře. Nebo že by Tesla byla až tak prudce inteligentní, že by poznala, že jde o pouhou figurínu a řekla si, že ji může smést ze silnice...?