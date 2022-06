Tesla Model 3 se prý dostala mezi 10 nejprodávanějších aut na světě, míří ale výš

V celkových prodejích za rok 2021 se Tesla Model 3 stala osmým nejprodávanějším automobilem na světě, již příští rok by se však mohla posunout do první pětky.

Zámořští kolegové z InsideEVs nedávno upozornili na příspěvek investory a fanouška Tesly Sawyera Merritta na Twitteru, kde vyzdvihuje prodejní úspěchy elektromobilu Tesla Model 3. Podle dat Car Industry Analysis se totiž Model 3 stal celkově osmým nejprodávanějším automobilem na světě za rok 2021, což je skutečně pozoruhodný úspěch.

Podle stejných dat se elektrický crossover Tesla Model Y, vycházející z Model 3, umístil ve stejné tabulce za rok 2021 na devatenáctém místě. Merrit nicméně předpokládá, že při současném vývoji by oba modely mohly za letošní rok v žebříčku ještě výrazně povyskočit.

Elektrický sedan Model 3 by se podle očekávání Merritta mohl vyšvihnout do konce roku před Ford F-150 a možná by se mohl dostat i mezi první pětku. Ještě rychlejší růst popularity však Merritt předvídá crossoveru Tesla Model Y, jehož prodeje prý kvapem rostou. Do konce roku 2022 by tak Tesla prý mohla mít mezi pěti nejprodávanějšími vozy světa rovnou dva zástupce.

Video se připravuje ...

Merrittova tvrzení přitom vyházejí z dat sestavených Car Industry Analysis. Na tomto Twitter profilu se přitom již 14.6 objevil příspěvek, podle kterého se jedná o nejpřesnější a nejdetailnější globální hodnocení modelů. Data pochází ze 106 trhů a celkově by měla pokrývat 99 % globálních prodejů. Tabulka přitom původně měla vzniknout pro web FiatGroupWorld.

Sluší se také dodat, že navzdory výrazným prodejním úspěchům, kdy Model 3 meziročně stoupl z 21. místa, zatímco Model Y dokonce z 262. místa, jsou predikce o jejich dalším prodejním růstu zatím pouze odhadem. Minulé roky nám navíc důrazně ukázaly, jak snadno může dojít v automobilovém průmyslu k problémům, které mohou věci rychle změnit.

V každém případě se však ukazuje, že automobilka Tesla v uplynulých letech nabrala výrazné tempo a výrazně pomohla elektromobilitě ve statistikách i získávání nových fanoušků. Navíc je Tesla bezpochyby světovým lídrem elektromobility, což je pozice, kterou si zřejmě ještě nějakou chvíli bude hájit.