Tesla vs. Waymo: Jeden je s autopilotem opatrný, druhý jde po hlavě
Elon Musk chce mít do pár měsíců miliony robotaxíků Tesla, Waymo už jezdí pět let a má dva tisíce aut. Jeden i druhý přístup má své plusy i minusy.
Autonomní řízení je už řadu let jakási bílá velryba automobilového průmyslu. Nejeden startup si na něm vylámal zuby, Google však skrz svou dceřinou organizaci Waymo zvládá provozovat samořídící taxi ve vybraných amerických městech. Podobně na tom byla společnost Cruise coby součást koncernu General Motors, ale ta se po vážné nehodě s chodcem a následných auditech rozpadla.
Do robotických taxíků se čerstvě pustila i společnost Tesla. Ta už roky prodává „Autopilot“ a „Plně samočinné řízení“, ovšem jsou to zavádějící názvy pro „pouhý“ adaptivní tempomat s aktivním vedením v jízdním pruhu a skutečně plně samočinně vozy této značky jezdit neumí.
Červnové spuštění provozu služby Robotaxi, v níž skutečně vozy jezdí kompletně samy, „jen“ s bezpečnostní pojistkou v podobě člověka za volantem či na sedadle vpravo vpředu, byl velkým milníkem. Konkurence, zejména tedy Waymo, však totožnou službu provozuje už roky. A každá z těchto dvou firem k plně autonomní jízdě přistupuje zcela jinak.
Zatímco Waymo se spoléhá na pečlivé mapování měst, v nichž jezdí, a dlouhé testování s člověkem-pojistkou za volantem, Tesla do toho šla po hlavě. Elon Musk podle agentury Reuters vidí rychlejší cestu k rozmachu svého byznysu s robotaxíky, protože se místo spousty radarů a lidarů jeho auta spoléhají na pouhé kamery a umělou inteligenci.
Podle vyjádření Tesly je možné přeskočit náročnou fázi přípravy právě proto, že používá jinou technologii než Waymo. Auta údajně používají umělou inteligenci k tomu, aby sledovaly provoz a reagovaly na něj podobně, jako by to dělal řidič-člověk.
„Jakmile se nám povede to zprovoznit v pár amerických městech, bude to moci fungovat kdekoliv v Americe,“ řekl Musk analytikům na konferenci v dubnu letošního roku. Přístup Wayma označil za „křehký“ s omezenou možností růst.
Waymo naopak tvrdí, že právě pečlivé mapování prostoru, v němž budou auta jezdit, je klíčový pro bezpečný provoz. Je podle nich nutné zapracovat rozmanitost provozu v každém městě zvlášť, jako např. prudká stoupání v San Franciscu, kde auto ani řidič nevidí dobře za horizont. „Když to uděláte špatně, existuje obrovské riziko,“ řekl Aman Nalavade, produktový manažer Wayma.
I tato firma používá umělou inteligenci, ovšem jinak – AI sahá do detailních map a dostává data od řady čidel a na jejich základě identifikuje objekty před sebou. Tesla tvrdí, že se její umělá inteligence rozhoduje více jako reálný člověk.
Podle analytika výzkumné společnosti Forrester Paula Millera je přístup Tesly větším riskem, ale je to „mnohem levnější cesta ke globálnímu rozmachu“. Neznamená to však, že by Waymo bylo bezchybné – v květnu vjelo do záplavy a pasažéři se museli sami vyprostit. Loni zase vůz Wayma zkoušel různě objet policistu, který hlídal uzávěru ulice; policie nakonec musela zalepit senzory vozu páskou, aby ho znehybnila. Existuje také řada případů, kdy mají vozy nějaký problém a zablokují dopravu.
Elon Musk stanovil ambiciózní cíl mít na silnicích „miliony tesel jezdících samočinně“ do konce letošního roku. Waymo, které začalo vozit platící zákazníky v říjnu 2020 v arizonském Phoenixu, má aktuálně na silnicích zhruba 2.000 aut.
zdroj: Reuters | zdroj foto: Tesla | zdroj videa: Marek Bednář/Auto.cz