Tesla začala přijímat objednávky na tahač Semi, chce zálohu 467 tisíc. Start výroby neoznámila

Americká automobilka Tesla není příliš známá dodržováním svých slibů. Obzvlášť, co se týče uvedení nového modelu do výroby a následného prodeje. Například koncept tahače Semi se představil v roce 2017 a termín startu sériové produkce je opakovaně oddalován. Není jistý dosud, ale posledním slibem je dle všeho rok 2023. Elon Musk navíc řekl, že se letos vzhledem k aktuální situaci v automobilovém světě do výroby nedostane žádný nový model Tesly.

Automobilka ale v tomto roce zahálet nebude, Elon totiž také řekl, že: „Odvedeme hodně práce na strojařině, přípravě nástrojů a dalších věcí, které budou potřeba k výrobě těchto vozidel: Cybertruck, Semi, Roadster, Optimus [pozn. red.: humanoidní robot]. Díky tomu budeme moci odstartovat produkci, snad již v příštím roce.“ Výrobu Semi od roku 2023 proto bereme s rezervou. Neznámé datum startu produkce ale není pro Teslu překážkou, již nyní totiž začala přijímat objednávky.

Pokud si chcete Teslu Semi objednat, budete muset automobilce složit zálohu ve výši 20.000 dolarů (cca 469 tisíc korun). Na výběr pak dostanete ze dvou variant tahače, které se budou lišit především dojezdem na jedno nabití a cenou. Semi s dojezdem 300 mil (483 km) bude stát 150.000 dolarů (cca 3,53 miliony korun), zatímco s dojezdem 500 mil (805 km) přijde na 180.000 dolarů (cca 4,22 miliony korun). Velikost baterií zatím neznáme.

Tesla dále slibuje, že plně naložený model Semi s návěsem, kdy celá soustava bude vážit kolem 36 tun, zvládne zrychlení z 0 na 96 km/h do 20 sekund. Co víc, čtyři elektromotory pohánějící kola dvou zadních náprav zajistí, že i plně naložený tahač zvládne 5% stoupání rychlostí 96 km/h.

Na to všechno bychom se mohli těšit již v roce 2023. Jenže na sliby Tesly se nedá tak úplně spolehnout. Objednávky na tahač Semi totiž například v Evropě začala přijímat již koncem roku 2017, tedy krátce po odhalení konceptu, ale dosud žádný vůz nedoručila. Je tedy otázka, zda se lidé, kteří zaplatí (či v minulosti již zaplatili) zálohu, v příštím roce konečně dočkají.