TEST Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDm Tributo Italiano – Nejméně atraktivní, ale pořád skvělá

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Alfa Romeo Giulia je kompaktní sedan, který vás sice neohromí nekonečnou prostorností, zato je charakteristický typickými italskými vlastnostmi. Kabina se designově opravdu povedla, a přestože je plná plastů, osobně se mi líbí. Bohužel se však projevuje i další italská charakteristika, jakou je dílenské zpracování. Bohužel se tomu nevyhnete ani u lehce ojetých kousků – giulia uvnitř tu a tam vrzne, a pokud s ní chcete žít, musíte jí to odpustit.

A k tomu se váže i nová implementace „eurohlásiče“ o překročení aktuální maximální povolené rychlosti podle dat vozu Intelligent Speed Assistance (ISA). Ten můžete v giulii vypnout relativně jednoduše jeho přiřazením do nabídky rychlých předvoleb na stahovatelné horní liště centrální obrazovky. Jenže jak infotainment po nastartování nereaguje okamžitě, nemusí vám to vždy vycházet podle představ a chvíli trvat. O přepnutí režimu navíc informuje jen čára přeškrtnutí na malém symbolu reproduktoru.

Už od svých začátků moderní giulia servíruje zážitek jako z exkluzivnějších italských sportovních aut, avšak v lidovějším provedení. Když poprvé usednete na sedadlo řidiče, natáhnete ruce na volant s tenkým věncem a během jeho držení svým nehtem ťuknete do poctivých velkých hliníkových pádel pod volantem, vykouzlí vám úsměv na tváři. A je tu ještě jeden prvek, jež najdete třeba v moderních ferrari, a nejprve si na něj musíte zvyknout – startovací tlačítko na volantu. Zvláště při parkování s vytočenými koly se před jeho stiskem musíte zorientovat, kde zrovna je.

Zásadní novinkou faceliftu byl vstup do digitálního světa – giulia se musela vzdát analogového přístrojovému štítu ve prospěch virtuálního kokpitu s 12,3“ obrazovkou. Ten disponuje celkem třemi volitelnými zobrazeními – Evolved, Relax a Heritage. Poslední varianta přináší závan starých časů a dává vzpomenout na historické modely značky, protože se k tradičnímu modelu značky náramně hodí. Vždyť první sedan Alfa Romeo Giulia se v Itálii vyráběl už v roce 1962.

Během dlouhých let produkce prošla Alfa Romeo Giulia dvěma modernizacemi a jedním plnohodnotným faceliftem, který automobilka uvedla až koncem října 2022. Ten se inspiruje nejnovějším SUV značky jménem Tonale a nejvýraznější novinkou je modernější tvář s novými LED předními světlomety s novou signaturou. Inovovaná záď pak nese svítilny s novou grafikou s krytem s kouřovým efektem.

Novodobá Alfa Romeo Giulia je na světě už bezmála deset let. Když se v roce 2015 poprvé oficiálně odhalila, přitáhla velkou pozornost milovníků značky i dalších automobilových nadšenců. Po více než dvou dekádách byla prvním modelem automobilky s podélným uložením motoru a klasickou koncepcí pohonu, a hlavně se nejprve představila ve vrcholné sportovní verzi Quadrifoglio. Až následně automobilka uvedla i obyčejnější modely, kterými dodnes konkuruje výrazně úspěšnější mnichovské „trojce“.

Motor, jízdní vlastnosti

Alfa Romeo Giulia ve speciální edici Tributo Italiano vychází z normální nejvyšší výbavy Veloce a je dostupná s jedním zážehovým a jedním vznětovým motorem. Standardem modelu se základní cenou od necelého jednoho milionu a půl je turbodiesel 2.2 JTDm a za příplatek rovných sto tisíc korun můžete svou giulii vybavit automobilovými nadšenci milovaným benzinovým čtyřválcem 2.0 Turbo. Obě motorizace disponují výhradně automatem a pohonem všech kol Q4.

Unikátnost motoru 2.2 JTDm pro Alfu Romeo

Nám se do redakčního testu dostala naftová varianta, která má specifickou technickou vlastnost. Turbodmychadlem přeplňovaný 2,2litrový vznětový čtyřválec disponuje maximálním výkonem 154 kW (210 koní) a vrcholným točivým momentem 470 newtonmetrů. Standardně se vyrábí s obchodním pojmenováním Multijet II pro Fiat a Jeep, ale u Alfy Romeo nese označení JTMm, a zatímco běžně disponuje litinovým blokem, verze pro Alfu Romeo jej má z hliníkové slitiny. A další technickou zajímavostí je také fakt, že všechny giulie mají podélný hnací hřídel z uhlíkových vláken.

Při jízdních dojmech s naftovou giulií nezvykle začnu u negativ, protože mi vadí její zvuk. Bohužel, charakteristický chrochtavý zvuk italského čtyřválcového naftového motoru nejde ke zbytku auta. Elegantní giulia při průjezdech zní třeba jako Fiat Doblo a další jeho obyčejní sourozenci. Ve chvíli, kdy máte stažená okna, jedete ulicí a akustický projev alfy se odráží od okolní zástavby, zní hrozně. A čím víc se vám zarývá pod kůži, tím horší to je.

Nikdy jsem nečekal, že si to jednou budu přát, ale zrovna tady bych uvítal syntetický zvuk z reproduktoru imitující třeba šestiválec z quadrifoglia. Tohle negativum je však čistě subjektivní a netvrdím, že projev giulie nebude vyhovovat všem. Dobrou zprávou naopak je, že giulia má kvalitní odhlučnění a se zavřenými okny vás tím nijak neruší.

S kombinací více než dvou stovek koní, osmistupňového automatu od ZF a pohonu všech kol je i naftová giulia příjemně dynamická, i když pochopitelně nedosahuje na rychlost výkonnější benzinové varianty. Akceleraci z 0 na 100 km/h zvládne za 6,8 sekundy a jede až 235 km/h. A dokonce i s turbodieselem je autem, které vás baví řídit, a navíc to zvládá s výrazně nižší spotřebou než benzinová verze. Ta si bez většího studu řekne i o deset litrů na sto kilometrů.

Alfa Romeo uvádí, že giulia s motorem 2.2 JTDm má oficiální kombinovanou spotřebu 5,5 litru na 100 kilometrů v režimu WLTP. V reálném světě se průměrná spotřeba v závislosti na jízdním tempu pohybuje okolo 6 až 6,5 litru na 100 kilometrů. Během týdenního testování se mi povedlo dosáhnout skutečného dojezdu až 750 kilometrů na jednu 52litrovou nádrž.

Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDm Tributo Italiano

S adaptivním podvozkem

Speciální edice Tributo Italiano standardně disponuje tou nejlepší výbavou, jakou si v giulii můžete zvolit. Bez nutnosti příplatků tak disponuje i pokročilejším aktivním podvozkem Alfa Active Suspension, jehož tuhost se ovládá v kombinaci s výběrem jízdních módů pomocí kulatého ovladače DNA na středové konzole. V režimech A (Advanced) a N (Natural) podvozek pracuje s výchozím nastavením, v režimu D (Dynamic) se přitvrdí.

Pokud by se vám však giulia v nejostřejším módu zdála zbytečně tvrdá, uprostřed voliče DNA stiskněte tlačítko s motivem tlumiče. Aktivujete tím režim Soft, s nímž podvozek změkne do standardního nastavení a giulia se zase stane poddajnějším a komfortnějším autem.

A když už jsme u jízdních režimů, v obyčejnějších režimech A a N je kultivovaným autem s pozvolnějšími reakcemi na plyn, ve sportovním režimu D se přitvrdí, zostří a vydá ze sebe to nejlepší. To si užijete hlavně na okreskách s hladkým asfaltem, protože s velkými 19“ koly a nízkoprofilovými pneumatikami umí být giulia trochu tvrdá. Jakmile ji ale dostanete do správného tempa, podvozek s koly začnou pracovat pod pohybující se karoserií a filtrovat nerovnosti.

Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDm Tributo Italiano

Naftová giulia si k příjemné agilitě v zatáčkách pomáhá i standardním samosvorným diferenciálem Q2 na zadních kolech. Výkonnější vznětová motorizace je sice dostupná výhradně s pohonem všech kol, zatímco slabší turbodiesel 2.2 JTDm o 118 kW (160 koních) má pohon zadních kol, ale podélně orientovaná čtyřkolka Q4 je na povrchu s menší přilnavostí otevřená lehkému driftování. To jsme si vyzkoušeli už v zimě při testování benzinové verze Veloce se stejným pohonem. Bohužel však standardní giulie neumožňují úplné vypnutí stabilizace.

Když pak jedete zatáčkami, podvozek vám vytváří oporu při rychlém tempu a velkými pevnými pádly pod volantem si sami řadíte rychlostní stupně, rychle zapomenete na to, že máte ten méně atraktivní ze dvou dostupných motorů. Za zmínku nepochybně stojí i brzdy. Na těch si Alfa Romeo vždy zakládala a i v obyčejné naftové giulii umí podat solidní výkony a vydrží i sportovní svezení na okreskách, aniž by nebezpečně vadly.