TEST Alfa Romeo Giulia Veloce – S krásnou baletkou po zajímavých mostech

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Po zajímavých mostech Závěr Další

Pochválit musím kromě pozice za volantem také sedačky, které výborně drží tělo v zatáčkách. Obě přední opěradla mají zezadu síťové kapsy; běžně by to byla norma, ale tady jsme v Alfě Romeo, takže i takovýhle „simply clever“ detail cítím potřebu vyzdvihnout. Nastavit se dá délka sedáku i bočnice opěradla, které nejsou příliš úzké ani na můj rozměrnější trup. Nemám problém tu sedět celý den s pár přestávkami. Jedinou výtkou snad budiž, že dost dlouho trvá, než začne být znát vyhřívání.

Jedním dechem je však třeba dodat, že interiérová prostornost giulie není špatná. Samozřejmě, v octavii je prostoru o něco víc, ale takové BMW řady 3 je na tom s giulií srovnatelně a právě to je její hlavní konkurent. Za volant se vejdu docela příjemně, všechno mám po ruce, nohy jsou k pedálům příjemně natažené. I „za sebe“ si s výškou 184 cm jakž takž pohodlně sednu, jen kvůli menším dveřím to chce trochu obratnosti.

Uvědomuji si, že převodovka umístěná de facto mezi nohami řidiče a spolujezdce znamená menší prostor v interiéru, ale upřímně – čert to vem. Tohle auto není pro lidi, kteří hledají maximální prostor v kabině. Ostatně, i automobilka Mercedes-Benz před pár lety řekla, že jízdní projev je dost důležitý na to, aby u třídy C zůstala u klasické koncepce místo uložení motoru napříč před přední nápravu.

Zvenčí není moc co představovat, giulii si už každý měl spoustu příležitostí do detailu prohlédnout. Přesto právě na designu přišly pro modelový rok 2023 drobné změny, z nichž ta nejvýraznější je asi v podpisu předních světlometů. Dostaly totiž tři oblouky, aby se vůz vzhledově přiblížil crossoveru Tonale, které nabízejí i dynamické směrovky.

Alfa Romeo Giulia je tu s námi už mnoho let, představila se v červnu roku 2015 na platformě Giorgio, kterou sdílí s SUV Stelvio. Táhne jí tedy na devět let – ale je to skutečně tak důležité u auta, které má řidiče hlavně bavit? Na to se snažím přijít po víc než tisícovku testovacích kilometrů na sněhu i asfaltu.

Přitom jsem se stále snažil udržovat motor nad dvěma tisíci otáček pomocí pádel pod volantem. Vyhýbal jsem se režimu „A“ na voliči; není to „All-weather“ jako dřív, nýbrž „Advanced Efficiency“ pro co nejnižší spotřebu paliva. Letargická odezva na plynový pedál v tomto módu nicméně může leckomu pomoci ke snadnější jízdě na sněhu, takže se režim teoreticky dá použít i v náročných zimních podmínkách.

Co ta nakousnutá spotřeba? Jezdím-li s giulií tak, jak mě baví a jak motoru i podvozku sedí, tedy velmi svižně, jsem na průměru 11 litrů na 100 km. Cesta zpátky do Ostravy za hustšího provozu, který mě nutí jet pomaleji, než bych činil běžně, však spotřebu snadno sráží k finálnímu číslu 10,3 l/100 km.

A jednak, pádla jde do jisté míry používat i místo voliče převodovky. Z režimu P se dá zatažením za to pravé zařadit D, a když potáhnete za obě zároveň, zvolíte neutrál.

To jsem u giulie neobvykle často – vzhledem k ostatním autům se samočinnými převodovkami – dělal i já. Ne vždy jsem ale volič převodovky přesunul doleva do pozice M; často stačí k vyřešení akutního podtočení motoru levým pádlem o kvalt podřadit. Vůz pak zůstane v manuálním režimu docela dlouho, nevrátí se během pár sekund do automatického.

Přitom je známo, že kdo dlouhodobě jezdí s tímto motorem „na spotřebu“, mívá problémy se zanášením spalovacích komor karbonem či dokonce s deformací stěn válců. Nehledě na možné důsledky v tomto konkrétním případě, podtáčení nesvědčí žádnému motoru a máte-li sebemenší cit pro auto, musíte vůz buď přepnout do režimu Dynamic, který ale také přitvrdí tlumiče a zostří reakce na plynový pedál, anebo chtě nechtě vzít řazení do svých rukou.

Po zajímavých mostech

Často jezdím mezi Prahou a Jeseníky víceméně stále stejnou trasou přes Vysoké Mýto, Uničov a Rýmařov. Sem tam ji obměním cestou přes polské Kladsko a mou trochu iracionálně oblíbenou Bílou Vodu, pozapomenutou vesnici na samé špičce české části Slezska, nebo přes úchvatný úsek silnice I/11 přes sedlo Skřítek.

Dlouho jsem však měl plán svézt se nějakým zajímavým autem po zajímavých mostech podél D1. Hledal jsem jen trochu času, příležitost – a to zajímavé auto. Tohle všechno se mi naskytlo právě s giulií, neboť jsem se potřeboval zastavit v Olomouci a taky místo Jeseníků dojet do rodné Ostravy.

Hrábl jsem tedy do seznamu zajímavých mostů, kterých mám v internetových mapách napříč Českem uložené desítky, vymyslel zhruba trasu, která mi měla zabrat většinu dne – a vyrazil.

Alfa Romeo Giulia Veloce

Co je to zajímavý most, ptáte se? Skoro cokoliv, co není úplně běžné, nebo co má nějakou zajímavou historii. Hned první zastávkou byl montovaný ocelový most ve Čtyřkolech, a to proto, že jde o most typu Bailey. Jmenuje se po Siru Donaldu Baileym, britském úředníkovi, který měl mosty jako koníček.

V roce 1940 přišel s prototypem mostu, který dokázali smontovat vojáci rukama a ručním nářadím, ale který přesto unesl i tank. Spolu s mostním konstruktérem Sirem Ralphem Freemanem stvořili funkční most, který našel uplatnění na mnoha místech v druhé světové válce a po ní sloužil jako provizorium tam, kde různé armády strhly mosty ve snaze zpomalit postup nepřítele. Na řadě míst i v Česku dodnes mosty typu Bailey slouží automobilové dopravě.

Právě Čtyřkoly k těmto místům patří. Most tam slouží od roku 1949, kdy ho v rámci humanitární pomoci vybudovala organizace UNRRA jako náhradu přívozu. Původně po něm jezdila i nákladní auta, od povodně v roce 1982 má již jen jeden pilíř, a tedy sníženou nosnost. Poslední rekonstrukcí prošel v letech 2011–2012.

Alfa Romeo Giulia Veloce

Klikatými silničkami se vracím na D1, po níž přejíždím dvoupatrový Vojslavický most, někdy též zvaný Píšťský. Ten je pozůstatkem počátků stavby dálnice D1 z přelomu 30. a 40. let minulého století. Dlouho byl připraven nést dálnici dle původního projektu z roku 1938, přežil i stopku výstavby dálnic v Československu v roce 1950.

Když v 60. letech kvůli nárůstu automobilového provozu rozhodla vláda o obnovení výstavby, trasa D1 zůstala beze změn. Změnily se ovšem technické normy a zatímco původní projekt D1 počítal s 6% klesáním dálnice k mostu na obou stranách, nově byl limit sklonu 4,5 procenta. Stavitelé tedy 12 metrů nad původní mostovkou postavili mostovku novou, ocelovou, čímž limit sklonu splnili. Ta spodní zůstala ve své původní šířce a vede tudy místní komunikace.

Alfa Romeo Giulia Veloce

Z nedostatku času – a taky proto, že jsem na Vojslavickém mostě už párkrát byl – je však další zastávkou až kamenný most u Lutriána. Tohoto nenápadného tříobloukového mostku přes potok Šlapanka nedaleko Přibyslavi by si jeden skoro ani nevšiml, ovšem on to je jeden z nejstarších stojících mostů v Česku.

Jeho přesné stáří není jasné, ale stoprocentně byl postaven v pozdním středověku. K nejstarším mostům u nás ho badatelé řadí jednak kvůli jeho poloze na důležité Haberské stezce, která ve středověku spojovala Čechy s jižní Moravou, a jednak pro jeho konstrukci a použitý materiál, nepravidelný lomový kámen. Navíc při poslední rekonstrukci v letech 2003–2004 byl nalezen střep, datovaný do 15.–16. století.

Kdybyste ho dnes chtěli použít jako most, po kterém projedete na nějaké trase, potřebovali byste offroad – na západ od něj zpevněná cesta rychle končí. Přejíždím ho tedy ještě jednou zpátky na východ a vydávám se do Náměště nad Oslavou.

Alfa Romeo Giulia Veloce

Barokní most z roku 1744 přes řeku Oslavu je zdoben kopiemi soch Josefa Winterhaldera staršího, významného moravského barokního sochaře. Od svého vybudování prošel několika rekonstrukcemi; při té v roce 1984 se originály soch po restaurování přemístily do náměšťského zámku. Přežil také zaminování německou armádou a následný přechod sovětských vojsk, která po něm v roce 1945 vstoupila do města.

Od roku 1986 však Oslavu překonává nový silniční most o kus jižněji a kvůli ocelovým sloupkům po tom barokním jezdit nemůžu, jakkoliv by to rudé italské krásce pod sochami jistě nesmírně slušelo.

Z nedostatku času si ocelový most přes Moravu i romantický podjezd pod železniční tratí v Kojetíně, stále průjezdný navzdory přejezdu hned vedle, nechávám na jindy a pokračuji na schůzku do Olomouce. Ta se plodnou debatou protáhla, a tak musím odložit i průjezd oblíbenou „myší dírou“ pod železniční tratí v olomoucké ulici Dr. Milady Horákové.

Moravu překonávám po loni otevřeném mostě Václava Rendera, kterému dodávají historizující vzhled ocelové oblouky nosné konstrukce, viditelné nad mostovkou. Pokračuji do Ostravy po dálnici D1, která kromě mnoha mostů vede i ekoduktem Hrabůvka. Ten by s délkou 48,2 metru mohl být klidně tunelem – ostatně, Vyšehradský tunel v Praze je s délkou 35 metrů citelně kratší – ovšem zajímavější na něm je, že je zároveň akvaduktem. Kromě místní komunikace tu vede nad dálnicí i Uhřínovský potok.

Alfa Romeo Giulia Veloce

Po dojezdu do Ostravy hodnotím téměř čtyřsetkilometrový roadtrip, spojující místa, nad nimiž by člověk běžně jen mávl rukou, jako perfektní a důkladný test giulie. A začínám pomalu přemýšlet, co o ní napíšu.