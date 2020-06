Test autokamery Niceboy Pilot XS: Malý velký pomocník

Za poslední roky jsem si všiml, jak rapidně stoupl počet autokamer ve vozech, které každý den potkávám. Není se co divit. Kamerek do aut je dnes na trhu nespočet a dávno už nejde o položku, která by měla citelně zasáhnout váš rodinný rozpočet. Autokamery vyrábí také česká značka Niceboy, která jich nabízí celou řadu. Ty dražší kromě natáčení umějí i chytré funkce - hlídají opuštění jízdního pruhu a upozorňují na radary. Dnes testovaný Pilot XS patří mezi cenově dostupnější, stojí necelé dva tisíce a dělá hlavně to, k čemu je určen - natáčí.

Je maličká

Snad nejsem jediný člověk, který se vyžívá v rozbalování nové elektroniky. Cením si toho, když je produkt hezky zabalený a působí dobře od první chvíle, co se vám dostane do ruky. Niceboy mezi takové výrobce patří, má vzhledově hezkou a minimalistickou krabičku v barvách loga společnosti, v níž jsou poskládány veškeré komponenty. Kromě samotné kamery je tu ještě držák, USB nabíjecí adaptér a manuál.

Troufám si tvrdit, že jej většina z vás nebude potřebovat, instalace kamerky je totiž nesmírně jednoduchá. Držák na čelní sklo přilepíte a následně do něj pomocí magnetického uchycení zařízení snadno připevníte. Oproti ostatním zařízením s přísavkou to má své pro a proti. S kamerkou se manipuluje opravdu snadno a její vyjmutí je otázkou několika sekund. Jedinou zásadní nevýhodou je fakt, že obraz nemůžete zarovnat vodorovně, ale pouze svisle. Znovu to jde snadno prostým sklopením kamerky do vhodné polohy, aby vám třeba dole v obraze nezůstával kus kapoty.

Samotné zařízení je opravdu maličké, má šířku 43,8 mm, výšku 54,9 mm a hloubku 37,7 mm. Výška včetně držáku je pak 89,4 milimetrů. V praxi to znamená, že kamerku můžete bez obav nechat v držáku, i když zrovna neplánujete natáčet. Pod zpětným zrcátkem našeho dlouhodobého Renaultu Zoe nebyla skoro vidět, nebránila tedy ve výhledu řidiče a zároveň nepůsobila jako magnet na zloděje. Ale pokud by vám to přesto nedalo, stačí ji jednoduše vyjmout a schovat třeba do přihrádky před spolujezdcem, však má kamera jen 44 gramů (držák váží 14 g).

Ani o ní nevíte

Kamerku máme přichycenou, teď ještě zapojit kabel. Jde o klasický USB nabíjecí adaptér do auta, který známe ze všech ostatních zařízení. S délkou 3,4 metru je dostatečně dlouhý i pro domácí kutily, kteří jej třeba chtějí schovat pod výplně v autě tak, aby nepřekážel. A zapomenout nesmíme na paměťovou microSD kartu Ale pozor. Výrobce uvádí, že její maximální velikost je 32 GB.

Pilot XS se zapíná automaticky po otočení klíčku a začátku napájení, kdy také začne natáčet. Nechcete-li nic nastavovat, na kameru nemusíte vůbec sahat. Před první jízdou si ještě rychle prolistujeme menu na 1,5” displeji. Je přehledné a intuitivní. Nastavit můžeme čas, jazyk, ale třeba i vybrané funkce kamery. Jelikož tato nemá GPS, souvisí její schopnosti pouze s natáčením. Osobně si myslím, že to vůbec nevadí, však otravných asistentů máme v dnešních moderních automobilech až až.

Kamera natáčí ve smyčce a po zaplnění karty začne nejstarší záběry sama mazat. Když se před vámi stane něco zásadního, co si chcete nechat uložené, stačí stisknout příslušné tlačítko na kameře a daný záběr zůstane uschován, nesmaže se. Funkce G-senzor s detekcí pohybu pak sama uloží záběr, při kterém kamerka rozpozná náhlou změnu pohybu či otřes vozidla. To je chytré, při dopravní nehodě je ukládání záběru asi to poslední, na co člověk myslí… Šikovná je rovněž funkce WDR, která se dokáže vypořádat s kontrastními světelnými podmínkami, například při oslnění jiným vozem v noci.

Kamera je vybavena 200mAh lithium-iontovým akumulátorem, jenž vypomáhá v parkovacím módu (sleduje dění kolem vozu třeba při krátkých zastávkách). Díky baterii můžete kameru vyjmout a sami si natočit třeba dění kolem vozu, v takovém režimu vydrží zařízení bez kabelu nějakých patnáct minut.

Spolehlivý sluha

Pilot XS natáčí v maximálním rozlišení 1920x1080p a 30 FPS (případně 1280x720p a 30 FPS) a pořízené záznamy se na kartu ukládají ve formátu MOV. Kamera před vozem zabere 140stupňový úhel. Tady asi více řeknou pořízené záběry z testování, které si můžete prohlédnout ve videu přiloženém níže. Ještě bych dodal, že na kartu o velikosti 32 GB se vejde něco málo přes pět hodin záběrů v nejvyšším rozlišení.

Kvalita obrazu je vzhledem k ceně (na stránkách Niceboy nyní za 1990 Kč) velmi slušná. Za příznivého počasí v pohodě přečtete registrační značku kolemjedoucích i protijedoucích vozidel. O něco horší je to pak za přímého sluníčka, naopak v noci či za deště zůstává kvalita pořád dobrá, takže může natočený materiál posloužit i v takovýchto podmínkách. Zapnout si navíc můžete i nahrávání zvuku.

Na trhu jsou určitě kamery s kvalitnějším obrazem a vícero funkcemi, otázkou ale zůstává, jestli řidič veškeré to pípání a upozorňování navíc potřebuje. O této kamerce jsme ani nevěděli, přesto, kdyby se nám na cestách nedejbože něco přihodilo, svůj hlavní účel splní na sto procent.

Plusy

Malé zařízení nepřekáží ve výhledu

Snadné přidělání a vyjmutí

Přehledné a intuitivní menu v češtině

Kvalitní obraz ve většině situací

Nahrávat můžete i několik minut po vypojení

Minusy

Jen 32GB paměťová karta

Horší kvalita obrazu na přímém slunci

Obsah balení

Kamera do auta Niceboy Pilot XS, držák na čelní sklo s magnetickým uchycením, USB nabíjecí adaptér do auta, vícejazyčný manuál