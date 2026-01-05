Alpina se začleňuje do BMW: Nový název, charakter luxusní alternativy BMW M si ale zachová
Dříve nezávislá automobilka se v uplynulých letech stala součástí skupiny BMW. To se od začátku roku 2026 propisuje i do nového názvu.
Alpina byla v roce 1965 Burkardem Bovensiepenem založena především jako společnost zabývající se laděním vozů značky BMW. V rámci byznysu se Alpina zabývala také výrobou psacích strojů, v posledních letech jste si loga či nápisu mohli všimnout také na etikách lahví vín z vlastních vinic. Z původního úpravce se nakonec stala samostatná automobilka, která odebírala auta z Mnichova a dalších továren a vylepšovala je po svém. Alpiny dokonce měly vlastní číslo VIN, přičemž původní od BMW bylo oficiálně přeškrtnuto.
Vozy z Buchloe si získaly pověst luxusních alternativ k modelům BMW M. Nabízely podobný výkon a dynamiku, ovšem zaměřovaly se spíše na kombinaci sportovního nadšení s každodenním charakterem, jako je tomu u správných GT.
Když se 10. března 2022 Alpina stala součástí skupiny BMW, mnozí spekulovali, jestli to nebude její konec. Zatím to však nevypadá. Od 1. ledna 2026 se totiž Alpina mění na BMW Alpina, což mimo jiné trochu zjednoduší odlišení od francouzské značky Alpine, která patří pod Renault a která do světa vyslala třeba původní i novodobé A110 či elektrický hatchback A290 a větší crossover A390. Nový logotyp je prý inspirován asymetrickým logem značky ze 70. let.
Mateřské BMW v tiskovém prohlášení zmiňuje jedinečnou „vyváženost mezi maximální výkonností a vynikajícím jízdním komfortem v kombinaci s charakteristickými jízdními vlastnostmi. To vše doplňuje na míru navržené exkluzivní portfolio možností výbavy a zakázkové materiály spolu s nezaměnitelnými detaily.“
A na co se podle automobilky z Mnichova můžeme v budoucnu těšit? BMW Alpina se zřejmě vydá podobným směrem jako divize Maybach u konkurenčního Mercedesu. Těšit se můžeme na velkou míru individualizace, řemeslné zpracování a ještě kvalitnější materiály než u standardních BMW. To je ostatně trend, jaký sledují prakticky všechny prémiové a luxusní značky v posledních letech. V záplavě masové výroby a globální standardizace minimálně majetnější část lidí cílí na vyšší míru přizpůsobení vlastním požadavkům i za cenu výrazně vyšších výdajů.
Zdroj: BMW, foto: BMW a Alpina, video: Alpina