TEST Kia EV4 GT-Line – Klidný Slovák správné velikosti
Kia EV4 bude dost možná nejdůležitějším elektrickým modelem značky. Jejím úkolem je také měnit názory na to, jak má dnes elektrické auto vypadat a jezdit. A nepotřebuje k tomu trhat rekordy ani experimentovat.
Design, interiér
Kia EV4 doplňuje řadu elektromobilů značky do kompletní podoby. Menší je EV3, větší potom novinka EV5 stojící na stejné platformě s napětím 400V. Největší zůstávají modely EV6 a EV9, které pracují s napětím 800V.
EV4 se vyrábí ve dvou karosářských variantách. Námi testovanou automobilka označuje jako hatchback, byť vypadá spíše jako SUV. Vyrábí se v Žilině na Slovensku. Druhou variantou je sedan s označením Fastback, který se vyrábí v Jižní Koreji.
Obě karoserie spojuje svažující se kapota, z auta je skvělý výhled vpřed. Překvapí, že proti menší EV3 je EV4 malinko nižší. Pokud vám na fotkách přijde auto lehce disproporční, za sebe musím říct, že v reálu je to daleko lepší.
Vypadá futuristicky, ale nikoli na úkor každodenní použitelnosti. Je to takové normální auto z budoucnosti. Kliky jsou zapuštěné, ale samy se vysunou, už když přijdete k autu, takže nijak nezdržují každodenní používání. Výbava GT-Line přidává také lakované lemy blatníků a další doplňky, matné plasty chybí. I bez pochromovaných doplňků vypadá čistě a prémiově, jen je samozřejmě třeba dbát zvýšené pozornosti vůči poškrábání. V kombinaci s červenou metalízou bych se nebál testovaný kousek označit slovem leštěnka.
Na svém místě
Také interiér je kombinací moderny a tradičních řešení. Vypadá svěže a minimalisticky, zároveň se člověk okamžitě zorientuje a nechybí promyšlené detaily. Ovládání je logické, menu infotainmentu přehledné a reakce systému svižné. Klimatizace se ovládá snadno i poslepu. Fyzickým ovladačem se mění také hlasitost povedeného audiosystému Harman Kardon. Nechybí skvělá funkce přídavného zpětného zrcátka, digitální obraz příslušné strany se zobrazí na palubním štítu s aktivací blinkru. Mizí tak slepý úhel a řidič má přesný přehled o tom, kolik prostoru zbývá ke krajnici.
Posed za volantem je přirozený, není znát, že člověk sedí na trakční baterii. Vyloženě vysoko sedí jen ti, kdo si to tak dobrovolně nastaví. Samotná sedadla hrají čistě na pohodlí. Mají měkčí výplň, ale také dobře rozložené výztuhy a ani po delší cestě člověk není rozlámaný. Ventilace sedaček v rámci výbavy GT-Line vytváří efekt příjemně chladného povrchu a pracuje tiše.
Vzadu je oproti EV3 výrazně více místa i pro dospělé a podlaha není nepřirozeně vysoko, což u elektromobilů nebývá samozřejmostí. Zkrátka pohodlný prostor pro čtyři dospělé cestující. Také přístup na zadní sedačky je komfortní, dveře jsou poměrně dlouhé a lze je otevřít do strmého úhlu.
Lehce zklame pouze kufr, který je překvapivě o 25 litrů menší, než ten v menším modelu EV3. Mohlo by v něm být také více vychytávek, jsou tu pouze dva plastové háčky, navíc umístěné docela nízko, takže velkou nákupní tašku na ně stejně nepověsíte.
Motor, jízdní vlastnosti
Hned po prvních metrech jsem si oblíbil dokonale jemný a plynulý projev. EV4 se rozjíždí svižně, ale zároveň hladce, reakce na plynový pedál jsou jemné a dávkování výkonu je přirozené. Kia EV4 má výhradně pohon předních kol, ale pokud zrovna nenarazíte na ledovou plotnu, tak to nevadí, žádné nedůstojné hledání trakce se nekoná.
Elektromotor má dostatek síly pro běžné situace, ale nikdy nepůsobí přehnaně nebo nervózně. V městském provozu je příjemné, vůz se chová předvídatelně a bez trhavých pohybů. Výkon 150 kW neoslní, ale stačí i na předjíždění za městem.
Podvozek je naladěn jednoznačně na komfort. Na běžných silnicích dobře filtruje nerovnosti a přispívá k pocitu klidné, uvolněné jízdy. Teprve na výrazně rozbitých úsecích se připomene kombinace GT-Line výbavy a 19" kol, kdy rázy po přejetí krátkých ostrých nerovností citelněji proniknou do interiéru. Nejde ale o nepříjemné rány, spíše o jemné upozornění na to, že atraktivní vzhled nízkoprofilových pneumatik má svou daň.
V testu menšího modelu EV3 jsem si postěžoval na lehce plechovější projev při rychlejším přejíždění velkých retardérů, to se u EV4 již nekoná, rázy jsou absorbovány s příjemným, dunivým vytlumením.
Řízení je lehké, přesné a celkově přirozené, byť není nijak zvlášť komunikativní. V zatáčkách je vůz stabilní a čitelný, až se trochu divím, jak dokáže nepovzbuzovat k rychlejšímu tempu. Jezdí velmi harmonicky a dává jasně najevo, že právě v tomto režimu se cítí nejlépe.
Také na dálnici je silnou stránkou ticho v kabině a dobrá směrová stabilita. Vůz je stabilní při vyšších rychlostech a asistenční systémy dokážou výrazně snížit únavu při delších přesunech. Zvuková upozornění systémů lze jednoduše upravit podle preferencí.
Achitektura neomezuje
Vůz využívá klasickou 400V verzi platformy E-GMP a nabízí dvě baterie, nicméně většina zákazníků pravděpodobně zvolí větší akumulátor o využitelné kapacitě zhruba 77 kWh. Maximální nabíjecí výkon se pohybuje lehce nad hranicí 120 kW a při správně předehřáté baterii jej EV4 dokáže skutečně dosáhnout i v chladnějším počasí.
Nabíjecí křivka je velmi plochá i v teplotách okolo 6 °C, při kterých jsme testovali. Zhruba ze 7 % na 80 % kapacity jsme se dostali zhruba za půl hodiny, což odpovídá oficiálním údajům. Výkon se po zahájení nabíjení rychle vyšplhá na hodnoty přes 100 kW a drží se vysoko až někam k hranici dvou třetin kapacity baterie, až poté se dostaví výraznější pokles. Pro dálkové cestování je tedy výhodnější krátké a častější zastávky, nikoli dobíjení do plna.
Slabší stránkou 400V řešení oproti 800V je nižší napětí při nízkém stavu nabití, které může omezit výkon na starších 50kW stanicích. Na moderních rychlonabíječkách to ale nehraje zásadní roli. EV4 sice nenabízí oslňující maximální výkon dražších 800V elektromobilů, ale díky stabilní křivce a spolehlivému předehřevu je nabíjení v praxi klidné, konzistentní a bez nepříjemných překvapení, přesně v duchu celého auta.
A hospodárnost? Při běžném mimoměstském a dálničním provozu se reálná spotřeba pohybuje zhruba mezi 17–19 kWh/100 km, ve městě není problém jezdit i citelně níž díky jemnému dávkování výkonu a účinné rekuperaci. V praxi tak lze počítat s reálným dojezdem kolem 430 až 480 km při smíšeném režimu, v zimě o něco méně, v létě a při klidnější jízdě naopak více. Obecně vzato jde o velmi předvídatelné auto, u kterého se dojezd nehroutí při každé změně tempa či venkovní teploty.
Závěr
Základní cena EV4 je přibližně o 90.000 Kč vyšší než u menší EV3 a tento rozdíl si obhajuje velmi snadno. Velikostí je praktickým univerzálem. Zůstává rozměrově příjemná pro městský provoz a parkování, ale působí znatelně dospěleji, jak naladěním podvozku, tak celkovým klidem v jízdním projevu. Zásadní přidanou hodnotou je plnohodnotný prostor na zadních sedadlech, který už nevyžaduje kompromisy ani při delších cestách.
Je znát, že Kia přesně věděla, kam EV4 v nabídce zařadit: nejde o přerostlou alternativu městského elektromobilu, ale o vyvážené auto pro každodenní používání. Jízda je plynulá, tichá a uklidňující, bez zbytečných výkyvů nebo nervozity, infotainment je moderní a svižný a asistenční systémy fungují spíš jako nenápadná opora než jako zdroj neustálý stresor.
Cenovka je vyšší, ale auto to ospravedlňuje sofistikovaným projevem, krásně zpracovaným interiérem a celkově až prémiovým dojmem. Další důkaz toho, jak obrovský posun korejské automobilky v posledních letech udělaly.
|Nejlevnější verze modelu
|939.980 Kč (Air / 58,3 kWh / 150 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.074.980 Kč (Air / 81,4 kWh / 150 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.289.980 Kč (GT-Line / 81,4 kWh / 150 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.309.980 Kč Kč (GT-Line / 81,4 kWh / 150 kW)