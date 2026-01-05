Texas zavádí opatření, které v Evropě funguje už roky. Co ho k tomu vedlo?
Texas zavádí proměnlivé dopravní značky. Reaguje tak na hromadnou nehodu, ke které došlo před téměř pěti lety. Něco takového by však vůbec nemělo být nutné.
Že bezpečná, tedy přiměřená rychlost je v každé situaci jiná, by měl vědět každý aspoň trochu zkušený řidič. Důsledkem tohoto faktu je, že z hlediska bezpečnosti mají plošné rychlostní limity mizivý smysl. V některých státech včetně Česka tak fungují proměnlivé značky, které mohou limit upravit v závislosti na aktuálních podmínkách. K těmto státům se nyní – ano, až nedávno, na konci roku 2025 – přidává i Texas.
Jde o reakci, byť velmi pomalou, na hromadnou nehodu s tragickými následky z roku 2021. Tehdy došlo na dálnici I-35 ve vánici ke srážce 133 aut, v níž zemřeli tři lidé. Rychlostní limit totiž i v těchto nepříznivých podmínkách zůstával nezměněných 75 mil v hodině (121 km/h) a řada držitelů řidičského oprávnění si tak myslela, že je bezpečné jet takto rychle i ve vánici.
Trvalo dva roky, než zákonodárci povolili použití proměnlivých rychlostních limitů. A potom další dva roky, než se první objevily na texaských silnicích. Celou tu dobu byla podle Terryho Canalese, zastupitele a autora návrhu, ohrožena bezpečnost. „Pokud nemůžeme upravit rychlostní limit, aby odpovídal podmínkám, bezpečnost je ohrožena,“ řekl novinám Texas Tribune.
Úřady nyní mají možnost dočasně snížit rychlost v místech, která jsou osazena proměnlivými značkami, a to nanejvýš o 10 mil (16 km/h) oproti standardnímu limitu. V místech, kde je standardně 75 mph (121 km/h), tedy bude možnost snížit rychlost „jen“ na 65 mph (105 km/h), ať budou podmínky jakkoliv špatné.
Podle novin Chron jsou první značky na silnicích už napojených do systému ITS (Intelligent Transportation System), který pomocí kamer a čidel monitoruje podmínky na silnici. Úřadům umožňuje sledovat podmínky v reálném čase a podle toho vydávat doporučení na proměnlivých tabulích a nově také měnit rychlost.
K důvodům pro snížení limitu patří silný provoz, špatné počasí nebo třeba práce na silnici. Prostě všechno to, kvůli čemu rozumný řidič zpomalí sám a nepotřebuje dopravní značku, aby mu to nařídila.
Zdroje: Texas Tribune, Chron | foto: Ministerstvo dopravy Texasu