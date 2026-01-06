První jízda s novou Toyotou Aygo X Hybrid: Jedno z nejzábavnějších aut do města je z Kolína!
Městské miniauto s plně hybridním pohonem je v Evropě unikát. Nové Toyotě Aygo X navíc propůjčuje skvělou dynamiku a bezkonkurenční spotřebu paliva.
Automobilový trh se mění a dost je to vidět na poklesu segmentu městských miniaut. Zatímco v roce 2015 u nás byla k mání asi dvacítka vozů s délkou do čtyř metrů, dnes je to jenom polovina. Dříve oblíbený segment semlela přísná legislativa týkající se bezpečnostních systémů a emisí, a kdo chtěl zůstat na trhu, musel vyvíjet, modernizovat i zdražovat.
Automobilka Toyota to nevzdala a nedávno v Ovčárech na Kolínsku rozjela výrobu modelu Aygo X s hybridním pohonem. Pořád jde totiž o ideální druhé auto do rodiny či neúnavného pomocníka ve službách doručovacích společností, který má své místo na trhu. Úkol to jistě nebyl jednoduchý, protože se hybridní pohon z většího yarisu musel vejít do auta s délkou ani ne 3,8 metru. Tím ovšem došlo k dramatickému nárůstu výkonu a snížení emisí CO2 i spotřeby paliva.
V rámci modernizace Aygo X výrazně změnilo vizáž. Předek je úplně nový, dynamičtější, můžete mít i černou kapotu a vůbec poprvé také verzi GR Sport, která se vedle sportovnějšího vzezření vyznačuje i jinak naladěným tlumením, pérováním a řízením. Skvělým doplňkem je i elektricky ovládaná plátěná střecha, která je na českém trhu dostupná výhradně s výbavou Executive.
Kokpit je sice směsicí tvrdých plastů a odkrytých lakovaných dílů, celek však působí důstojně a dotaženě. Chválíme i vysoké pohodlí předních sedadel, které při poskakování v kolonách přijde vhod, a výbavu známou z mnohem dospělejších vozů. Třeba dvouzónovou automatickou klimatizaci, digitální přístrojový štít, elektronickou parkovací brzdu, velký dotykový infotainment či audio JBL.
Nejlepší hybrid do města
Před modernizací se Toyota Aygo X nabízela výhradně s litrovým tříválcem VVT-i o výkonu 53 kW, který bychom opravdu doporučili pouze do města. Vždyť zrychlení z nuly na stovku vozu zabralo přes 15 sekund! Díky novému full-hybridnímu pohonu založenému na tříválcové patnáctistovce podpořené silným elektromotorem si aygo přišlo hned na 85 kW (115 koní), na stovce jste za 9,2 sekundy a díky převodovce e-CVT při zrychlení na nic nečekáte – prostě šlápnete na plyn, a potřebná dynamika je tam. A když se rychlost ustálí, spadnou otáčky motoru na nutné minimum a tříválec pod kapotou vůbec neslyšíte.
Průměrné emise CO2 klesly na 85 gramů na kilometr, a to i navzdory zvýšení hmotnosti vozu o nemalých 140 kilogramů. Sami jsme si navíc během jízdy v kopcovitém terénu nedaleko Florencie vyzkoušeli, že spotřeba 3,7 l/100 km je snadno dosažitelná i pro člověka, který desetinky litrů moc neřeší. Na jedno natankování tak klidně ujedete i 800 kilometrů.
Nejvíce času jsme strávili za volantem nové, sportovněji střižené verze GR Sport a nestačili se divit, jak je jízda zábavná. Aygo má hezky přímé řízení, čitelné brzdy a tužší podvozek v tom nejlepším možném smyslu, kdy kola pod autem kopírují vozovku, neuskakují a jízda není drncavá. Skvělá práce podvozku je znát hlavně při náhlé změně povrchu pod koly, například při přejezdu z asfaltu na kamennou dlažbu. A takových si v našich historických městech užijeme až až.
V Česku se ročně prodá okolo tisícovky Toyot Aygo X, což představuje asi třetinu trhu miniaut. Toyota chce v tomto trendu pokračovat i navzdory cenám, které včetně akčního zvýhodnění začínají na 450 tisících korun. Už v základu však dostanete bohatou komfortní výbavu a plejádu asistenčních systémů. Aygo X zkrátka klame tělem, protože pod roztomilým kabátem najdete kus poctivé, a hlavně efektivní techniky.
Plusy
- Dramatický nárůst výkonu
- Velmi nízká reálná spotřeba
- Hravé jízdní vlastnosti
- Bohatá výbava už ve standardu
Minusy
- Vyšší základní cena kvůli hybridu
- Spíše nouzová zadní sedadla
- Materiály uvnitř odpovídají levnějším vozům
|Toyota Aygo X 1.5Hybrid
|Spalovací motor
|zážehový, R3
|Zdvihový objem (cm3)
|1490
|Nejvyšší výkon (kW/min-1)
|67/5500
|Max. točivý moment (Nm/min-1)
|120/3800–4800
|Elektromotor výkon (kW)
|59
|Nejvyšší výkon hybridní soustavy (kW)
|85
|Převodovka
|e-CVT
|Pohon
|předních kol
|Maximální rychlost (km/h)
|172
|Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
|9,2
|Kombinovaná spotřeba WLTP (l/100 km)
|3,7
|CENÍK MODELŮ
|Cena Active (Kč)
|449.000
|Cena Comfort (Kč)
|469.000
|Cena Style (Kč)
|509.000
|Cena Executive (Kč)
|574.000
|Cena GR Sport (Kč)
|599.000