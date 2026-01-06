Předplatné
První jízda s novou Toyotou Aygo X Hybrid: Jedno z nejzábavnějších aut do města je z Kolína!

GR Sport je nejdražší verze z celé nabídky a interiér tomu odpovídá. Palubní technika v čele s velkým infotainmentem pochází z mnohem větších modelů.
Sedadla řidiče a spolujezdce jsou slušně dimenzovaná a pohodlná i na delší cestování. V zatáčkách i hezky podrží.
Aygo X opravdu není rodinné auto, zadní místa proto berte spíše jako odkládací prostor. Okna jsou pouze výklopná.
Zavazadelník má objem 231 litrů a po plato bezpečně pojme jeden kabinový kufr a dva batohy. Je taky příkladně čalouněný.
Jan Mička
Městské miniauto s plně hybridním pohonem je v Evropě unikát. Nové Toyotě Aygo X navíc propůjčuje skvělou dynamiku a bezkonkurenční spotřebu paliva.

Automobilový trh se mění a dost je to vidět na poklesu segmentu městských miniaut. Zatímco v roce 2015 u nás byla k mání asi dvacítka vozů s délkou do čtyř metrů, dnes je to jenom polovina. Dříve oblíbený segment semlela přísná legislativa týkající se bezpečnostních systémů a emisí, a kdo chtěl zůstat na trhu, musel vyvíjet, modernizovat i zdražovat.

Automobilka Toyota to nevzdala a nedávno v Ovčárech na Kolínsku rozjela výrobu modelu Aygo X s hybridním pohonem. Pořád jde totiž o ideální druhé auto do rodiny či neúnavného pomocníka ve službách doručovacích společností, který má své místo na trhu. Úkol to jistě nebyl jednoduchý, protože se hybridní pohon z většího yarisu musel vejít do auta s délkou ani ne 3,8 metru. Tím ovšem došlo k dramatickému nárůstu výkonu a snížení emisí CO2 i spotřeby paliva.

V rámci modernizace Aygo X výrazně změnilo vizáž. Předek je úplně nový, dynamičtější, můžete mít i černou kapotu a vůbec poprvé také verzi GR Sport, která se vedle sportovnějšího vzezření vyznačuje i jinak naladěným tlumením, pérováním a řízením. Skvělým doplňkem je i elektricky ovládaná plátěná střecha, která je na českém trhu dostupná výhradně s výbavou Executive.

Kokpit je sice směsicí tvrdých plastů a odkrytých lakovaných dílů, celek však působí důstojně a dotaženě. Chválíme i vysoké pohodlí předních sedadel, které při poskakování v kolonách přijde vhod, a výbavu známou z mnohem dospělejších vozů. Třeba dvouzónovou automatickou klimatizaci, digitální přístrojový štít, elektronickou parkovací brzdu, velký dotykový infotainment či audio JBL.

Toyota Aygo X • Zdroj: Toyota

Nejlepší hybrid do města

Před modernizací se Toyota Aygo X nabízela výhradně s litrovým tříválcem VVT-i o výkonu 53 kW, který bychom opravdu doporučili pouze do města. Vždyť zrychlení z nuly na stovku vozu zabralo přes 15 sekund! Díky novému full-hybridnímu pohonu založenému na tříválcové patnáctistovce podpořené silným elektromotorem si aygo přišlo hned na 85 kW (115 koní), na stovce jste za 9,2 sekundy a díky převodovce e-CVT při zrychlení na nic nečekáte – prostě šlápnete na plyn, a potřebná dynamika je tam. A když se rychlost ustálí, spadnou otáčky motoru na nutné minimum a tříválec pod kapotou vůbec neslyšíte.

Průměrné emise CO2 klesly na 85 gramů na kilometr, a to i navzdory zvýšení hmotnosti vozu o nemalých 140 kilogramů. Sami jsme si navíc během jízdy v kopcovitém terénu nedaleko Florencie vyzkoušeli, že spotřeba 3,7 l/100 km je snadno dosažitelná i pro člověka, který desetinky litrů moc neřeší. Na jedno natankování tak klidně ujedete i 800 kilometrů.

Nejvíce času jsme strávili za volantem nové, sportovněji střižené verze GR Sport a nestačili se divit, jak je jízda zábavná. Aygo má hezky přímé řízení, čitelné brzdy a tužší podvozek v tom nejlepším možném smyslu, kdy kola pod autem kopírují vozovku, neuskakují a jízda není drncavá. Skvělá práce podvozku je znát hlavně při náhlé změně povrchu pod koly, například při přejezdu z asfaltu na kamennou dlažbu. A takových si v našich historických městech užijeme až až.

V Česku se ročně prodá okolo tisícovky Toyot Aygo X, což představuje asi třetinu trhu miniaut. Toyota chce v tomto trendu pokračovat i navzdory cenám, které včetně akčního zvýhodnění začínají na 450 tisících korun. Už v základu však dostanete bohatou komfortní výbavu a plejádu asistenčních systémů. Aygo X zkrátka klame tělem, protože pod roztomilým kabátem najdete kus poctivé, a hlavně efektivní techniky.

Plusy

  • Dramatický nárůst výkonu
  • Velmi nízká reálná spotřeba
  • Hravé jízdní vlastnosti
  • Bohatá výbava už ve standardu

Minusy

  • Vyšší základní cena kvůli hybridu
  • Spíše nouzová zadní sedadla
  • Materiály uvnitř odpovídají levnějším vozům
Toyota Aygo X 1.5Hybrid
Spalovací motorzážehový, R3
Zdvihový objem (cm3)1490
Nejvyšší výkon (kW/min-1)67/5500
Max. točivý moment (Nm/min-1)120/3800–4800
Elektromotor výkon (kW)59
Nejvyšší výkon hybridní soustavy (kW)85
Převodovkae-CVT
Pohonpředních kol
Maximální rychlost (km/h)172
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)9,2
Kombinovaná spotřeba WLTP (l/100 km)3,7
CENÍK MODELŮ
Cena Active (Kč)449.000
Cena Comfort (Kč)469.000
Cena Style (Kč)509.000
Cena Executive (Kč)574.000
Cena GR Sport (Kč)599.000

 

