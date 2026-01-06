Starší auta a nové požadavky EU: Mají se majitelé ojetin začít bát?
Ze stále se zpřísňujících emisních norem v EU mají přirozeně největší obavy majitelé starších automobilů. Co jim do budoucna hrozí? A opravdu se blíží doba, kdy bude lepší stará, leč stále plně funkční auta raději vyhodit?
Před koncem minulého roku panovaly vášnivé diskuse okolo hrozby zavedení povinných technických prohlídek pro vozidla starší deseti let. Naštěstí zvítězil rozum, takže ministři dopravy členských států EU, tedy včetně Česka, uvedený požadavek v prosinci loňského roku zamítli.
Dle německého magazínu Auto Bild se o to velkou měrou zasloužila německá vláda, která dala na rady odborníků, podle nichž technické závady na vozidle způsobují jen mizivý počet dopravních nehod. Jinak řečeno, spíše než o stáří jde o řidiče.
Němci rovněž tvrdí, že současný systém povinných technických kontrol, tedy u nás STK každé dva roky, spolehlivě odhalí závady, které mohou mít vliv na bezpečnost jízdy. A tedy, že by každoroční kontroly způsobovaly řidičům starších vozidel nepřiměřenou zátěž.
Diesely v ohrožení?
Podle německého spolku technických kontrol TÜV jsou aktuálně největší hrozbou pro majitele starších automobilů přísnější normy ohledně testování vozidel. Jde obecně o emise a zejména o pevné částice. Ty se sice týkají také zážehových motorů s přímým vstřikováním benzinu, ovšem mnohem častěji jsou skloňovány v souvislosti s diesely.
Zpráva TÜV uvádí, že v Německu přibližně 16 milionů osobních automobilů splňuje emisní normu Euro 5 a Euro 6. Největší otazníky představuje snaha zavést současné normy i pro automobily splňující původně normu Euro 5b, která platí pro vozidla registrovaná před rokem 2013, a Euro 6c, registrovaná před zářím 2018.
Pokud by se výše uvedené přijalo, šlo by v podstatě o zpětné uplatňování testovacích norem. Otázkou je také existence potřebného vybavení. Proto doufejme, že k tomuto kroku EU nepřistoupí.
Kriticky se na testování starších vozidel podle novějších norem dívá také organizace německých motoristů ADAC. V této souvislosti ADAC pro magazín Auto Bild upozornil, že v době, kdy se typově schvalovala vozidla se vznětovými motory pro normu Euro 5a, což bylo povinné od 1. září 2009, pro nově registrovaná vozidla od 1. ledna 2011 při registraci možné do 31. prosince 2012 (stále mluvíme o Euro 5a), nebylo měření pevných částic v rámci pravidelných technických kontrol povinné. Aby to bylo možné měřit, muselo by se upravit současné měřicí zařízení na pevné částice pro limit 1 milion částic na centimetr krychlový.
Měření množství pevných částic ve spalinách je v jednání také u benzinových motorů splňujících emisní normu Euro 6c. Ta byla v rámci metodiky NEDC (starší měřicí cyklus) povinná pro vozidla poprvé registrovaná 31. srpna 2018. Dle novějšího měřicího cyklu se norma vztahuje na vozidla registrovaná od 1. září 2018 do 31. srpna 2019. I v tomhle případě se ADAC staví negativně.
Jak to vidí TÜV?
Německý spolek pro technické kontroly TÜV má ale na měření pevných částic u vozidel splňujících výše uvedené emisní normy opačný názor. A tedy měření částic ve spalinách u dieselů splňujících normu Euro 5b a u zážehových motorů s přímým vstřikováním benzinu Euro 6 a výše.
Dle slov Richarda Goebelta pro Auto Bild vyplynulo, že už u vozidel se vznětovými motory splňujících Euro 5b byl stanoven počet částic s hodnotou PM 4,5 mg/km, a tedy že již v té době byly zcela běžně vybaveny částicovým filtrem.
Zdroj: Auto Bild
Foto: archiv Světa motorů