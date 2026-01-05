Rallye Dakar 2026, 2. etapa: Macík třetí, pro Brože letěla helikoptéra
Nejlepším českým jezdcem ve druhé etapě 48. ročník Rallye Dakar se stal Martin Macík, který skončil třetí v kategorii kamionů. Stejná příčka mu patří i v průběžném hodnocení. Bohužel soutěž předčasně skončila pro motocyklového jezdce Jiřího Brože. Ten se po pádu ocitl v bezvědomí a letěla pro něj helikoptéra, ale podle jeho slov se naštěstí nejedná o vážné zranění.
Cesta do historické Aluly měří 504 kilometrů, z toho je 400 měřených. Terén tvoří převážně ostré kameny, kde hrozí velké množství defektů a šotolina střídající se s horkým pískem. Projevilo se extrémní riziko defektů pneumatik. V labyrintu skal byla složitější navigace.
Loprais přidělával kapotu
V kategorii kamionů se v průběhu etapy vystřídalo pět jezdců na prvním místě. Od časového bodu na 143. kilometru až do 284. kilometru jezdil jako první Martin Macík. Český pilot byl nakonec v cíli klasifikován na třetím místě se ztrátou 1:09 minuty. “Extrémně těžká etapa. Byly tam skály, šutry i duny. Jelo se pořád v hromadě prachu od samého začátku. Bylo to dohánění jednoho auta za druhým, přejížděli jsme se mezi sebou, různě se střídali,“ popisoval Macík a dodal, že v závěru etapy před sebe záměrně pustil Litevce Vaitotase Zalu. „Za nás naprostá spokojenost i kamion je v pohodě. Ale byl to záhul.“
Defekt a menší technické komplikace provázely vítěze první etapy Aleše Lopraise, který ztratil v pondělí téměř třináct minut. „Máme radost, že jsme se dostali do cíle. Měli jsme jeden defekt, ovšem dvakrát nám upadla kapota, což je fatální záležitost. Museli jsme zastavit a kurtovat ji,“ uvedl Loprais. V další části etapy měl potíže s elektronikou a nemohl řadit vyšší rychlostní stupně. „Jsem překvapený, že jsme ztratili jen tak málo,” dodal český závodník, který je v průběžné klasifikaci na čtrvtém místě.
Prokop měl dva defekty
V automobilové kategorii dominovala značka Toyota, jejíž vozy skončily na prvích pěti místech. Etapu vyhrál Američan Seth Quintero, druhý dojel o necelé dvě minuty zpět Jihoafričan Henk Lategan a třetí skončil obhájce loňského prvenství domácí Yazid Ak-Radji. Průběžné pořadí vede pětinásbný vítěz Dakaru Katařan Nasser Al-Attiyah s dacií o pouhých sedm sekund před vítězem druhé etapy Quinterem.
Český jezdec Martin Prokop měl v první polovině etapy defekt a druhý si přivezl do servisní zóny. „Bylo to ostrých 400 kilometrů. Auto jelo super, dostalo ovšem hrozně na frak, ale zvládlo to. Pitstop nám pomohl. Dojeli jsme tam sice na měkké gumě, ale dostali čerstvé pneumatiky,“ řekl Prokop a připomněl další zážitky z etapy: “Startovali jsme jako třetí v pořadí, takže kameny, které ležely na cestě, jsme museli rozhrnovat. Jeli jsme celý den sami a ve druhé půlce už jsme trochu zvolnili, abychom se vyvarovali další defektů.“
Michek jako čert s kšandami
V kategorii motocyklů vyhrál etapu obhájce prvenství Australan Daniel Sanders, který se dostal i do čela průběžného pořadí. Druhý Španěl Edgar Canet na něj ztrácí třicet sekund. Ztratil čas kvůli kurioznímu pádu. Přes trať mu přebíhal velbloud, a když se mu dvacetiletý jezdec vyhýbal, narazil do kamene a spadl. Naštěstí vyvázl bez zranění.
„Nedivím se tomu, velbloudů je tady fakt dost. Zároveň je potřeba dávat fakt pozor, aby člověk do něčeho nešlápl od nich. Náš jezdec Milan Engel mi ale tvrdil, že na trati žádného nepotkal,“ vysvětlil Ervín Krajčovič. Šéf týmu Orion - Moto Racing Group je se začátkem soutěže spokojený: „Na motorce Kove se zatím žádné úpravy dělat nemusí, na diagnostice zatím všechno vypadá velice dobře. Jinak v bivaku je strašné množství prachu.“
Nejlepším Čechem byl opět Martin Michek, který ztratil sednáct minut a v průběžném hodnocení je patnáctý. “Všude byly jen kameny, kameny a zase kameny. Já tam lítal jak čert s kšandami. Snažil jsem se topit, do poloviny etapy jsem měl dobrý rytmus. Pak jsem chtěl ještě víc zabrat, ale minul jsem odbočku a zamotal se na dvě tři minuty, což stojí ovšem dost míst. Dakar je dlouhý, ale těch chyb nesmí být moc,“ uvedl Michek.
Těžký pád měl ale přibližně v polovině etapy Jiří Brož, pro kterého přiletěl vrtulník. „Nevím, co se stalo, ale sedím v helikoptéře, takže to asi nebylo úspěšné. Spadl jsem po neutralizaci a přišel k sobě až ve vrtulníku. Jsem malinko odřený, ale jinak jsem v pořádku,“ popsal 45letý jezdec ve svém příspěvku na sociálních sítích.
Výsledky Rallye Dakar 2026 – 2. etapa
Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM) 4:13:37; 2. Canet(Šp./KTM) +1:35; 3. Brabec (USA/Honda) +1:46; ... 16. Michek (ČR/Hoto) +16:53; 27. Engel (ČR/Kove) +34:10; 29. Drdaj (ČR/KTM) +37:51; 48. Pabiška (ČR/KTM) +1:13:51; 50. Prokeš (ČR/KTM) +1:14:47.
Automobily: 1. Quintero, Short (USA/Toyota GR DKR Hilux) 3:57:16; 2. Lategan, Cummins (JAR/Toyota GR DKR Hilux) +1:42; 3. Al-Rajhi, Gottschalk (Saúdská Arábie, Něm./Toyota GR DKR Hilux) +1:56; ... 22. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +14:15; 36. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) +35:14; 51. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) 1:01:34.
Kamiony: 1. Huzink (Niz./Renault) 4:42:45; 2. Žala (Litva/Iveco) +32; 3. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +1:09; ... 5. Loprais (ČR/Iveco) +12:50; 7. Šoltys (ČR/Buggyra Invictus) +18:57; 9. Valtr (ČR/Iveco) +24:55;
Průběžné pořadí Rallye Dakar 2026
Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM) 7:42:24; 2. Canet(Šp./KTM) +30 s; 3. Brabec (USA/Honda) +2:18; ... 15. Michek (ČR/Hoto) +31:48; 23. Drdaj (ČR/KTM) +1:01:56; 24. Engel (ČR/Kove) +1:02:26; 46. Prokeš (ČR/KTM) +2:12:40; 48. Pabiška (ČR/KTM) +2:19:19.
Automobily: 1. Al-Attiyah, Lurquin (Katar., Bel./Dacia Sandriders) 7:12:16; 2. Quintero, Short (USA/Toyota GR DKR Hilux) +7 s; 3. De Mewius, Bäumel (Bel., Fr./Mini) +1:09; ... 12. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +8:31; 34. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford) +54:39; 46. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) +1:33:35.
Kamiony: 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 8:29:58; 2. Žala (Litva/Iveco) +3:06; 3. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +3:30; 4. Loprais (ČR/Iveco) +7:52; 8. Valtr (ČR/Iveco) +45:48; 17. Šoltys (ČR/Buggyra Invictus) +3:13:12;
Výsledky jsou neoficiální.