Další rána pro EV: Honda ruší elektrický model po 18 měsících výroby, nepomohly ani dotace
Už za pár let se měly na hlavních světových trzích prodávat jen elektromobily. Nakonec to ale vypadá, že v blízké budoucnosti něco takového zůstane výhradou Norska, Číny nebo Etiopie, a západ ještě vydrží se spalováky. Dokazuje to i konec elektrického SUV Hondy jen po roce prodejů.
Po období velkého optimismu v nástupu elektromobility přišlo docela silné vystřízlivění. Alespoň co se týče západních trhů, kde se automobily začínají masově vracet ke spalovacím motorům a větší důraz dávají na hybridy. Každou chvíli tak čteme o rušení projektů nových elektromobilů či o snahách vměstnat alespoň hybrid do původně bateriových modelů.
Své o tom ví také Honda, která už pár neúspěchů v elektromobilitě zažila. Od nás známe malinkou Hondu e, která do Evropy přišla v roce 2020, a jen o čtyři roky později a v nemnoha prodaných kusech zase skončila. V Česku se mělo začít prodávat elektrické SUV Honda e:Ny1, jen pár dní před místní premiérou ale byl plán na lokální prodej zrušen.
V Americe Honda nabízí velké elektrické SUV Prologue, které vzniklo ve spolupráci s koncernem General Motors. Prémiová odnož japonské automobilky Acura na stejné platformě BEV3 postavila elektrické SUV ZDX, navazující na dřívější spalovací SUV kupé. Prodávat se nové ZDX v Americe začalo v březnu minulého roku a toto září definitivně skončilo. Na trhu tak vydrželo jen 18 měsíců, což jej řadí mezi smutné rekordmany.
Důvodem je nezájem a částečně také zrušení amerických dotací na elektromobily ve výši 7500 dolarů, tedy asi 156.000 Kč. ZDX startovalo na ceně 64.500 dolarů (1.345.000 Kč), za loňský rok se v USA prodalo 4337 kusů a letos 11.520. V nabídce Acury tak zůstávají pouze spalovací modely a hybridy, příští rok má ale dorazit elektrická Acura RSX, postavená už na vlastní technice.
Právě základ na platformě GM může mít také vliv na rozhodnutí. Spolupráce mezi Hondou a General Motors skončila v roce 2023 a Japonci od té doby vyvíjí vlastní techniku, ale i ve spolupráci se Sony. Za využití platformy BEV3 a další techniky jistě musela Honda GM platit, což zřejmě pomohlo s rozhodnutím vůz ukončit předčasně.
Acura ZDX je přes 5 metrů dlouhé SUV se 102 kWh baterií Ultium. Základní varianta má pohon zadních kol a 367 kW, středem nabídky je čtyřkolka se 365 kW a vrcholem varianta Type S se čtyřkolkou a 373 kW. Stejnou platformu využívají převážně modely GM, jako Cadillac Lyriq, Vistiq nebo Optiq, a také Chevrolety Blazer EV a Equinox EV.
Zdroj: Carscoops, zdroj foto: Acura