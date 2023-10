Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Jezdit za desítky litrů na sto kilometrů není raketová věda a náš kombinovaný průměr se zastavil na zhruba šestnácti litrech. Na 82litrovou jsme tak průměrně najeli okolo čtyř set kilometrů. Jenže mělo by vás to vůbec zajímat? Zrovna tohle SUV je strojem, kde zážitek vítězí nad smysluplností a ekonomikou provozu.

Bohužel, na aktuální polohu plynu bohužel okamžitě reaguje i spotřeba paliva. S velmi klidným jízdním stylem se s nejsilnějším F-Pacem dá jezdit i za přibližně dvanáct litrů na sto kilometrů, ale kompresorové motory nikdy nebyly přehnaně úsporné. Jakmile na to začnete šlapat, benzin do osmi válců teče doslova po litrech.

Jaguar F-Pace SVR je opravdu hlasitý! I v kultivovanějším komfortním režimu surově řve a při puštění plynu zase hřmí a střílí do výfuku. Z docela pohodlného SUV se následným přepnutím do sportovního jízdního režimu stane krvelačná bestie. Za normálních okolností hladce řadící osmistupňový automat začne kopat kvalty s až překvapivou hrubostí a zlověstné odfrknutí do výfuku je ještě intenzivnější.

Závěr

Jaguar F-Pace SVR je poslední mohykán. Vedle moderních elektrifikovaných sportovních SUV s turbodmychadly přeplňovanými osmiválci sice působí jako dinosaurus, ale to současně je hlavní kouzlo jeho charakteru a charisma. V kompresorem přeplňovaným vidlicovým osmiválcem se už brzy přestaneme potkávat v Evropě a F-Pace SVR je spolu se sporťákem F-Type poslední šancí, jak jej získat.

K Jaguaru F-Pace SVR navíc musím dodat, že jsem během týdenního testování nenašel jediný racionální důvod, proč jej preferovat před turbo-konkurencí, ale možná je to právě ona jedinečnost, co vás nakonec zlomí. Provozní náklady věčně hladového srdce zastíní všechna ostatní pozitiva, ale o čem by život byl, kdybychom se neustále řídili pouze rozumem? „SVRko“ tak u mě dokonale vystihuje moderní americký výraz YOLO (You Only Live Once = Žiješ jenom jednou).

Jaguar F-Pace SVR 5.0 Supercharged

Nejlevnější verze modelu 1.738.239 Kč (Jaguar F-Pace R-Dynamic S D165 AWD) Základ s testovaným motorem 3.010.250 Kč (Jaguar F-Pace SVR) Testovaný vůz bez příplatků 3.010.250 Kč (Jaguar F-Pace SVR) Testovaný vůz s výbavou 3.174.025 Kč (Jaguar F-Pace SVR)

Plusy

Jedinečný kompresorový osmiválec

Elegantní design

Moderní interiér

Sportovní jízdní vlastnosti

Minusy