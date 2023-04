TEST MG HS 1.5 TGI DCT Exclusive – Komfort až na prvním místě

Po plug-in hybridním modelu EHS přijíždí britsko-čínské SUV také s čistě spalovacím motorem a jednodušším označením HS. Jak mu to ale bez elektrické pomoci v testu šlo?

Design, interiér Tradiční britská značka MG, dnes v čínském vlastnictví, vstoupila na český trh v roce 2022 s dvojicí SUV modelů: menším ZS a větším EHS. Větší z dvojice sázel výhradně na plug-in hybridní pohon, to se však začátkem roku změnilo. V lednu automobilka uvedla na český trh model HS, který vedle písmenka E v názvu postrádá i elektrickou výpomoc. Pod kapotou tedy najdeme čistě spalovací pohonnou jednotku, dostupnou s automatem i manuálem. K tomu se ale teprve dostaneme. TEST MG EHS 1.5 TGI PHEV Exclusive – Dobrá alternativa Začněme tradičně od designu, který se od elektrifikované verze nijak zásadně neliší – tedy až na označení a chybějící víčko nabíjecí zásuvky na pravém zadním blatníku. Vadí to ale vůbec něčemu? Abych pravdu řekl, osobně s tím nemám nejmenší problém. Model MG HS/EHS se mi líbí a evidentně nejsem jediný. Ačkoliv se značka pohybuje na českém trhu bezmála rok, přičemž s modely ZS se roztrhl pytel, testované HS bylo stále magnetem na pohledy. Lidé se u zaparkovaného auta zastavovali, debatovali a překvapivě často padla otázka na původ či cenu. Video se připravuje ... MG HS zkrátka vypadá dobře, což si automobilka pojistila i očividnou inspirací u konkurence. Příď se specifickými segmenty denního svícení a tvarem masky okatě napodobuje styl starších SUV značky Mazda, vzadu vidíme styl kopírující přístup mercedesu. Docela chápu kritiku, že MG HS chybí osobitost, to by se však brzy mělo změnit. Automobilka totiž nedávno představila facelift, který snad časem dorazí i na evropské trhy. K testovanému kousku se sluší dodat, že v rámci nejvyšší výbavy Exclusive nabízí ve standardu LED světlomety se slušným výkonem a stojí na 18“ litých kolech. Všechny barvy karoserie, tedy včetně elegantní černé metalízy Pebble Black, jsou bez příplatku. MG HS 1.5 TGI DCT Exclusive Nadšení střídá rozčarování Navzdory drobné kritice spojené s výraznou inspirací u konkurence jsem si ale pohled na HS užíval. Pozitivní byly i první dojmy z kabiny, ve které jsem neseděl prvně. S modelem EHS jsem se totiž setkal před necelým rokem, krátce po vstupu značky na trh, kdy jsme s plug-in hybridním SUV vyrazili na závody pravidelnosti elektrifikovaných vozů. Ostatně stačí si připomenout dojmy z prvních jízd, které se nesly v trochu nestandardním duchu. Abych se ale vrátil k testovanému HS: opět jsem se musel zasmát nad některými ovládacími prvky, například voličem převodovky, výdechy ventilace či ovládáním zámků, které známe z některých německých prémiových modelů. Zkrátka jak zvenčí, tak uvnitř. Opět však nejde o žádnou zásadní kritiku – designéři MG zkrátka vsadili na něco, co už funguje. Oproti modelu EHS navíc zmizelo několik tlačítek souvisejících s nastavením plug-in hybridního pohonu. Premium Forthing T5 Evo 1.5 TD DCT vs. MG HS 1.5 TGI DCT –… Kabina testovaného vozu v nejvyšší výbavě Exclusive rozhodně zaslouží pochvalu za sportovně tvarovaná sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou, která jsou pohodlná a současně nabízí i dostatečnou oporu. Dojem umí zanechat také stylové červeno-černé kožené čalounění, příjemný volant s vydařeným ovládáním, celkově hezké zpracování bez záplavy klavírního laku a dostatek odkládacích prostor. Za volantem je umístěna 12,3palcová obrazovka digitálního přístrojového štítu, která nabízí moderní grafiku a jemné rozlišení. U plug-in hybridu ale dokázala nabídnout i více zajímavých technických informací. Uprostřed palubní desky pak vidíme 10,1“ dotykový displej infotainmentu. MG HS 1.5 TGI DCT Exclusive Působivá je také prostornost – a to v obou řadách sedadel. Ostatně není žádným tajemstvím, že si čínští zákazníci potrpí právě na dostatek prostoru pro posádku. Ani se svými 183 centimetry a robustnější postavou jsem tak neměl problém pohodlně se usadit sám za sebe. V rámci nejvyšší výbavy přitom vůz nabízel i panoramatické střešní okno, které praktičnost nijak výrazně neomezovalo. Vrcholná výbava Exclusive přináší i dvouzónovou automatickou klimatizaci, adaptivní tempomat, asistent pro jízdu v koloně, 360° parkovací kameru nebo elektrické ovládání víka pátých dveří. Jde přitom o maximum, jaké může zákazník od MG HS dostat. V ceníku není nic, za co by bylo možné připlatit. TEST MG ZS 1.0 TGI Elegance – Fajn auto, které pozlobí puntičkáře Dojem kazí detaily Zatím velmi solidní dojem ale trochu kazí různé problémové detaily, kterých je poměrně dost. Začít můžeme u kamerového systému, který má na dnešní dobu nízké rozlišení. Kamera se navíc spouští automaticky při pomalé jízdě se zapnutým blinkrem, takže vám třeba na křižovatce z displeje zmizí navigace. Při parkování zase umí potrápit parkovací senzory, které působí celkem náladově – někdy hlásí překážky až příliš úzkostlivě, jindy se ozvou na poslední chvíli. Samotná obrazovka infotainmentu přitom nabízí celkem slušné reakce, grafika i logika ovládání by ale zasloužily trochu vyladit. Některá menu zkrátka působí trochu prázdně, přičemž prostor mohl být využit například pro zvětšení ikonek. To je dobře cítit zejména v menu nastavení ventilace, která by v ideálním světě zasloužila vlastní panel. Místo toho je potřeba menu vyvolat tlačítkem rychlého přístupu. MG 7 oficiálně představeno, konečně odkrylo interiér i parametry Bohužel se však nedostalo na klávesovou zkratku pro rychlé přepnutí zpět do systémů Android Auto či Apple CarPlay, které vůz podporuje. Nejsnazší možností je nastavit si zkratku na tlačítko na volantu. Absurdní mi přijde i nastavení hlasitosti přehrávaných médií přes dvojici kláves namísto tradičního otočného voliče, nebo nutnost držet tlačítko pro vypnutí asistenta vedení v pruzích asi 10 sekund. Pro národ kutilů, chatařů a zahrádkářů může být drobným zklamáním i kufr, který ustoupil prostornosti zadních sedadel. Jak už je z galerie patrné, je sice poměrně široký a hluboký, ale i docela nízký. Standardní objem proto činí 463 litrů a po sklopení zadních opěradel, čímž vznikne téměř rovina, se zvýší na 1454 litrů. MG HS 1.5 TGI DCT Exclusive Kritika objemu kufru se však dostala i k českému zastoupení MG, které se rozhodlo nabízet pro model HS sadu na zvětšení. Podobně jako u některých modelů Mitsubishi tak z kufru zmizí standardní dno, rezerva, polystyrenové výplně a další věci, které nahradí speciálně vyrobené čalounění v kombinaci se sadou na opravu defektu. Kufr tak konečně nabídne pořádnou hloubku a standardní objem vzroste až na 580 litrů. Avšak za cenu ztráty rezervního kola… U testovaného vozu zatím sada chybí, v budoucnu už by se však měla u aut na přání objevit. Mezi nevýhody však bude patřit nutnost popasovat se s vyšší nakládací hranou a vznik schodu při sklopení zadních opěradel.

Motor, jízdní vlastnosti Elektřina tu chybí Podobně jako v případě modelu EHS, také HS sází pouze na jedinou motorizaci. Tou je turbem přeplňovaný zážehový čtyřválec 1.5 TGI s přímým vstřikováním, jehož základ by měl vycházet z motorů GM. Pod kapotou MG HS nabízí patnáctistovka nejvyšší výkon 119 kW (162 k) při 5500 ot/min a nejvyšší točivý moment 250 Nm v rozmezí 1500 až 4400 ot/min. Zákazníci pak mají na výběr mezi šestistupňovým manuálem a sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, kterou byl osazen testovaný vůz. Hnací síla přitom vždy směřuje pouze na přední kola. Bavíme se o téměř stejných parametrech, jaké nabízí spalovací motor i v plug-in hybridním EHS. Tomu však pomáhá ještě elektromotor o výkonu 90 kW s nejvyšším točivým momentem 230 Nm. Hmotnost EHS se však pohybuje zhruba okolo 1775 kilogramů, zatímco čistě spalovací verze by měla vážit cca 1539 kilogramů. MG Cyberster může být jeden z nejlevnějších roadsterů v Česku! Zájem o něj je Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládá HS s automatem za 9,4 sekundy, s manuálem je čas o 0,3 sekundy horší. PHEV přitom stačí 6,9 sekundy. Maximální rychlost je u všech modelů rovných 190 km/h. Patnáctistovka tedy na středně velké SUV minimálně papírově stačí, osobně jsem se ale nemohl zbavit pocitu, že by HSo klidně sneslo i vyšší výkon. Ostatně na vybraných trzích ho automobilka nabízí i s turbem přeplňovaným zážehovým dvoulitrem. MG HS 1.5 TGI DCT Exclusive Svou roli však sehrála i automatická převodovka, jejíž ladění by sneslo více času. Rozjezdy jsou sice většinou plynulé, ale zoufale pomalé. Člověk se musí skutečně opřít o pedál, aby se auto rozjelo svižněji. Při couvání do mírného kopce se mi opakovaně stávalo, že se auto rozjet nechtělo. Po cuknutí směrem vzad dokonce málem došlo ke zhasnutí motoru. Opět tak pomohlo jen prudké sešlápnutí plynu. Při jízdě v nižších rychlostech zase zamrzí drobné škubání, které je cítit především při popojíždění v kolonách. Jakmile se však dostanete na okresku nebo dálnici, začne pohonné ústrojí fungovat docela hezky. Převodovka mění rychlosti plynule, s podřazováním však příliš nespěchá. Do její práce navíc nelze zasahovat jinak než přepnutím do sportovního režimu. Při dálničních 130 km/h točí motor na nejvyšší rychlost okolo 2700 otáček a motor potěší i velice slušným odhlučněním. Zvuk se do kabiny dere až od cca 4000 otáček. Poměrně slušná je i spotřeba, která se během týdne nejčastěji pohybovala v rozmezí 8 až 9 l/100 km. Při pohodové jízdě mimo město jsem se dostal i na automobilkou slibovaných 7,6 l/100 km, naopak jízda ucpaným centrem Prahy znamenala spotřebu klidně 10,5 l/100 km. Pro úplnost ještě dodám, že nádrž má běžný objem 55 litrů. Značka MG vstupuje na český trh: Ceny jsou víc než slibné, převodovka unikátní Fantastický komfort MG HS zatím působilo jako vcelku průměrné SUV, v jedné věci ale skutečně vyniká. Osobně si totiž nemůžu vzpomenout, kdy jsem naposledy seděl v autě s tak komfortně naladěným podvozkem. Je celkem jedno po jakém typu povrchu právě jedete, případně jak moc se na něm podepsala zima. MG HS maskuje nerovnosti skvělým způsobem, podvozek je slušně odhlučněn a jízda je celkově naprosto pohodová. Naladěním podvozku a motoru tak MG HS skutečně osloví především klidnější řidiče, kteří příliš nespěchají, jezdí s rozvahou a potrpí si na pohodlí. Při svižnější jízdě se začnou celkem rychle projevovat náklony karoserie, zatímco brzdy mají vlažný nástup a opět je potřeba na pedál šlapat důrazněji. Po první krizové situaci si tak začnete velmi rychle dávat pozor na bezpečný odstup.

