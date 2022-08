TEST MG ZS 1.0 TGI Elegance – Fajn auto, které pozlobí puntičkáře

Po letech se na český trh vrací značka MG, tentokrát pod křídly čínského koncernu SAIC. Zkoumali jsme, jak jezdí nejmenší ze dvou nabízených modelů, a to s přeplňovaným tříválcem a manuálem.

Design, interiér Jistě jste v poslední době zaregistrovali rozsáhlou reklamní kampaň na značku MG. V propagačních materiálech se pod logem automobilky nachází nápis „Since 1924“, tedy „od 1924“. Nějaké starší modely MG v českých autobazarech ještě pořád najdete, ale oficiální cestou jste už roky nemohli žádné nové MG pořídit. To se však nyní mění a 29. června letošního roku odstartoval prodej značky MG na českém a slovenském trhu. Připomeňme jen, že byť je MG původem britské, v současnosti patří čínské koncernu SAIC, který se stará také o vývoj vozů. Nabídka u nás sestává ze dvou modelů: ZS a EHS. Na větší model EHS se podíváme později, ale nyní je na řadě jeho levnější sourozenec, model ZS. Ten se pod různými názvy prodává již od roku 2017, přičemž v roce 2020 prošel faceliftem. Jde o SUV, které na délku měří 4.323 milimetrů, 1.809 mm na šířku a 1.653 mm na výšku. Pro představu, velikostně má blízko například k Dacii Duster, s jejímiž lépe vybavenými verzemi bude také soupeřit cenově, nebo k o fous větší Škodě Karoq. K testu se MG ZS dostavilo v druhé nejvyšší výbavě Elegance, s přeplňovaným litrovým tříválcem 1.0 TGI o výkonu 82 kW (111 k), šestistupňovým manuálem a pohonem předních kol. Video se připravuje ... Tohle už jsem někde viděl… Přijde-li vám design MG ZS povědomé, nejste sami. Obecně, když tak pozoruji modely značky MG – ať už ty prodávané u nás či v zahraničí – inspirace konkurencí je u všech z nich zřejmá. Většina se ani nedrží stejného designového jazyka. Nakonec ale MG ZS nevypadá špatně. Jen prostě není úplně originální. Celkový tvar karoserie ničím nepřekvapí, zatímco detaily mohou připomínat některé konkurenční značky. Například boční profil evokuje Hyundai ix35, zatímco menší Hyundai i30 může být pomyslným dárcem zadních svítilen a čelní maska má nádech Fordu. Určitě ale v designu vozu můžete zahlédnout i jiná auta. Celek se ovšem designérům podařilo obstojně sladit a MG ZS rozhodně neurazí. Naopak, umí působit sympaticky a mírný dojem, že možná už části designu znáte, může pracovat v jeho prospěch. Lidé totiž nemívají rádi novoty, ale tady se nemají čeho obávat. Podívají se na normální, nekonfliktně načrtnuté auto, a začnou přemýšlet, co že je to vlastně zač. A lidé se na auto skutečně dívají. Dokonce jsem byl jedním člověkem v žertu osloven, jestli nechci MG vyměnit za jeho vůz. Jak říkám, ZS dokáže zaujmout. Osobně bych se přimlouval za nějakou vlastní designovou identitu značky, ale tohle (doufejme) dočasné řešení funguje slušně. MG ZS 1.0 TGI Elegance K exteriéru ještě doplním, že téměř vše je součástí standardní výbavy testovaného provedení – od zpětných zrcátek se zabudovanými blinkry v barvě karoserie přes stříbrné dekorační prvky až po 17“ kola Tomahawk. Vnější zpětná zrcátka jsou mimochodem elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná již od základní výbavy Essential. Stejně jako Bi-LED světlomety a LED denní svícení. Jediné, za co se na testovaném exempláři připlácelo, byl oranžový metalický lak Hoxton Orange (15.000 Kč). Bohatá výbava S usednutím do MG ZS znovu pocítíte jistou familiárnost. Volant připomíná předchozí generaci Volkswagenů, pojetí palubní desky může připomínat například Volkswageny Taigo a Polo, zatímco kruhové výdechy ventilace po stranách palubní desky evokují modely Mazdy. Budu se opakovat, ale přestože ani interiér vozu není vyloženě originální, vypůjčené prvky umně kombinuje. Kůží obšitý multifunkční volant je standardem už od základní výbavy Essential, stejně jako středová loketní opěrka vepředu či 12V zásuvka a pětice portů USB. Základní výbava je zároveň jediná, která se dodává s látkovými potahy sedadel, od druhého výbavového stupně Emotion výše jsou pak sedadla čalouněna syntetickou kůží. Vepředu pak disponují vyhříváním a to řidičovo také elektrickým nastavováním v šesti směrech. Už v základní výbavě dále dostanete digitální klimatizaci, tempomat, centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním, dešťový senzor nebo například elektrické ovládání předních i zadních oken (automatickým stahováním je vybaveno jen okno řidiče). Od testované výbavy Elegance pak v autě najdete bezklíčkové odemykání a startování. Během testu se mi však párkrát stalo, že MG ZS upozorňovalo na zapomenutý klíč ve voze – vždy jsem ho ale měl v kapse. MG ZS 1.0 TGI Elegance Všechna MG ZS jsou rovněž vybavena 10,1“ dotykovou obrazovkou na palubní desce, jejíž operační systém podporuje Bluetooth a zrcadlení chytrého telefonu. Navigace je jeho součástí od druhého výbavového stupně Emotion. Práce se systémem je vcelku jednoduchá, není přehnaně komplikovaný a snaží se vypadat moderně, ale chtěl by ještě domyslet. Je dost pomalý, některé funkce by se daly ovládat podstatně jednodušším způsobem a například informace o teplotě klimatizace (neukazuje stupně, jen barevné kostičky) by se nemusely zobrazit přes celou obrazovku a tím na několik vteřin zablokovat například navigaci. Třeba takové informace o hlasitosti se umí zobrazit jen v její spodní části. Alespoň, že základní funkce ventilace a klimatizace obstaráte šikovnými tlačítky pod obrazovkou a nemusíte vždy prolézat infotainmentem. Setkal jsem se také s tím, že zrcadlení chytrého telefonu nebylo zcela bez chyb. Když jsem používal Apple CarPlay a navigaci od Google Maps, grafika měla tendence se trochu rozpadat. Šlo o vykreslování mapových podkladů, na funkci samotné navigace to naštěstí nemělo žádný vliv. Ale nechci si jen stěžovat, ono by to nebylo k MG ZS fér. Protože jinak je interiér příjemný a rozumně prostorný, jen se někde musely dělat ústupky ve snaze o udržení nízké ceny. První dojmy MG EHS PHEV: Povedený návrat na scénu Místa je taky dostatek Když už jsme u prostornosti, vepředu jsem se svojí rozměrnou postavou a 184 centimetry výšky neměl problém. Dokázal jsem se vměstnat také „sám za sebe“, ale kolena už jsem měl zapřená o sedačku před sebou. Na hlavu mi vzadu trochu překážel rám panoramatického střešního okna, ale na kratší cesty by se to dalo bez větších potíží vydržet. Ano, MG ZS má ke vší té výbavě také panoramatické okno. Sice jen v námi testované výbavě Elegance, ale nemusíte za něj připlatit ani korunu. Centimetry, které mi možná chyběly vzadu na nohy (pro menší postavy či děti bez potíží), vynahrazuje zavazadlový prostor nabízející velmi dobrých 448 litrů objemu. Ve výbavě je dvojitá podlaha s podlážkou nastavitelnou ve dvou pozicích. V horní poloze při sklopení opěradel zadních sedadel dělených v poměru 60:40 vytváří rovnou ložnou plochu. Pod podlážkou pak najdete standardně dodávanou sadu na opravu pneumatik, ke které v případě nouze také ještě něco napěchujete. Po stranách zavazadlového prostoru jsou dvě síťky na drobnosti či povinnou výbavu. Tím ale hrátky s variabilitou kufru končí. Žádné další síťky, háčky nebo organizéry zde nehledejte. Trochu zamrzí také vyšší nákladová hrana (cca 80 cm) nebo prakticky zbytečné madlo ve víku kufru. K zavření pátých dveří je totiž nepoužitelné, na to jsou plynové vzpěry příliš tuhé. Chtě nechtě se tedy při zavírání kufru budete muset ušpinit.

Motor, jízdní vlastnosti Dva motory, dvě převodovky, minimum rozdílů Takže MG ZS vypadá zajímavě zvnějšku i zevnitř, je bohatě vybavené a nabízí dostatek prostoru. Pár slabin se ve všech uvedených bodech najde, ale z žádné z nich si nebudete trhat vlasy. Jak tedy jezdí? Stejným způsobem, tedy až na určité výhrady dobře. Testovaný exemplář poháněl přeplňovaný litrový tříválec TGI z původní spolupráce MG s Opelem. Jedná se o jednu ze dvou dostupných jednotek, tou druhou je atmosférický čtyřválec DVVT o objemu 1,5 litru. MG ZS je dodáváno výhradně s pohonem předních kol, přičemž motory a převodovky jsou svázány s výbavovými stupni. Výbavy Essential a Emotion zájemcům dají pod kapotu čtyřválec 1.5 DVVT o výkonu 78 kW (106 k) a pětistupňovou manuální převodovku. Námi testovaná výbava Elegance mění atmosférický motor za přeplňovaný tříválec 1.0 TGI s 82 kW (111 k) a šestistupňový manuál. Nejvyšší výbava Exclusive znamená tentýž motor, avšak v kombinaci s šestistupňovou automatickou převodovkou. Rozdíly ve výkonech motorů nejsou veliké (78 vs. 82 kW) a maxima točivého momentu jsou rovněž podobná – atmosférický čtyřválec produkuje až 141 Nm a přeplňovaný tříválec 160 Nm. Paradoxně je MG ZS ve sprintu na 100 km/h rychlejší se slabším motorem – trvá mu to 10,9 sekund, zatímco v naší kombinaci silnějšího motoru a manuálu hovoříme o 11,2 sekundách. Ve spojení s automatem hodnota vzroste na 12,4 sekund. Maximální rychlost všech variant se pohybuje mezi 170 a 180 km/h. Kombinovaná spotřeba je u obou motorů s manuály udávána shodnou hodnotou 6,6 litrů na 100 kilometrů a emise jsou taktéž stejné – 149 g/km. Nejhorší je opět 1.0 TGI s automatem – 7,2 l/100 km a 163 g/km. MG 7 oficiálně představeno, konečně odkrylo interiér i parametry Nafoukaný tříválec Maximum točivého momentu přeplňovaného litrového tříválce TGI je sice dostupné v relativně širokém rozsahu 1.800 – 4.700 ot/min, ale se 160 Nm na semaforech málokoho překvapíte. Výkonové maximum 82 kW (111 k) je pak dostupné až v 5.200 ot/min. MG ZS naštěstí není s provozní hmotností 1.334 kilogramů přehnaně těžké. Brzdou provozu tedy určitě nebudete, ale musíte motor hodně vytáčet a řadit, skoro jako byste měli pod kapotou atmosférickou jednotku. Hodnotu 1.800 ot/min doporučuji si skutečně pohlídat, protože do té doby se nic moc neděje a auto začíná táhnout až s blížícími se 2.000 ot/min. Ideální je si při rozjezdu dát hodně plynu a neuvolnit spojkový pedál příliš brzy. Když to ve spěchu zapomenete udělat, v rušném městském provozu se na chviličku zapotíte. Nedostatečně vytočený motor má totiž tendence se maličko přidusit a pak mu okamžik trvá, než se vyškrábe do okolí 2.000 ot/min, kde se konečně trochu nadechne. Pomoci může opětovné vyšlápnutí spojky, pořádné přidání plynu a opatrné uvolnění levého pedálu. Jde o zvyk. Jakmile jste v pohybu, při ustálených rychlostech oceníte solidní odhlučnění motoru. Když se ale pohybujete proměnnou rychlostí, nesmíte zapomínat řadit. Šestistupňová převodovka není z nejpřesnějších, ale buďme rádi, že v dnešní době ještě někdo manuály nabízí. S automatem jsem sice v MG ZS ještě nejezdil, ale osobně preferuji možnost větší kontroly nad chováním vozu. MG ZS 1.0 TGI Elegance MG pro model ZS s motorem 1.0 TGI a šestistupňovým manuálem udává kombinovanou spotřebu benzínu hodnotou 6,6 l/100 km. Vzhledem k nutnosti jednotku točit se mi téhle hodnoty nepodařilo dosáhnout. Do jejího okolí jsem se dostával až vyloženou snahou o úspornou jízdu. Když jsem na úspornost nemyslel – a upřesňuji, že jsem klidný řidič preferující plynulou jízdu – pohyboval jsem se v kombinovaném režimu kolem hodnoty 7,0 l/100 km. Po společném týdnu palubní počítač ukazoval nepříliš oslnivou průměrnou spotřebu 7,3 l/100 km. Komfortní svezení Velice příjemným překvapením je komfort odpružení. Dalo by se říci, že je na české silnice ideální. Nějaké ty rázy a bouchnutí od podvozku sice zaslechnete, ale fyzicky se k vám z nich dostane minimum, neboť MG ZS se daří nerovnosti obstojně filtrovat. Na druhou stranu s tímhle autem asi nikdy nebudete mistrem okreskového závodění, ale to ani není jeho účel. MG uvádí nový elektromobil pro Evropu. S dojezdem 450 km a baterií vyměnitelnou na počkání Mix komfortního odpružení a solidního odhlučnění je dobře namíchaný a s MG ZS se budete nejlépe cítit při klidných přesunech. Městský provoz nebo snaha o svižnější jízdu pak vyžadují výše zmíněné časté řazení a pozornost při rozjezdech. A co se týče řízení, sice neposkytuje mnoho zpětné vazby, ale to v dnešní době platí téměř plošně. Jeho síla a přesnost jsou však dobře sladěny s celkovým nastavením auta. Od druhého výbavového stupně Emotion je ZS vybaveno digitálním přístrojovým štítem, jehož prostředí by mohlo být – stejně jako v případě infotainmentu – řešeno o něco lépe a přehledněji, ale jak se s ním jednou sžijete, mnoho prostoru k výtkám vám nedá. Je to pak spíše o detailech a osobních preferencích. Jedinou objektivní věcí, kterou bych po týdenním soužití chtěl zlepšit, je čitelnost na přímém slunci. I na nejvyšší jas některá grafická řešení trochu zanikají – například stylizovaná stupnice rychloměru a otáčkoměru, částečně také palivoměru a teploty chladicí kapaliny. Nejdůležitější informace, jako je například aktuální rychlost, naštěstí zůstávají čitelné. MG ZS 1.0 TGI Elegance Ještě zmíním, že MG ZS je již od základu vybaveno nejen asistentem rozjezdu do kopce (HHC), ale také pro sjíždění strmých kopců (HDC). Systém HDC jsem párkrát zkoušel, ale v létě a na běžných silnicích nemá větší přínos. Vyjel jsem proto na známou polní cestu, kde je několikametrový, relativně prudký kopeček. Tady HDC nechal auto jet na můj vkus až příliš rychle. Model ZS zkrátka není žádný teréňák, ale on se to ani nesnaží předstírat, takže HDC zřejmě doceníte až v zimě a na silnici. Píšu zřejmě, protože se mi během týdenního testování nepodařilo na silnicích nalézt ani vločku sněhu, abych to mohl vyzkoušet za vás. Kdo by to byl uprostřed roku řekl.

