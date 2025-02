TEST Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 e-DSC6 – Základ i vrchol zároveň

Peugeot v očekávání elektrické revoluce spolu s dalšími značkami z bývalého koncernu PSA výrazně osekal nabídku spalovacích motorů u svých modelů. Již dříve z nabídky téměř zcela vypadl povedený čtyřválcový diesel 2.0 BlueHDi, který byl ideální zejména do větších SUV. Díky dostatečnému výkonu i točivému momentu jste se proto nemuseli bát, že i s naloženou kabinou v dálničním stoupání nezvládnete udržet stotřicítku.

Vedle dvoulitrové nafty jsme se museli rozloučit také s přeplňovanou zážehovou šestnáctistovkou PureTech (tu dostanete pouze u plug-inu). A u zbrusu nových generací Peugeotů 3008 a 5008 nemáme k dispozici ani vznětovou patnáctistovku s 96 kilowatty, která by se přitom do těchto aut hodila. Zejména když o půl litru větší agregát skončil již před lety.

Pokud ovšem toužíte po jedné z dvojice zmíněných novinek, nemáte moc na výběr. Elektrické verze sice nejsou špatné, chybí jim ovšem předehřev trakčního akumulátoru, což se podepisuje pod nižší dobíjecí výkon. Plug-in hybrid se systémovým výkonem 143 kW a baterií s kapacitou 17,8 kWh sice díky akční nabídce vyjde na 1.070.000 Kč (Peugeot 5008), svým charakterem se hodí jen pro ty řidiče, kteří mají přístup k pravidelnému dobíjení doma a ideálně i v zaměstnání.

Jestliže elektřině příliš nevěříte nebo zkrátka nemáte k dispozici parkování s wallboxem (asi jako naprostá většina řidičů), zbude na pouze mild-hybridní tříválec o objemu 1,2 litru a celkovém výkonu 100 kilowattů, který standardně spolupracuje s nově vyvinutou šestistupňovou dvouspojkou. V menším 3008 lze tuhle motorizaci ještě s přivřením alespoň jednoho oka považovat za dostatečnou, u 4,8metrového Peugeotu 5008 se sedmimístným interiérem už ovšem panují oprávněné obavy.

Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 e-DSC6 | auto.cz/Michal Kollert

V praxi lepší, ale…

Již v podzimních prvních dojmech jsem z jediného výrazněji elektrifikovaného pohonu nebyl příliš nadšen. Téměř třítýdenní soužití můj názor ale poupravilo. Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 e-DSC6 jsem během delšího testu (tradičně na něj máme pouze týdenní) vyzkoušel i v situacích, které se více blíží reálnému používání skutečných uživatelů.

V rámci cesty na chalupu na Vysočině jsem vedle manželky a malé dcery převážel také dalších zhruba 150 kilogramů nákladu, což představuje ekvivalent dvou štíhlých dospělých osob. I v takovém režimu si tříválcový peugeot zachovával docela slušnou dynamiku.

V případě jízdy ustáleným tempem je 5008 i se základním pohonem vcelku příjemným společníkem. Motor je velmi dobře utlumen a uvnitř se projevuje spíše hlubšími tóny. Zpočátku trochu problematickou spolupráci dvanáctistovky s dvouspojkou se u nového modelu evidentně podařilo vyřešit. Žádné škubání se nedělo, jen skříň občas chvíli váhala s dalším krokem. Rychlejší reakce převodovky by se hodila. V tomhle ohledu je DSG z koncernu Volkswagen o něco lepší.

Na relativně skromné výkonové parametry motoru při běžných cestách zapomenete. Nedostatky se projeví až ve vyšším tempu, respektive při vyšším zatížení. Jakmile do kabiny posadíte více lidí a vyrazíte po dálnici třeba na hory, dvanáctistovka začíná trochu ztrácet dech. Projevuje se to především při potřebě náhlé a prudší akcelerace. V tu chvíli nemá mild-hybridní tříválec dostatečné rezervy, zrychlování proto přichází pozvolně, což při například jízdě do kopce není úplně ideální.

Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 e-DSC6 | auto.cz/Michal Kollert

S ohledem na to, že se motor 1.2 může poměrně často dostávat na hranici svých možností, odpovídá deklarovaná spotřeba 5,8 litru na 100 km spíše slabšímu tempu a menšímu využívání přepravní kapacity vozu. Mně se během testu podařilo dostat na 7,6 l/100 km, přičemž jsem vůz nijak nešetřil, zároveň jsem ale dodržoval české rychlostní limity.

Maskování

Díky své délce 4791 mm a rozvoru 2901 milimetrů je nový Peugeot 5008 opravdu kus auta. Za volantem ovšem vnější rozměry velmi dobře skrývá. U podobně velkých aut často mívám pocit, že za sebou tahám „batoh“ v podobě dlouhé zadní části. U peugeotu se mi ovšem nic takového nestávalo. Francouzské SUV ochotně mění směr a tváří se spíše jako menší 3008.

Jízdní vlastnosti odpovídají charakteru auta, které se díky standardní sedmimístné konfiguraci stylizuje do role rodinného vozu. Řízení je tradičně lehčí, ale díky malému volantu máte nad autem pocitově lepší kontrolu. Chválím pouze 19“ kola s pneumatikami 225/55, díky kterým není jízda po rozbitých cestách očistec. Přesto počítejte s lehce tužším odpružením, které je naladěno na očekávané vyšší zatížení. S prázdnou kabinou může podvozek občas lehce bouchnout.