TEST Renault Kangoo Van E-Tech Open Sesame – Chytré dveře jsou fajn, ale ne pro každého

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Skříňové dodávky patří k mým oblíbeným třídám aut, a tak se mi rozšířily zorničky zájmem, když Renault před pár lety představil novou generaci malé dodávky Kangoo bez pravého sloupku B. Systému pravých předních a posuvných dveří říká Open Sesame podle magické věty z příběhu o Ali Babovi a čtyřiceti loupežnících a já od té doby chtěl tenhle systém vyzkoušet.

Než se ale ponořím do tajů speciálních dveří, začněme zvenčí. Už tady si totiž člověk všimne jistých indicií, že tohle konkrétní kangoo není prostý dělník v základní výbavě, kdy i rádio je vysoce komfortním prvkem. Všimněte si LED světlometů, předních mlhovek či třeba chromovaného obložení přední masky.

A taky, nad pravým zadním kolem, krytu hrdla nádrže. Kangoo – a příbuzný, levnější model Express – totiž člověk může mít taky se spalovacím motorem a vylisovat jiný kus plechu pro pravý zadní roh auta by bylo příliš drahé. Takže tady dvířka nechali, i když se nedají otevřít a nabíjecí konektor je pod logem v přídi vozu. Komický příklad šetření nákladů, leč u elektrických dodávek nikoliv ojedinělý.

Video se připravuje ...

Kola nejsou litá; to stříbrné, co vidíte, jsou plastové kryty, jen plechový disk pod nimi také má pět paprsků, které „poklice“ hezky schovají. Příplatek to ale je, stejně jako ta přední světla. A jako již nakousnuté chytré pravé dveře, kterými se začneme prokousávat dovnitř.

Sezame, otevři se

Dveře s přesným názvem „Open Sesame by Renault“ jsou k mání jen ve vyšším výbavovém provedení Extra s krátkou karoserií, což znamená délku 4.486 mm a rozvor náprav 2.716 mm (verze L2 je dlouhá 4.910 mm a má rozvor náprav 3.100 mm). Znamenají příplatek korun a – neuvedl-li Renault technická data v ceníku chybně – zvýšení užitečné hmotnosti na 612 kg oproti 585 kg verze s klasickým B-sloupkem.

Jejich největší trik je ovšem jinde. Jednak v 1.517 mm dlouhém otvoru pro nakládání věcí poté, co otevřete pravé přední dveře do 90° úhlu a odsunete i ty posuvné, a jednak v možnosti přepravit až 3.053 mm dlouhý předmět po sklopení sedačky spolujezdce. Standardně je nákladový prostor pár centimetrů nad podlahou dlouhý 1.704 mm, takže prodloužení o metr třicet je dost výrazné.

Renault Kangoo Van E-Tech Open Sesame

Sklápění sedačky je skutečně naprosto do roviny s podlahou nákladového prostoru, navzdory tomu, že je tahle verze elektrická. Není ovšem úplně banální, vyžaduje několik kroků. Předně je třeba vyklopit sedák a zastrčit ho do prostoru pro nohy, následně se na jeho místo uloží hlavová opěrka, pak sklopíte opěradlo a následně otočíte mřížku, aretovanou na dvou koncích odpruženými kolíky. Poprvé mi to zabralo chvíli přemýšlení, potřetí jsem to už dělal skoro automaticky.

Za zmínku také stojí, že pravé přední dveře mají zesílený rám, protože suplují B-sloupek. Bohužel to znamená, že jsou těžší, takže se hůř otvírají do kopce a aretace je neudrží otevřené.

Systém Open Sesame má i další nevýhody, a to zejména v komfortu pasažéra. Pravá sedačka nemá vůbec žádnou možnost nastavování, natož vyhřívání, její boční vedení je dosti bídné a údajně jde v mrazu zezadu zima. Za jízdy jde odtamtud také relativně velké množství hluku, jelikož nákladový prostor pochopitelně postrádá odhlučnění. Máte-li v plánu jezdit častěji ve dvou než s dlouhými předměty, bude vhodnější plná přepážka.

Renault Kangoo Van E-Tech Open Sesame

Pracovišti řidiče naopak komfort nechybí, sedačka je standardně nastavitelná, s lepším bočním vedením a mám dojem, že i s drobně měkčím potahem. Elektrická verze dostala velký displej do místa přístrojového štítu, který jde nastavit včetně barvy, stejně jako v řadě jiných malých renaultů. Příplatkový centrální displej s navigací – ta je mimochodem připojená k internetu a nabízí aktualizace mapových podkladů – je užitečný samozřejmě zejména pro zrcadlení smartphonu; v základní výbavě tu je klasické rádio.

Bohatou výbavu dokazuje i digitální vnitřní zpětné zrcátko, které však bohužel nejde vypnout a trvalo mi docela dlouho si na něj zvyknout; zejména na fakt, že do mě jiné auto zezadu nenabouralo, když jeho příď vyjela ze záběru směrem ke mně. Příjemná jsou také parkovací čidla kolem celého vozu, couvací kamera či třeba velké zrcátko na sluneční cloně spolujezdce, díky kterému vidíte kus do mrtvého úhlu vpravo od vozu. Nechybí hlídání mrtvého úhlu a konvexní části vnějších zrcátek – zde by se mohly i větší dodávky Stellantisu učit – ale i tak se zrcátko na cloně hodí.