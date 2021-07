Testovali jsme novou Suzuki Hayabusa: Bůh rychlosti je zpátky!

Jméno Hayabusa se stalo takovým pojmem, že jej znají i ti, kterým jinak motorky nic neříkají. Psal se rok 1999, když opulentní suzuki šokovala maximálkou 312 km/h a stala se nejrychlejší motorkou světa. Konkurence se nechtěla nechat zahanbit, strhl se rychlostní souboj, až výrobci udělali gentlemanskou dohodu, že v zájmu bezpečnosti ukončí své tachometry číslem 299. Co se dělo za touto metou, byl už jiný, neoficiální příběh…

Vynucená pauza

Prodej hayabusy v Evropě skončil kvůli emisním normám s rokem 2018. O nástupci nebylo v té době jasno, ale teď sedíme na zbrusu nové, třetí generaci, plnící Euro 5, a jsme vděčni, že u Suzuki padlo správné rozhodnutí. Přísné normy si vyžádaly neznatelné snížení parametrů řadového čtyřválce 1340 cm3, konkrétně -5 kW a -5 Nm. To ale vážně nemáte šanci poznat, když máte pod zadkem celkem 140 kW a 150 Nm. Aby to sokol kompenzoval, posílil v nejčastěji používaném, středním pásmu otáček a stovku teď zvládá o dvě desetiny rychleji za 3,2 sekundy. „Rychlejší“ je i jeho design – sice se drží ikonického boubelatého stylu, ale nabral ostřejší rysy a nepůsobí tak zavalitě.

Můžete si o hayabuse myslet, co chcete, ale podle nás by ji měl každý motorkář bez rozdílu vyznání aspoň jednou v životě vyzkoušet. Je to fascinující stroj.

Na pohodu

Nečekejte relaxovaný posez enduro, řídítka jsou úzká, nízká, svoje kila navíc v zápěstí ucítíte, také nohy musíte na stupačky víc skrčit. Ale pořád je to o dost komfortnější než na supersportech. Suchá hmotnost 264 kg je cítit a mimo jiné vám dává neskutečný pocit stability i jistoty. A teď to nejlepší – žádná ostrá spojka ani cukavé rozjezdy, elektronický plyn je krásně dávkovatelný, do pohybu se dáte pouhým povolením spojky a nenuceně se vezete na vlně mohutného točivého momentu. Nečekal jsem, že poskakování ucpanou Prahou bude taková pohoda. Také díky pohodlnému podvozku, který bravurně zvládá výmoly a záplaty dokonce i na rozmlácených okreskách. Nebo třeba hill holderu, jenž zajistí, aby stroj necouvl při rozjezdu v kopci. Pro dálnici tu máme tempomat, velmi dobrou ochranu před větrem a adekvátní sedátko spolujezdce.

Svět motorů 26-27

Na krev

Je načase přepnout do ostrého režimu A a vzít pořádně za plyn. Co se přesně dělo vzápětí, nevím, mám výpadek paměti. Probral jsem se po sedmi vteřinách, kdy ta věc pode mnou letěla na vytočenou trojku dvě stě. Dravost, s jakou motor lačnil po dalších 100 km/h, mi doteď hlava nepobrala. Možná vás napadne, jak při své váze hayabusa brzdí. Fenomenálně! Nástup předku je naprosto plynulý, skvěle dávkovatelný a výkon ohromující, přitom i z dvoukila zastavíte dvěma prsty během okamžiku. Hayabusa má logicky řádnou setrvačnost a není zvědavá na neuvážené, zbrklé manévry. Díky vyspělé elektronice vás sice nevytrestá, ale mnohem víc ocení správně zvolenou stopu a nájezdovou rychlost. Pak se nádherně složí do zatáčky a to je ten okamžik, kdy si stroj i jezdec připadají jako v ráji.

Prostě výjimečná

Hayabusa v současnosti nemá přímého konkurenta. Kawasaki Ninja ZX-14R se u nás neprodává, Hondu CBR1100XX Super Blackbird dávno odvál čas (1996-2007). Suzuki je třídou sama pro sebe, přesto zůstává skromná. Cena 439.900 Kč sice není lidová, ale vzhledem k výkonům, univerzálnosti, výbavě a puncu legendy je vlastně velmi příznivá. Jak se můžete přesvědčit v tabulce, ostré supersporty jsou o dost dražší.

Alternativy BMW S 1000 RR 496 000 Kč Ducati Panigale V4 605 000 Kč Honda CBR1000RR-R 544 900 Kč Kawasaki Ninja ZX-10 R 479 900 Kč Yamaha R1 519 990 Kč

Mnoho podob sokola

Přepínač na levé straně řídítek má zásadní význam – s jeho pomocí vyvoláte anděla i ďábla. Základem jsou tři jízdní režimy C, B, A – krotký, univerzální a ostrý. Jejich tovární nastavení si ale můžete dál doladit podle svého, nebo si rovnou kompletně nakonfigurovat tři uživatelská nastavení U1-3. Hrát si můžete do bezvědomí:

Výkon a reakce na plyn – 3 úrovně/vypnuto

Kontrola trakce – 10 úrovní/vypnuto

Eliminace zvedání předního kola – 10 úrovní/vypnuto

Míra brzdění motorem – 3 úrovně/vypnuto

Ostrost rychlořazení bez spojky – Vpravo původní GSX1300R 2 úrovně/vypnuto

Plusy

Brutální dynamika

Jemně dávkovatelný výkon

Fantastické brzdy

Stabilita a ovladatelnost

Komfortní podvozek

Arzenál elektronických systémů

Férová cena

Je to legenda

Minusy

Vyšší hmotnost

Na dlouhé cesty sportovnější posez