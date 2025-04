TEST Suzuki S-Cross 1.5 DualJet Strong Hybrid – Fajn auto ze staré školy

Suzuki S-Cross je už na trhu dlouho. Stávající generace už od roku 2021, ta je ale spíše výrazným faceliftem vozu, který měl premiéru v roce 2013. Loni přišla zásadní novinka – právě pohon označený Strong Hybrid, který měl být odpovědí japonské automobilky na snahu co nejvíce snižovat emise.

Suzuki S-Cross je takové normální SUV velikosti Škody Kamiq. Nevyniká výrazným vzhledem a také uvnitř je vlastně všechno takové normální. I když tento popis působí fádně, je vlastně odpovídající. Dal bych za to vlastně plus. I za to, že vůz působí mohutněji, než ve skutečnosti je, za prostorný a praktický interiér i zavazadelník a za takový ten záchvěv klasické normálnosti. Tím se liší od aut, která se na sebe snaží upozorňovat a přinášejí kdejaké šílenosti v designu, ať již zvenčí, či uvnitř.

Je to SUV se vším, co se od něj očekává, tedy že se do něj dobře nastupuje a není to žádný hogo fogo crossover, co se tváří jako SUV, ale má sedačku těsně nad asfaltem. Hlavně prostornost vzadu je výborná a nenechal bych se ani zastrašit údaji o velikosti zavazadelníku. Suzuki udává 293 litrů, což je o třetinu méně než 430 litrů u verze s mild-hybridním pohonem. Záludnost tohoto údaje je ale v tom, že kufry obou verzí vypadají úplně stejně. Rozdíl je jen pod podlahou, kde je u testovaného hybridu v podstatě jen symbolický prostůrek na úplné drobnosti, zatímco v mild-hybridu je tam o poznání více místa.

Výborné je ovládání klimatizace otočnými ovladači. Takhle to má vypadat. Žádné dotykové displeje, jasná tlačítka pro důležité funkce. Body navíc si zaslouží i fyzická tlačítka pro snadné vypnutí některých jízdních asistentů. Když má člověk pocit, že mu vůz do řízení mluví moc, stačí se podívat vedle volantu, trefit se na správnou funkci a je klid. Žádné hledání v hlubinách menu jako v jiných autech.

Jenže právě ta normálnost a vlastně i staromódnost narazí na požadavky moderní doby a tady už jsou roky modelu znát. Třeba kolébkové ovladače vyhřívání sedadel. Ty nejsou příliš praktické, zvláště pokud se zapomene třeba na zapnuté výhřívání sedačky spolujezdce. Infotainment už je také zastaralý a modernizaci by potřeboval. Vůz naštěstí umožňuje připojení telefonu přes Android Auto nebo Apple CarPlay a uživatelský přínos je tak výrazně lepší.

Vyzrálost je znát i na tom, že se funkce palubního počítače přepínají tlačítkem u rychloměru. Zapnutí navigace znamenalo, že ta se zobrazila i mezi přístroji, ale když jsem tam chtěl mít digitální rychloměr, musel jsem se natáhnout za volant a šestkrát zmáčknout tlačítko. Když jsem se trochu moc rozjel a přejel jsem to, musel jsem si dát další kolečko. To je rozdíl proti konkurentům, u kterých se přepínání palubního počítače řeší třeba kolečkem na volantu, kde lze správné zobrazení najít během okamžiku.