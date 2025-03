TEST Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid – Když vyšší věk není na škodu

První kilometry s tímto vozem byly spíše zklamáním. Ukazatel nabití baterie se doslova hýbal před očima a vypadalo to, že papírové hodnoty jsou opravdu jen z říše snů. Podklady ukazují, že by v kombinovaném provozu měl být dojezd čistě na elektřinu z 18kWh baterie 75 kilometrů v kombinovaném režimu a až 98 kilometrů v městském cyklu. Teď to vypadalo, že i čtyřicet by bylo v zimních podmínkách úspěchem.

Další dny už přinášely lepší údaje a teoreticky by se dalo mluvit i o dojezdu 60 kilometrů, a to i v mrazivých dnech, jenže to tak úplně nejde říct. Spalovací motor se v mrazech běžně spínal, i když bylo cílem jet čistě na elektřinu. Vlastně proto nelze říci, že by šlo o dojezd čistě na elektřinu.

Across si pořídí ti, kteří se nechtějí držet jen v dosahu zásuvek a chtějí mít možnost jet na elektřinu i větší dálky. Tady ale přichází první výrazný kompromis. Když má auto nabitou baterii, má k dispozici plný výkon a je výrazně živější, než když je baterie prázdná. Což je trochu paradox, protože při městských přesunech a pravidelném nabíjení má auto v záloze spoustu koní, naopak na přesunu, kde jsou dálnice a okresky, kde přijde vhod svižné předjíždění, je už auto bez dostatečně nabité baterie o poznání línější.

Řečí čísel: systémový výkon, tedy výkon dvou elektromotorů a benzinového motoru dohromady, je 225 kilowattů. To také umožňuje zrychlení z nuly na 100 km/h za velmi slušných šest sekund. 2,5litrový čtyřválec má sám o sobě 136 kilowattů, elektromotor vpředu dodává 134 kilowattů a ten na zadní má 40 kilowattů. Nikdy se samozřejmě nepotkají úplně, proto nelze jednotlivé výkony sčítat, ale je znát, že vše dohromady nějakou parádu udělá.

Pomoc elektromotorů je k dispozici, i když je podle ukazatelů vybitá baterie. Nikdy není tak prázdná, aby například při prokluzu nepomohl pohon zadních kol a aby elektromotory v případě potřeby trochu nepomohly s akcelerací. Záhy jim ale dojde dech a nemají takový elán jako když je pořádně nabito. A to je škoda.

Nabíjení během delší cest v podstatě kromě opravdu dlouhých přestávek nedává smysl. Palubní nabíječka má pouze 6,6 kW, hodinové nabíjení tak dodá nějakých 20, možná 30 kilometrů. Například vozy koncernu VW včetně Škody Kodiaq umí nabíjení i 40 kilowatty, to pak i krátké nabíjení dává smysl a rychleji dodává vozu více výkonu. Ale berme v potaz, že Suzuki Across, respektive Toyota RAV4, jsou technicky mnohem mladší auta.

Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid | auto.cz/David Rajdl

Možným řešením je režim pro dobíjení baterie během jízdy, aby elektřina byla vždy k dispozici pro chvíle, až se bude hodit. Vůz ale bohužel postrádá funkci udržování stavu nabití. Vše se musí řídit manuálně. Když jsem věděl, že ráno má být deset stupňů pod nulou a potřebuji jen kousek popojet, snažil jsem se mít v baterii dost energie na takový přesun. Jenže jak jsem zmínil výše, motor se stejně mnohdy spustí a snaha o jeho šetření zbytečným studeným startem přišla vniveč.

Je také třeba zmínit, že dobíjení baterie motorem znamená vyšší otáčky, a tedy i vyšší hlučnost. Jediné, co dávalo smysl, bylo nabít si trochu energie na to, aby šlo interiér z baterie před další cestou vyhřát.

Nakonec je ale pochopil, že vše je lepší nechat na autě samotném a nepokoušet se to ovládat. Uvítal bych ale možnost mít nad tím trochu víc kontroly než jen režimy elektro, hybrid, elektro/hybrid a dobíjení.

Pravidelné nabíjení auta vedle výkonu přinese i tišší provoz, a to nejen v čistě elektrickém režimu. Motor nemusí tolik do otáček jako v běžném hybridu. Už výchozí hybridní Toyota RAV4 jezdí dobře, zde těžší baterie ještě snížila těžiště a vůz se v zatáčkách ještě méně naklání a lépe sedí. Na sportovní jízdu ale není.

Suzuki udává spotřebu litr na sto kilometrů. V reálných podmínkách, kdy bylo i mínus deset stupňů a jezdilo se i stovky kilometrů od zásuvky, to byl samozřejmě vzdálený cíl. Moje denní porce 50 kilometrů šla vždy zvládnout čistě na baterii, a to včetně vyhřátí interiéru a ještě něco zbylo. Jak jsem ale zmiňoval, motor se stejně tu a tam spustil.

S „prázdnou“ baterií se spotřeba držela kolem sedmi litrů a to i s velkým podílem dálničních přesunů při dodržování rychlostních limitů. Považoval bych to za velmi dobré hodnoty. Věřil bych, že v létě a při klidnější jízdě jde spotřebu přiblížit i bez nabíjení k pětilitrové hranici.