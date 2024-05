TEST Toyota Yaris 1.5 Hybrid 130 – Příjemné auto, ale ne bez výhrad

Omlazená Toyota Yaris dostala výkonnější hybridní pohon, mnohem lepší multimediální systém a další drobnosti. Jenže jak už jsem psal v prvních dojmech, cenově se posouvá až příliš vysoko…

Design, interiér Letošní uvedení omlazeného yarisu přineslo především ještě větší soustředění na hybridní pohon. Ten se jednak v létě stane jedinou volbou, jelikož atmosférická patnáctistovka skončí. Dočkali se tudíž silnější varianty se systémovým výkonem 96 kilowattů, díky kterému si malá toyota troufne i na svižné cesty po dálnici. Tedy ne že by dosavadní provedení s 85 kW nějak strádalo. Ostatně rozdíl mezi oběma verzemi nakonec není zase až tak velký. Po estetické stránce se toho příliš nezměnilo. Úprav se dočkaly přední a zadní světlomety, nárazník a další části karoserie. Změn si na první pohled možná ani nevšimnete, jsou opravdu decentní. Za mnohem podstatnější považuji nová multimédia, dosud tradiční slabina automobilky Toyota (i dceřiného Lexusu). Vítejte v roce 2024. Tedy částečně… Rozhraní Toyota Smart Connect s 10,5palcovým středovým displejem (standard pro trojici nejvyšších výbav Executive, Premiere Edition a GR Sport, nižší tři linie si musejí vystačit s devítipalcovým systémem Toyota Touch 3) konečně připomíná standardy, na které jsme zvyklí u většiny evropských a korejských automobilek. Řídili jsme novou Toyotu Yaris: Silnější hybrid a brzký konec benzinu Grafika je sice jednodušší, údaje na obrazovce jsou ovšem velké a dobře čitelné. Logika ovládání je vcelku rychle pochopitelná, což v dnešní době už také není samozřejmostí. Líbí se mi svižná odezva na povely a celková funkčnost. Kdo má s těmito multimédii zkušenost z moderních toyot, ten bude v inovovaném yarisu jako doma. Jen škoda, že se při faceliftu zapomnělo na parkovací kameru. Ta má nadále rozlišení jako fotoaparát mobilního telefonu z roku 2009. Přitom kvalitní kamera vyjde maximálně na nižší stokoruny u každého auta (možná ještě méně). Praktičnost stále s kompromisy Vzhledem k tomu, že modernizace byla z globálního pohledu spíše technická, se na vnitřním prostoru a praktičnosti nic nezměnilo. Toyota Yaris na délku měří pouze 3940 milimetrů, Renault Clio, de facto jediný vážný konkurent s tradičním hybridem, je o nezanedbatelných 113 milimetrů delší. Rozdílu půl třídy si všimnete především v druhé řadě, do níž vedou tradičně úzké dveře. Jakmile vstupní otvor překonáte, máte před koleny poměrně málo místa. Já se bez roztažených nohou za sebe posadit nedokázal, přitom mám necelých 180 centimetrů. To v Renaultu Clio s rozvorem delším o 23 milimetrů (2583 vs. 2560 mm) je situace mnohem lepší. Yaris zkrátka zůstává spíše dvoumístným autem, naproti tomu francouzský hatchback dokáže bez větších kompromisů pohodlně odvézt i čtveřici průměrně rostlých dospělých. Premium Renault Clio 1.6 E-Tech 6AT vs. Toyota Yaris 1.5… Srovnání zavazadelníků už takové rozdíly nenabídne. Toyota uveze 286 litrů, clio 301 l (s rezervou ovšem pouze 243 litrů). Zkrátka nákupní tašky do města a přilehlého okolí. Na to se však hybridní malá auta hodí nejlépe. Toyota Yaris vs. Renault Clio Toyota Yaris Hybrid 130 Renault Clio E-Tech Zdvihový objem [cm3] 1490 1598 Systémový výkon [kW] 96 105 Točivý moment [N.m] 185 (systémový) 148 (pouze spalovací motor) Převodovka e-CVT multimódová (4 rychlosti pro spal. motor + 2 pro elektromotor) Max. rychlost [km/h] 175 174 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,2 9,3 Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100 km] 3,9-4,3 4,2-4,3 Vnější rozměry [mm] 3940 x 1745 x 1500 4053 x 1798 x 1440 Rozvor [mm] 2560 2583 Zavazadlový prostor [l] 286 301 Základní cena [Kč] 645.000 (Premiere Edition) 525.000 (základní Evolution)/633.000 (srovnatelný stupeň Esprit Alpine) Interiér zkoušené varianty Premiere Edition (akční cena od 645.000 Kč) vypadá hezky a je docela kvalitně udělaný. Přesto se Toyota Yaris zmíněnému Renaultu Clio úplně rovnat nemůže. Francouzský soupeř uvnitř působí bytelněji a prémiovějším dojmem. Japonský hatchback, který pro Evropu vzniká ve Francii a ve středočeském Kolíně, má menší nedostatky především v oblasti výplní dveří, které nejsou tak robustní jako u clia. Klaustrofobiky moc nepotěší tmavý interiér. Záplavu černé alespoň mírně rozjasňují modré akcenty. Přimlouvám se také za trochu jiné čalounění linie Premiere Edition. Z koženky v horní části předních opěradel se mi totiž začala již po několika kilometrech potit záda. Materiál by mohl být trochu prodyšnější. Video se připravuje ...

Motor, jízdní vlastnosti Systémových 96 kilowattů je na necelé čtyři metry dlouhý hatchback možná až zbytečná porce. Jenže v případě testované linie ani jinou možnost nemáte. Totéž platí také pro vrcholné provedení GR Sport. Navíc slabší hybrid v trochu méně vybaveném modelu Executive vyjde jen o 25 tisíc levněji (620 proti 645 tisícům korun), přičemž mu na rozdíl od varianty Premiere Edition chybí head-up displej. Ten je mimochodem mezi malými auty stále vzácný. V případě Toyoty Yaris sice nenabídne „načapané“ grafické zpracování, po funkční stránce ovšem pracuje skvěle. Výkonnější hybrid je na stovce o půl sekundy rychleji než 85kW varianta (9,2 vs. 9,7 s), Renault Clio s celkovým výkonem to zvládne za 9,3 sekundy. Hodnoty začínající devítkou jsou v segmentu malých aut více než uspokojující, rozhodnutí, jestli investovat do vrcholného pohonu bych tudíž nechal na peněžence. Jestliže ale toužíte po velmi hezky vybavené Toyotě Yaris, už bych zmíněný příplatek úplně neřešil. Toyota Yaris 1.5 Hybrid 130 Jako motokára Standardní sedmnáctipalcové disky (verze GR Sport má dokonce osmnáctky) jsou na české silnice možná zbytečně velké. Tradičně nepříliš hladký povrch zdejších komunikací (hlavně těch městských) není na podobně velká kola s pneumatikami s decentním bočním profilem tak „hodný“ jako bezchybný asfalt na západ od našich hranic. Yaris jako takový navíc nepatří mezi auta s tužším podvozkem, na některých typech nerovností proto podvozek toyoty působí trochu kostrbatě. Na druhou stranu není situace vyloženě tragická, jen se musíte s tvrdší odezvou odpružení smířit. Díky ní ovšem dostanete velmi jistý jízdní projev. V kombinaci s poměrně výkonným hybridem si za volantem občas užijete i špetku zábavy. Pomoc elektromotoru na výjezdu ze zatáčky je moc příjemná a rychle si na ni zvyknete. Yaris se navíc díky 205 milimetru širokým pneumatikám velmi dobře drží silnice a zvládá přenášet sílu bez zbytečných ztrát. Kvituji i rozumně nastavenou odezvu posilovače, řízení díky tomu není zbytečně lehké a jalové. TEST Toyota Yaris 1.5 Hybrid GR Sport – Poslouží i pobaví Hybridní pohon má specifický projev, kdy se spalovací motor sepne rovnou do vyšších otáček, v nichž drží delší dobu. To se projevuje vyšší hladinou hluku, která často neodpovídá tempu, kterým vůz aktuálně jede a jak silně zrychluje. U Toyoty Yaris s relativně lehkou konstrukcí (1140-1190 kg) tahle charakteristická vlastnost hybridních pohonů není tak markantní. Výkonnější varianta se systémovým výkonem 96 kilowattů totiž nemá s malým hatchbackem příliš práce. Přesto při zátěži s hlučnějším atmosférickým tříválcem počítat musíte. Toyota Yaris 1.5 Hybrid 130 Technický rozdíl mezi oběma variantami hybridu se nachází především v použité planetové převodovce e-CVT. U silnějšího provedení se jedná o skříň odpovídající 5. generaci kombinovaného ústrojí. Další rozdíl představuje o něco málo výkonnější trakční elektromotor. Totožné pohony mimochodem najdeme také v inovované Toyotě Yaris Cross, s kterou jsem se svezl začátkem tohoto týdne a jejíž jízdní projev je v mnoha ohledech podobný. Hybrid je v praxi efektivní zejména ve městě, kde i s malým akumulátorem s kapacitou 0,76 kWh zvládne podstatnou část kilometrů bez zapojení spalovacího motoru. S lehkou nohou se dokážete pohybovat na dostřel tří litrů, v kombinovaném režimu s větším využitím dálnic a ve svižnějším tempu jsem se nakonec dostal na 4,7 litru na 100 km, aniž bych se omezoval. Naopak jsem dynamický potenciál auta využíval co nejčastěji.

Závěr Toyota Yaris i po menším faceliftu zůstává věrná svým kvalitám. Ale také některým nedostatkům. Do první skupiny určitě patří slušný jízdní projev, byť komfortnější odpružení by se na českých cestách hodilo. Hybrid je tradičně v běžném režimu kultivovaný, pod plným plynem už hučí. Celkově ale do malého auta představuje vynikající volbu. Mezi minusy zůstává stísněný (především v druhé řadě) interiér s mezerami v dílenském zpracování. Některé materiály zkrátka působí lacině, což při ceně zkoušené verze Premiere Edition rozhodně nepotěší. Už jen proto bych dal asi přednost taktéž omlazenému Renaultu Clio E-Tech se systémovým výkonem 105 kW. Jeho hybridní pohon dokáže být podobně úsporný, francouzský hatchback je navíc prostornější a z jeho kabiny máte hodnotnější dojem. A také je o něco levnější. Velmi hezky vybavená varianta Esprit Alpine totiž vyjde na 633 tisíc. První jízda s novou Toyotou GR Yaris: Bokem lépe než kdy dřív! Pokud však vaše srdce patří Toyotě Yaris, hlavu si lámat nemusíte. Japonci mají s hybridy obrovské zkušenosti, díky čemuž tenhle pohon (a minimálně i ostatní hybridy od Toyoty a Lexusu) patří mezi to absolutně nejspolehlivější na trhu. Jen kdyby ta cena byla o něco nižší… Nejlevnější verze modelu 415.000 Kč (1.5 Dynamic Force/92 kW 6MT Active) Základ s testovaným motorem 645.000 Kč (1.5 Hybrid 130/96 kW Premiere Edition) Testovaný vůz bez příplatků 645.000 Kč (1.5 Hybrid 130/96 kW Premiere Edition) Testovaný vůz s výbavou 662.000 Kč (1.5 Hybrid 130/96 kW Premiere Edition) Plusy Úsporný hybridní systém

Slušné jízdní vlastnosti

Head-up displej (v této třídě stále vzácnost)

Konečně moderní multimédia Minusy Stísněný interiér (hlavně v druhé řadě)

Mezery v dílenském zpracování

Cena není příliš lidová, větší Renault Clio vyjde levněji

