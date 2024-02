Řídili jsme novou Toyotu Yaris: Silnější hybrid a brzký konec benzinu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

S 2421 exempláři byla Toyota Yaris v roce 2023 po Škodě Fabia s nedostižitelným skóre 10.775 vozů druhým nejčastěji registrovaným novým malým automobilem na českém trhu. V celkovém pořadí patřilo japonskému modelu slušné 16. místo. Yaris se od listopadu 2021 vedle francouzského Valenciennes vyrábí také v bývalé fabrice TPCA, kterou po konci malých Citroënů C1 a Peugeotů 108 převzala právě největší světová automobilka.

Obě továrny celkovou produkci v Evropě navzájem vykrývají, na českém trhu ovšem narazíte spíše na auta z Kolína. Výjimku ovšem představují dynamicky laděná varianta GR Sport a limitovaná série Premiere Edition, kterou Toyota uvádí právě v rámci zahájení prodeje zmodernizovaného provedení. Ty vznikají výhradně ve Francii.

S oběma zmíněnými výbavovými liniemi se váže i největší novinka faceliftu v podobě silnějšího hybridu se systémovým výkonem 96 kilowattů neboli 130 koní. Nový pohon v těch hlavních ukazatelích vychází z méně výkonné verze s 85 kW, jež v nabídce zůstává nadále.

Výkon spalovacího tříválce o objemu 1,5 litru je v obou případech 68 kilowattů, liší se hlavně potenciál elektromotorů. Zatímco u základního hybridu dosahuje maximálních 59 kW, silnější má o tři kilowatty více. A jelikož tahle rovnice na první pohled nevychází, tak hlavní rozdíl je v tom, kolik výkonu jednotlivá elektrická jednotka ve skutečnosti dokáže dodat.

Maximální rychlost 175 km/h je u obou hybridů totožná, v případě spotřeby má minimálně podle oficiálních hodnot navrch nový pohon. Méně výkonné provedení dosahuje papírových hodnot 3,8-4,9 l/100 km, vrchol umí v cyklu WLTP jezdit za 3,8 až 4,3 litru na sto kilometrů. Větší síla si totiž evidentně lépe poradí s vyšší zátěží, na častější jízdy po dálnici, respektive v režimu většího zatížení je proto vhodnější.

Jak na tom jsou milovníci klasiky?

V titulku i perexu nakousnutý osud atmosférické tříválcové patnáctistovky Dynamic Force s 92 kW, standardním šestistupňovým manuálem či volitelným automatem proměnlivým převodovým poměrem (CVT) Multidrive S za příplatek 35 tisíc, která loni v Česku v případě Toyoty Yaris představovala 52 procent prodejů (zbytek logicky připadl na hybrid s 85 kW), je v nabídce pouze dočasně.

Výroba čistě zážehového yarisu totiž v Evropě skončí letos v červenci, od srpna subkompaktní japonec najede na výhradně hybridní vlnu. Podle aktuálního akčního ceníku by to znamenalo, že místo 415 tisíc (1.5 Dynamic Force 6MT Active) bude Toyota Yaris začínat o 90 tisíc výš (od 505.000 Kč). To je z pohledu marketingu, který miluje nízké „ceny od“, docela problém.

Akční ceník Toyoty Yaris Motor Linie Model 2024 1.5 Dynamic Force/92 kW 6MT Active 415.000 Kč 1.5 Dynamic Force/92 kW 6MT Comfort 430.000 Kč 1.5 Dynamic Force/92 kW 6MT Style 480.000 Kč 1.5 Dynamic Force/92 kW Multidrive S Comfort 465.000 Kč 1.5 Dynamic Force/92 kW Multidrive S Style 515.000 Kč 1.5 Hybrid/85 kW e-CVT Active 505.000 Kč 1.5 Hybrid/85 kW e-CVT Comfort 520.000 Kč 1.5 Hybrid/85 kW e-CVT Style 570.000 Kč 1.5 Hybrid/85 kW e-CVT Executive 620.000 Kč** 1.5 Hybrid/96 kW e-CVT Premiere Edition 645.000 Kč** 1.5 Hybrid/96 kW e-CVT GR Sport 650.000 Kč** *Ceny aktuálního modelu nezahrnují bonus 25.000 Kč za výkup starého vozu, **Podmíněné zakoupením dvoubarevného lakování karoserie

Realita ovšem nemusí být tak černá. I v rámci dosavadního provedení totiž základní varianta Active zaznamenala mizivé prodeje (loni pouze jedno procento), stěžejní je především linie Comfort s cenami od 430 tisíc v případě 1.5 Dynamic Force s manuálem, respektive 465 tisíc s CVT, potažmo od 520.000 Kč za hybrid s 85 kW. Zákazníci jsou tudíž na vyšší ceny zvyklí a evidentně je zatím akceptovali.

Video se připravuje ...

Přesto i tak se omlazený yaris zařadí mezi dražší malé hatchbacky na trhu, což v kombinaci relativně krátké karoserie (3940 mm) s omezeným prostorem na zadních sedadlech může způsobit odliv k nesmírně povedenému a celkově prostornějšímu Renaultu Clio (4053 milimetrů) s hybridní šestnáctistovkou s celkovým výkonem 105 kW za minimálně 513 tisíc, respektive k jeho nedávno uvedenému klonu v podobě Mitsubishi Colt za 559.960 korun. Ale to jsou pouze moje spekulace, trh může fungovat jinak. Hybridní toyoty mají ostatně za ty roky skvělé jméno. A oprávněně.

Do města i na dálnice

Nejsilnější varianta má potenciál fungovat nejen ve městě, pro které je ostatně Toyota Yaris (zejména ta hybridní) zamýšlena především, ale i na okreskách a dálnicích. Zrychlení z 0 na 100 km/h nejsilnější verzi v nabídce zabere jen 9,2 s (slabší hybrid je o půl sekundy pomalejší), vůz má přitom dostatečný dynamický potenciál i ve vyšších rychlostech. Jakmile na dálnici potřebujete z pravého pruhu přejet do levého, stačí pořádně přišlápnout plynový pedál a yaris za doprovodu docela znatelného, avšak nikoliv vlezlého či nepříjemného zvuku vytočené patnáctistovky vyrazí vpřed.

Na poměry segmentu malých aut Toyota Yaris peláší přesvědčivě. Nemá problémy ani na venkovských cestách, kde je předjíždění pomalejších aut často výzvou i pro mnohem silnější vozy. Jízdy v ucpaných městech jsou pro hybridy doslova potěšením. Síla elektromotoru je více než dostatečná, takže bezemisně zvládnete i vyšší rychlosti, což u starších toyot nebývalo vždy zvykem.

Řízení zkoušeného provedení Premiere Edition je tužší, což platí také pro podvozek. Evropští zákazníci sice od aut obecně očekávají vytříbený jízdní projev, který se bez jistých kompromisů u cestovního komfortu neobejde, sedmnáctipalcová kola na malé toyotě jsou na české silnice asi maximem. Já bych si klidně vystačil i s disky o palec menšími, které máte ve standardu u linie Style. Nižší verze mají patnáctky.

Spotřebu si dovolím odhadovat až v rámci klasického testu v českých podmínkách, ale hodnoty začínající čtyřkou asi nebudou problém. Stačí zrychlovat plynule a co nejvíce využívat potenciálu elektrického motoru.

Konečně pořádná multimédia

Toyota s dceřiným Lexusem byly ještě před několika málo lety kritizovány za archaická multimédia. Vrcholné provedení palubního systému v yarisu s 10,5palcovým středovým displejem už ovšem snese srovnání se současnou špičkou. Grafika mapových podkladů je de facto totožná s tou v omlazené corolle a nových Lexusech NX a RX. Rychlost odezvy je velmi slušná, citlivost na dotykové příkazy ukázková.

V případě linií Comfort a Style máte k dispozici méně vyspělé rozhraní se sedmipalcovou obrazovkou, které však na prezentaci ve Španělsku nebylo k dispozici.

Novinkou osvěženého hatchbacku je též digitální klíč, který nahrajete do telefonu. Ten pak na základě bluetooth otevře a nastartuje vůz (konkurence přitom minimálně při odemykání/zamykání spoléhá systém NFC, jenž ovšem funguje na velmi krátkou vzdálenost v řádu nižších jednotek centimetrů). Základní provedení Active má mezi analogovými budíky 4,2palcovou obrazovku, linie Comfort a Style pak sedmipalcový displej. Od výbavy Executive výš je standardem 12,3“ virtuální štít.

Příjemným novým doplňkem je inteligentní regulace rychlosti, jako známe třeba z elektromobilů koncernu Volkswagen. Tzv. proaktivní asistent řízení (PDA) zvládá zpomalovat v závislosti na chování vpředu jedoucího vozu. Stačí pustit plynový pedál a auto si brzdění řídí samo. Podle prvotních zkušeností to funguje bezproblémově.

Výrazné výtky člověk nemůže mít ani k Toyotě Yaris. Ta je sice pořád prostorově menší, s většími koly trochu tvrdší a s hybridním pohonem po modernizaci i relativně drahá, v ostatních ohledech ovšem nabízí vysokou kvalitu, kterou omlazení jenom podtrhuje.