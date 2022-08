TEST Toyota Yaris 1.5 Hybrid GR Sport – Poslouží i pobaví

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Předchozí generace modelu Toyota Yaris přinesla dvě zásadní novinky. Jednou byla limitovaná edice GRMN, na kterou v současné generaci navázal úchvatný GR Yaris. Druhou novinkou byl sportovně laděný výbavový stupeň GR Sport, který sliboval sportovnější zážitky v praktičtějším a ekonomickém balení. Shodou okolností jsem si vyzkoušel oba vozy a z verze GR Sport jsem si odnášel dost rozporuplné pocity. Doteď si pamatuji, že ze všeho nejvíc mě mrzel extrémně tvrdý podvozek, který dokázal znepříjemnit jízdu po kdejaké rozbité okresce. S novou generací ale přišla obrovská změna k lepšímu.

Začněme ale klasicky od designu, který se v případě výbavového stupně GR Sport odlišuje od běžné nabídky řadou detailů. Vezměme to od masky chladiče, která je na první pohled identická s běžnou nabídkou. Modely GR Sport ale kromě plaketky GR, odkazující na rodokmen závodní stáje Gazoo Racing, dostaly také nový rastr mřížky chladiče s motivem G.

Při pohledu z profilu zaujmou 18“ litá kola s broušeným povrchem a červenými akcenty, obutá standardně do pneumatik Bridgestone Turanza s rozměry 215/40 R18. Tato kombinace je určena speciálně pro modely GR Sport. Totéž platí pro lak testovaného vozu Šedá Dynamic s černou střechou za příplatek 17.000 Kč.

Vzadu pak vidíme unikátní nárazník s difuzorem ve tvaru písmene T, který umocňuje široký postoj vozu a přidává k jeho sportovnosti. Ani vzadu přitom nesmí chybět plaketka GR Sport.

Změny oproti standardní Toyotě Yaris jsou tedy spíše decentní, přesto výbava GR Sport podtrhuje sportovnější charakter vozu. Podstatnou roli hrají nízké pneumatiky na velkých kolech, navíc s červenými detaily, autu ale sluší i jeho světlešedý lak s černou střechou. Byť za příplatek. S nadupaným Yarisem GR si ale auto jistě nikdo nesplete – ostatně má jeden pár dveří navíc.

Sportovněji i v kabině

Stejně jako úpravy karoserie, i úpravy kabiny proběhly spíše v decentním duchu. Výbava je ovšem bohatá. Už po prvním otevření dveří tak řidiče přivítají sedačky s výraznějším bočním vedením, koženými bočnicemi, středem v Alcantaře a logem GR na hlavové opěrce. Stejné logo se pak objevuje i na sportovně tvarovaném volantu s perforovanou kůží a červeným prošíváním, startovacím tlačítku a v přístrojovém štítu.

Ve výplních dveří, kolem výdechů ventilace, na palubní desce a volantu jsou navíc použity dekory v modrošedém odstínu, které jsou vyhrazeny pouze pro výbavový stupeň GR Sport.

Žádnou záplavu sportovnosti tedy nečekejte, přesto je pobyt v kabině Yarisu GR Sport příjemný. Zejména mi jakožto řidiči vyhovovala pozice za volantem, ergonomie ovládacích prvků a špatný není ani výhled z vozu. Vzadu je to s prostorem pochopitelně horší, nastupování navíc komplikuje omezený maximální úhel otevření dveří, přesto jsem si dokázal se svými 183 centimetry sednout sám za sebe. Na dlouhé trasy by to ale nebylo nejpohodlnější. Kufr má objem 286 litrů, což bohatě vystačí na větší nákup i zavazadla na prodloužený víkend ve dvou.

Vepředu nicméně potěší poměrně slušná nabídka odkládacích prostor a různých přihrádek. Digitální přístrojový štít má jednoduchou (ale líbivou) grafiku s rychlými reakcemi a příjemně moderně působí i prostředí infotainmentu Toyota Smart Connect s 9“ barevnou HD obrazovkou. Nechybí podpora mobilní konektivity, dálkový přístup k vozu přes aplikaci MyT či zobrazení informací o spotřebě či pohybu energií v hybridním systému. Dobrý dojem z příjemné grafiky nicméně místy kazí lehce vlažnější reakce na dotyk.

Testovaný vůz dostal i dva zajímavé příplatky. Prvním byl paket Skyview (+10.000 Kč), který přináší panoramatickou střechu s možností manuálního zastínění roletkou, ovšem pouze v přední nebo zadní části. Součástí paketu je i sada na opravu pneumatik, osobně bych ale uvítal raději rezervu, která se jinak pod podlahu zavazadelníku pohodlně vejde.

Druhý příplatkový paket nese označení VIP a přišel na 45.000 Kč. Tento paket ale vyházel z loňského ceníku, v tom letošním najdete na jeho místě paket Smart za příplatek 30.000 Kč. Jeho obsah by ale měl být pro výbavu GR Sport téměř totožný. Testovanému vozu přinesl slušně hrající audio JBL s 8 reproduktory, vyhřívaný volant, sledování slepého úhlu, inteligentní přední i zadní parkovací senzory se systémem zabránění srážky a v neposlední řadě 10“ barevný head-up displej, promítající informace přímo na čelní sklo. Za mě tedy rozhodně smysluplný paket, který rozšiřuje bohatou technologickou výbavu vozu.