TEST Volkswagen ID.7 Tourer GTX - Rekreační sportovec

SUV hýbou světem, tudíž i naprostá většina elektromobilů přijíždí právě v tomto hávu. V jejich případě koncepci s vyšší světlostí svědčí i samotná charakteristika lokálně bezemisních aut, které jsou kvůli trakčnímu akumulátoru v podlaze obvykle vyšší. O to příjemnější je, když narazíte na konvenční elektrické auto s karoserií, která tolik nepodléhá módním trendům.

Jeden z mála

Evropa je zaslíbená kombíkům, proto překvapí, že mezi elektromobily jich zatím moc nenajdeme. Oficiálně na českém trhu pořídíte čínské MG5, BMW i5 Touring, nedávno představené Audi A6 Avant e-tron, Porsche Taycan Sport Turismo/Cross Turismo, Opel Astra ST Electric, Peugeot e-308 SW a Volkswagen ID.7 Tourer. Sedmička modelů, to není zrovna oslnivé číslo, zvlášť když je můžeme rozřadit do několika segmentů.

Pominu-li levnější vozy, jedním z mála skutečných alternativ ke spalovacím vozům je Volkswagen ID.7 Tourer, sourozenec povedeného Passatu Variant, který si získal srdce milionů lidí i díky svému univerzálnímu charakteru. Dokáže v téhle silné vnitrofiremní konkurenci elektrické ID.7 obstát?

Inu, jak se to vezme. Pokud se zaměřím čistě na design, současný stylistický jazyk Volkswagenu ve stylu ocucaných bonbonů bez větších emocí je vlastní oběma prostorným kombi z Wolfsburgu. Na ID.7 mě mrzí zejména zadní část s mohutnými koncovými světlomety, které na mě působí trochu čínsky. Ostatně právě druhá nejlidnatější země světa je hlavním trhem německé automobilky.

Volkswagen ID.7 Tourer GTX | auto.cz/Michal Kollert

Uvnitř už je situace lepší. Volkswagen poměrně rychle reagoval na kritiku ohledně použitých materiálů u starších ID.4/ID.5 a především ID.3 a svou elektrickou vlajkovou loď naštěstí neochudil o kvalitní a měkčené povrchy. Uvnitř ID.7 je obecně velmi útulno. Potěší také od začátku funkční multimédia s opravdu velmi rychlou odezvou na povely. Nechybí ani manuální možnost zapnutí předehřevu akumulátoru, který lze aktivovat také zadáním nabíječky do vestavěné navigace.

Přesto se ve Wolfsburgu nevyhnuli několika lapsům, které známe z dříve představených elektromobilů, jež za to jsou neustále po zásluze kritizovány. Přitom se jedná o prkotiny, na kterých Volkswagen musí ušetřit jednotky eur.

Na mysli mám především pouze dvě tlačítka ovládání stahování oken. Mezi předkem a zadkem si přepínáte pomocí nepříliš citlivého dotykového tlačítka s popiskem Rear. Příliš praktické nejsou ani haptické dotykové plochy na volantu, byť jejich sensitivita už není tak vysoká jako v minulosti. Tradiční tlačítka jsou ovšem výrazně lepší.

Více než dostatečný prostor

Díky jiným zástavbovým požadavkům jsou elektromobily na dedikovaných platformách obvykle výrazně prostornější než jejich srovnatelně velcí konvenční kolegové. U Volkswagenu ID.7 Tourer GTX s délkou 4.961 mm a rozvorem 2.970 milimetrů tomu není jinak.

Prostor pro posádku je skutečně obrovský. Na zadních sedadlech vám před koleny zbývá tolik místa, že si připadáte skoro jako v luxusním sedanu v prodloužené verzi. Ochuzen nezůstal ani zavazadelník o základním objemu 605 litrů, který lze sklopením zadních opěradel zvýšit na 1.714 l. Vzhledem k vnějším rozměrům nepřekvapí, že přepravní prostor je spíše delší, než širší, což trochu omezuje jeho využitelnost při převážení vyšších předmětů. Třeba stěhovacích krabic.

ID.7 Tourer GTX se mi totiž do rukou dostal před několika týdny, kdy u nás doma probíhalo stěhování do většího bytu. Velký zavazadelník se tudíž šikl. Papírové krabice o rozměru 64 × 34 × 40 cm a celkovém objemu 80 litrů sice omezovaly výhled vzad, do auta jsem jich však v dvoumístné konfiguraci bez větších problémů naskládal šest, přičemž stále zbylo místo na nějaké menší předměty.