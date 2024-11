TEST Volkswagen ID.7 Tourer Pro People – Elektromobil na dálnici

Vzhled ID.7 není nic nového. Vypadá zkrátka jako elektrický volkswagen a to venku i uvnitř. Sám bych řekl, že je z nich možná nejhezčí a zvláště v testovaném kombíku vypadá dobře. Je to ale spíše takový neutrální vzhled. Nejspíše nikoho nebude extrémně přitahovat ani nenajde mnoho zatvrzelých odpůrců.

Uvnitř máme ale staromilské pochybnosti. Volkswagen byl evropským králem ergonomie, což se v nové době dotykové změnilo. Interiéru místo jasně uspořádaných ovladačů vévodí obří, nebojím se říct, televize. Tu jsem si ve dne v noci přál o trochu menší. Na druhou stranu je ale třeba říct, že ovládání je vlastně velmi snadné. Systém funguje svižně, menu je přehledné a nic nedělalo potíže. Navíc je třeba pochválit i hlasové ovládání, přes které jde řadu věcí nastavit nebo alespoň najít tu správnou sekci v menu.

TEST Volkswagen ID.7 Pro – Proč to takhle nešlo hned? Ondřej Šámal Testy

Horší je to s ovladači na volantu, ty by mohly být lepší. Zvláště, když je řidič spíše než řidič strážcem adaptivního tempomatu a upravuje nastavenou rychlost. Ovladače jako by byly stavěny na to, že se na to sáhne jen občas. To ale při cestách přes labyrint rychlostních limitů úplně neplatí. Auto si umí rychlostní limity přebírat samo, občas ale chybuje, navíc ne vždy je limit tím, čím chce řidič přesně jet. V takto velkém voze vyvolává rozpačitost i ovládání oken z místa řidiče, kdy je třeba k otevření těch zadních stisknout tlačítko REAR. Tuto dotykovou plošku se tu a tam povede zmáčknout omylem. Pak se místo předního okna stahuje to zadní. To je třeba zase zavřít, přepnout ovladač zpátky na ta přední, a pak teprve lze třeba na hranicích podat doklady. Tady bychom příště už nešetřili.

Co ale udělalo dojem, je velkorysý vnitřní prostor. Sice nejde o žádný velký luxus rozmazlující řidiče drobnými a drahými detaily, ale je taková echt německá solidnost, která k autu s cenovkou nad 1,7 milionu patří. Zde je důvod ke spokojenosti. Je to taková - snad se v Ingolstadtu ani ve Wolfsburgu neurazí - taková lidová, ve smyslu volkswagenní, Audi A6, která je taková jako má být.

Volkswagen ID.7 Tourer Pro People | auto.cz/David Rajdl

Nejdřív bych ID.7 rád zařadil do správné kategorie. Auto má podobné (mírně větší) vnější rozměry jako passat či jako superb, má ale výrazně delší rozvor a ten by jej řadil do vyšší třídy, a proto i příměr k A6 (ať už té klasické tak té nové elektrické). Uvnitř je pocitově vše lepší než v passatu, ale ne tak výrazně, aby to obhajovalo zásadnější otevírání peněženky. Dodat je třeba i to, že ID.7 má menší zavazadelník, nejspíš proto, že bohatší nemusí převážet tolik věcí. Proti passatu je zde ale zásadní výhoda ve výrazně kratším (o 1,1 metru) poloměru otáčení, které parkování a manévrování s téměř pětimetrovým autem výrazně usnadňuje. V podzemních garážích se s ním jezdilo lépe než s o metr kratšími auty.

Volkswagen ID.7 • auto.cz

Potěšilo i velké množství úložných prostor, které jistě rodina na cestě na dovolenou plně využije. Roadtrip po Evropě by v takovém autě byl ideální. Lahve posádky, telefony, drobnosti, knihy, všechno by bylo kam dát. Pomáhá i elektrický pohon, který v podstatě uvolnil středový tunel. V tomto voze se dobře sedí i vzadu a posádka se může náležitě rozvalit. Děti vzadu ocení i velké boční okno, což je velká výhoda proti některým moderním autům, kde je to vzadu jako v kobce a u některých žaludečně slabších ratolestí to může vyvolávat nepříjemné jevy. To se v ID.7 spíše nestane.

Ocenit musíme i velmi povedené noční podsvícení interiéru, které je promyšlenější a působí lépe než u většiny konkurentů. Pozastavil jsem se ale nad blbinkami typu relaxační módy nebo i nad výběrem vestavěných her, které mají vyplnit čas strávený na nabíječkách.