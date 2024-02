TEST Volkswagen Polo GTI edition 25 – Kapesní raketa za raketu

Malé polo v ostré verzi GTI je ideálním rychlým hatchbackem pro radost. Co vám však na rozdíl od samotného auta radost neudělá, je jeho cena, která v případě limitovaného modelu edition 25 dosahuje téměř 850 tisíc. Bez příplatků.

Design, interiér

Zkratka GTI má u Volkswagenu velmi dlouhou tradici. Její počátky sahají k samotným kořenům Volkswagenu Golf, který letos oslaví padesátiny. Verze GTI byla představena o rok později, do prodeje se ovšem dostala až na podzim 1976. V případě o třídu menšího Volkswagenu Polo se označení objevilo až u třetí generace, přičemž v rámci výročí 25 let tohoto modelu německá automobilka loni uvedla speciální verzi edition 25, jež je limitována na celkových 2500 exemplářů. Zhruba stovka z nich se dostala do Česka.

Asi největší a nejvýznamnější změnou je jinak naladěný podvozek, který pro standardnímu Polu GTI sedí o 15 milimetrů blíže k zemi. Limitku dále poznáte podle decentních polepů karoserie, novinkou je též šedý lak Ascot, přičemž ve standardu dostanete například o palec větší disky (18 vs. 17“) a titanově černý interiér.

Hodně drahá záležitost

Příplatek za „pětadvacítku“ dosahuje nemalých 48 tisíc, což základní cenu zvedne na 845.900 Kč. To je na malý hatchback docela dost. A příliš to neospravedlňují ani opravdu slušný výkon 152 kilowattů a standardní sedmistupňová dvouspojka DSG. Vždyť minulou generaci většího Golfu GTI 2.0 TSI (169 kW) jste před sedmi lety s manuálním řazením pořídili za 692.900 Kč. A samotné Polo GTI se 147 kilowatty v půlce roku 2018 vyšlo na 569.900 Kč. Až tak některá auta za poslední roky zdražila…

V rámci protiúčtu při výkupu staršího vozu sice dostanete zvýhodnění 40 tisíc, i tak ale musíte počítat, že s příplatkovou výbavou se dostanete na částky s devítkou na začátku. Základní Toyota GR86 se 172 kilowatty, pohonem zadních kol, manuálem a výrazně větším sportovním talentem vás přitom vyjde na 950 tisíc. A ještě jedno srovnání. Za Hyundai i30 N 2.0 T-GDI (opět o kategorii větší vůz) s osmistupňovou dvouspojkou tuzemské zastoupení aktuálně požaduje 879.990 korun. V tomhle světle Polo GTI objektivně smysl nedává, ačkoliv jeho kvality stojí hodně vysoko.

Volkswagen Polo GTI edition 25

Modernizace z jara 2021 přinesla přepracovanou ergonomii v interiéru, kdy zmizel například tradiční panel ovládání ventilace s otočnými kolečky pro nastavování teploty a fyzickými tlačítky pro další funkce. Místo toho máte k dispozici dotykové plošky, které nejsou tak praktické ani rychlé. Ne vždy totiž na váš pokyn ihned reagují.

Na druhou stranu buďme rádi, že polo patří mezi konstrukčně starší volkswageny. Díky tomu se mu totiž vyhnulo „úklidu“, který ovládání ventilace přesunul na středový displej, respektive nepraktickou dotykovou lištu pod ním.

Prostorová kouzla

S aktuální generací Volkswagen Polo jsem loni na jaře projel větší část Portugalska, přičemž do auta jsme se ve dvou pohodlně naskládali s dvěma velkými kufry a dalšími zavazadly. Karoserie o délce 4067 mm totiž uvnitř vykouzlí tolik prostoru, jako u kompaktních hatchbacků o několik generací zpátky.

V obou řadách je na poměry malých aut opravdu spousta místa. Jestliže do Toyoty Yaris s délkou 3940 milimetrů si dospělý pasažér dozadu posadí s problémy, v polu máte před koleny ještě dostatek centimetrů. Navíc i zadní dveře jsou výrazně širší, takže nástup a výstup nevyžaduje akrobatické nadání.

Omezení představuje snad jen velikost zavazadelníku. Základních 305 litrů je jen o 19 litrů více než u zmíněného yarisu s hybridním pohonem, který patří k celkově menším zástupcům segmentu B. U sportovně laděné varianty to však příliš nevadí.