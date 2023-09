Škoda Fabia 1.0 TSI vs. Volkswagen Polo 1.0 TSI – Ve znamení drobných rozdílů

Přestože prodeje malých městských hatchbacků klesají, na automobilovém trhu mají nezastupitelnou pozici. Za relativně příznivou cenu totiž dokážou plnit různé funkce včetně rodinného vozu s dostatečně velkou kabinou, slušným kufrem i svižným motorem. Mezi stálice segmentu dlouhá léta patří Škoda Fabia a Volkswagen Polo. Oba sice používají shodnou techniku a jsou se znakem. Ostatní škodovky připomínají také úzké světlomety s náznakem trojúhelníkového tvaru nebo voštinový průduch v nárazníku. A vzadu najdete na víku kufru tradiční prolis, pod nímž je registrační značka, i rozdělená světla. Polo díky jednoduchým tvarům také přesně zapadá do stylu Volkswagenu. Logo uprostřed úzké masky a vzadu na víku kufru jsou jasným rozpoznávacím prvkem, stejně jako zadní značky postaveny na společné modulární platformě MQB A0, ale lze na nich najít dost odlišností.

Ani jeden model nepatří mezi nejžhavější novinky. Šestá generace pola se představila v roce 2017, a tak stihla předloni již první modernizaci. Čtvrtá generace Škody Fabia brázdí silnice od roku 2021. Proti sobě jsme postavili motorizace 1.0 TSI/70 kW a střední výbavy Style.

DOJEM

V podobném rytmu

U značek Škoda a Volkswagen je tradicí, že jejich modely pečlivě ctí firemní designový směr a vzhled není příliš odvázaný. Přestože mají podobné siluety, na první pohled poznáte, do jaké rodiny patří. Fabia dostala do vínku typickou šestiúhelníkovou masku s vykousnutím v horní části, do kterého zasahuje kapota se znakem. Ostatní škodovky připomínají také úzké světlomety s náznakem trojúhelníkového tvaru nebo voštinový průduch v nárazníku. A vzadu najdete na víku kufru tradiční prolis, pod nímž je registrační značka, i rozdělená světla. Polo díky jednoduchým tvarům také přesně zapadá do stylu Volkswagenu. Logo uprostřed úzké masky a vzadu na víku kufru jsou jasným rozpoznávacím prvkem, stejně jako zadní značky v nárazníku. Spíše unylou atmosféru oživují boční prolis linoucí se pod okny a za tmy diodová lišta přes celou příď, která je spojena se světlomety LED Matrix – standard pro výbavu Style. Je znát, že polo tu s námi už nějaký ten rok je, a mezi malými městskými hatchbacky se najde řada nápaditějších vozů.