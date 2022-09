TEST VW Polo GTI – Svižný univerzál. V hodnotě hezkého Golfu

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Historie VW Polo GTI se začala psát v roce 1998, když kapesní sportovec dorazil coby duchovní nástupce Pola GT G40. Ostřejší varianty se dočkala i současná generace. Sází výhradně na přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec, který v úvodu produkce nabízel i kombinaci s manuální převodovkou. Dnes už si musíme vystačit jen a pouze se sedmistupňovou dvouspojkou. A loňská modernizace? Ta nepřináší dramatické změny, což je v zásadě dobře. Nasupený prcek se chlubí moderními technologiemi a digitalizací, řidičsky je však všestranný a v zápřahu pořád hezky mechanický.

Hledáme rozdíly

Na zkoumání inovací exteriéru přijde vhod lupa. Novinky jsou vskutku decentní, tou nejvýraznější je snad přepracovaný přední nárazník. Polo GTI se vyznačuje červenou linkou v masce a světlometech (pro GTI standardně Matrix LED), ta se však s naší příplatkovou červenou metalízkou Kings (+22.000 Kč) zcela ztrácí. Standardní sedmnáctky nahrazují osmnáctipalcová kola Faro (+10.600 Kč), vzadu si všímáme většího emblému GTI, jenž zastupuje tradiční nápis Polo a z rohu pátých dveří se přesunul doprostřed.

A to je v zásadě vše podstatné. Za zmínku stojí ještě dvojice koncovek výfukového systému (obě jsou pravé!), stejně jako kapesní rozměry. Tedy kapesní na dnešní dobu. Současné Polo má na délku přes čtyři metry a pyšní se rozvorem 2549 milimetrů. To v praxi znamená, že aktuálně nejmenší model v nabídce VW dorostl do velikosti Golfu čtvrté generace. Nějaké vnější nedostatky? Snad jen prut na střeše by u auta se základní cenovkou 749.900 Kč mohla nahradit elegantnější ploutvička.

Digitální minimalismus

Cestující vpředu se usadí do sportovních sedaček. Nenechte se zmást názvem. Mají sice výrazné boční vedení v oblasti zad, pořád jsou ale zaměřeny spíše na každodenní použitelnost a komfort. Pozice za volantem se díky širokému rozsahu nastavení sedadla i volantu hledá snadno, s výškou 178 cm mě nikterak neutiskuje ani středový tunel. Pravdou ale je, že na většině míst (i těch, kam se sahá častěji) najdeme tvrdé, byť ne úplně lacině působící plasty.

Naopak pracoviště řidiče je moderní až až. Digitální přístrojový štít je standardem, náš kousek má příplatkovou osmipalcovou verzi za 8.000 Kč, která má ostrý obraz a přehledně zobrazuje veškeré důležité informace. Displej uprostřed má 9,2 palce. Kvalita obrazu je bez výhrad, jen svižnost systému dost často pokulhává a propojení s Apple CarPlay přinese tu a tam „roztřesený“ mapový podklad navigace Waze. Žádné zamrzání či potřeba „tvrdého“ resetu se tu ale na rozdíl od některých větších sourozenců nekoná.

Volkswagen Polo GTI

V kabině zůstalo zachováno jen minimum fyzických tlačítek, většinu najdete vlevo od páky samočinné převodovky. Teplota se tu po faceliftu nastavuje skrz samostatně oddělený, avšak plně dotykový panel. Je to sice o něco jednodušší než ťukání do displeje, trefit se na plošky s modrou a červenou barvou ale periferně nelze. Víc než to mi ale vadí dotykové plochy na volantu. Stále častější prvek, který jsme napříč testy volkswagenů či mercedesů kritizovali nesčetněkrát. Snadno se stane, že v zatáčce o některou ikonku zavadíte omylem a nedopatřením tak aktivujete tu kterou funkci. V tomto případě jsme rozhodně radši za klasická tlačítka, kterými disponují volanty nižších výbav.

Automatická klimatizace je standardem, posádku v tomto exempláři však rozmazluje i několik příplatkových položek. Namátkou vyhřívání předních sedadel (+7800 Kč) či audiosystém Beats (+11.800 Kč), jenž hraje moc pěkně, basy ale v tvrdých plastech občas nepříjemně rezonují. Dále tu máme zpětnou kameru za 6600 Kč a balíček asistenčních systémů v hodnotě 12.900 Kč (parkovací asistent, hlídání slepého úhlu apod.).

Na prostor vzadu si se svou skromnější výškou nemohu stěžovat. Sám za sebe se posadím a před koleny i nad hlavou mi zůstává ještě malá rezerva. Lidé vyššího vzrůstu už musejí počítat s kompromisy, na poměry malých hatchbacků je na tom ale Polo pořád nadprůměrně. Platí to i pro zavazadelník. V klasickém rozpoložení pojme 351 litrů, sklopením zadní lavice získáte 1125 litrů a takřka rovnou ložnou plochu bez výrazného schodu. A připlatit si stále ještě lze za dojezdovou rezervu, navíc dáte dva a půl tisíce.