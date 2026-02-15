Švédská rallye v cíli: Evans vyhrál a vede mistrovství světa
Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) vyhrál Švédskou rallye, která byla druhým letošním podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Evans se dostal na první místo v šampionátu, když předstihl týmového kolegu Olivera Solberga, který skončil celkově čtvrtý.
Tři měřené úseky dlouhé celkem 61,13 kilometru uzavřely soutěž. Podnik skončil 10,23 kilometru dlouhou Power Stage na které získalo pět nejrychlejších posádek od pěti do jednoho bonusového bodu.
Lídr nepřipustil drama
Evans začal poslední den s náskokem 13,3 sekundy na Japonce Takamoto Katsutu (Toyota GR Yaris Rally1). Nepřipustil však loňský dramatický souboj se stejným jezdcem, který loni dokázal vyhrát. V neděli byl rychlejší ve dvou ze tří zkoušek než jeho soupeř a s náskomkem 14,3 sekundy obhájil vítězsatví z minulého roku. „Teď jsem docela spokojený a uklidněný,“ řekl britský pilot. „Nebyli jsme si jisti, jak bude vypadat powerstage. Bylo to složité s tím vším tím managementem pneumatik a tolika štěrkovými detaily, ale nakonec jsme spokojeni s časem a s tímto výsledkem,” zhodnotil Evans závěrečný den i celkový výsledek.
Druhým místem si Katsuta vylepšil sedmé místo po Rallye Monte Carlo na aktuální třetí příčku v šampionátu.”Samozřejmě nejsem moc spokojený, mohlo to být mnohem lepší, zejména v sobotu, kdy jsme měli málo trakce. Tyhle věci se na této úrovni nemohou stát. Hankook tvrdě pracuje na zlepšení. Musím se dál zlepšovat a více tlačit. Elfyn dělal celý víkend fantastickou práci. Je to dobrý výsledek pro tým,” uvedl Katsuta.
Po dvou vyhraných sobotních zkouškách si Sami Pajari pohlídal třetí místo. Vyrovnal tak svůj nejlůepší výsledek v mistrovství světa, což bylo třetí místo z loňské Japonské rallye. “Opravdu musím být spokojený. Velké díky týmu znovu a obrovská podpora, kterou jsem dostal. Tento víkend jsme byli zpátky na rychlosti a jsem šťastný, že jsme zpátky na pódiu. Musíme se stále snažit, abychom byli ještě lepší,” komentoval čtyřiadvacetiletý Fin výsledek.
Naděje vzal sníh
Švéd Oliver Solberg dovedl šampionát do svého domácího podniku po senzačním vítězství v Monte Carlu a ve čtvrteční večerní erzetě v Umeå řádně udal tempo. Ovšem divokým výjezdem do sněhu hned v pátek ráno na RZ3 si přivodil defekt levého předního kola. Ztratil 31,9 sekundy a vypadl tak ze hry o vítězství. “Určitě si myslím, že jsem to předpokládal o něco lépe, ale podcenil jsem, jak těžké to bude v pátek. Část učení, poprvé s autem na sněhu a poprvé otevírám trať. Výsledek je trochu zklamáním, ale po pátku si stejně myslím, že si nic jiného než čtvrté místo si nezasloužím. Přesto bychom měli být ve šampionátu na dobré pozici. V autě jsem si užíval, i když to bylo opravdu náročné,” uvedl Solberg.
Toyota obsadila první čtyři místa v cíli, což se jí podařilo pošesté v historii v mistrovství světa, naposledy loni na Kanárských ostrovech. Celkem došlo k takové situaci pošestnácté v historii MS od roku 1973. Prvních pět vozů v cíli se podařilo mít některé značce pouze dvakrát. Lancii v Portugalsku 1990 a loni koncem července Toyotě ve Finsku.
Nejlepším z konkurence japonské značky byl na pátém místě Francouz Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), který předstihl na začátku posledního dne finského týmového kolegu Esapekka Lappiho. “Tyto typy rallye si můžeme užívat jen jednou za rok. Nejsme tam, kde jsme chtěli být, ale stále budeme tlačit a pokračovat dál k dalšímu podniku. Každopádně to bylo zábavné,” konstatoval Fourmaux v cíli.
Konečné pořadí (po RZ18 z RZ18):
1. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 2:35:53,1; 2. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +14,3; 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +46,0; 4. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:11,6; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +1:50,3; 6. Lappi, Mälkonenová (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +1:53,2; 7. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +3:45,9; 8. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +4:05,5; McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +6:05,4; 10. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +10:36,2; 11. Suninen, Huusi (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +10:46,4; 12. Joona, Linnakleto (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +11:34,6; 13. Gill, Brkic (Aus./Toyota GR Yaris Rally2) +13:10,4; 14. Reiersen, Gustafsson (Švéd./Škopda Fabia RS Rally2) +13:53,1; 15. Bertelli, Scattolin (It./Toyota GR Yaris Rally1) +17:40,5; 16. Solowow, Baran (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +19:31,0; 17. Jylhä, Nevanpää (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +20:46,8; 18. Trentin, Ometto (It./Škoda Fabia RS Rally2) +23:01,9; 19. Viitanen, Suominen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +27:59,5; 20. Chattilon, Cornuou (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +30:39,4.
Výsledky jsou neoficiální.
Průběžné pořadí MS (po 2 ze 14 rallye)
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 60 bodů; 2. Solberg Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 47; 3. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 30; 4. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 28; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 21; 6. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 18; 7. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 17; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 9; 9. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 10. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 6; 11. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 12. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) 4; 13. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 14. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 2; 15. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 16. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 17. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2)
Značky: 1. Toyota 117 bodů; 2. Hyundai 66; 3. Toyota WRT2 18; 4. Ford 14.
Výsledky jsou neoficiální.