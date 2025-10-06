Dacia Sandero, Stepway a Jogger v novém: Prozkoumali jsme je naživo
Jen pár let po změně loga dostávají hatchbacky a kombík značky Dacia větší facelift, který kromě nové přídě znamená také nový motor o objemu 1,8 litru v hybridu a pohon na LPG se samočinnou převodovkou. Prozkoumali jsme je zblízka.
Znáte úsloví „Tichá voda břehy mele“? V automobilovém světě by touhle tichou vodou mohla být Dacia Sandero. V médiích se totiž dočtete o všemožných krásných sporťácích, elektromobilech či luxusních vozech, ale je to právě sandero, které od roku 2017 nepřetržitě drží pozici nejprodávanějšího auta v Evropě soukromým zákazníkům a v roce 2024 se jí prodalo 309 tisíc kusů. A úspěch většího, avšak technicky spřízněného Joggeru – 96 tisíc prodaných v roce 2024 – ukazuje, že exodus MPV z nabídek jiných značek neznamená nulový zájem zákazníků o tuto kategorii.
Právě tahle dvě auta spolu se sedanem Logan a zvýšenou verzí sandera Stepway prochází faceliftem pro modelový rok 2026. Změny nejsou jen kosmetické, ale začněme právě od zevnějšku.
Největší novinkou je příď, která dostala lampy s jiným světelným podpisem. Zůstaly však reflektorové LEDky pro potkávací světla a halogenové žárovky pro ta dálková. To je podle automobilky krok ke snížení výrobních nákladů a s nimi i ceny vozu pro zákazníka. Halogenové jsou také přední mlhovky, které může mít i obyčejné městské sandero, a v novém nárazníku jsou umístěny výš. To znamená lepší pomoc v náročnějších jízdních situacích, např. mimo asfalt, kam se sandero stepway dostat snadno může.
Nová je také maska chladiče s šesti páry čtverečků navazujících na nové logo značky. Maska je také užší a doplňuje ji vstup vzduchu těsně nad místem pro registrační značku. A konečně, oplastování sandera stepway či joggeru v některých výbavách je nově vyrobené z materiálu Starkle, který obsahuje 20 % recyklovaných plastů a jejich částečky jsou na výsledku vidět.
Nová jsou u všech tří modelů také zadní světla. Spoléhají na žárovky přinejmenším pro většinu svých funkcí; nový světelný podpis obrysovek je podle automobilky taky žárovkový; při bližším zkoumání vypadá jako světelné trubice. V každém případě platí, že s denním svícením tyto dacie vzadu stále nesvítí.
Uvnitř do modra
Stejně jako jsou změny exteriéru pro všechny tři modely (resp. čtyři, ale sedan Logan se v Česku jako nový už neprodává) stejné, proměnily se stejně i uvnitř. Jsou tu nové materiály, za příplatek nechlazená bezdrátová nabíječka a v některých verzích může mít čalounění modrou barvu, zajímavější je však nový centrální displej o úhlopříčce 10,1“ se systémem pocházejícím z dusteru a bigsteru.
S tím se pojí i možnost připlatit za kamerový systém Multiview, a to i k obyčejnému městskému sanderu. Dále mezi příplatky budou třeba elektricky sklápěcí zrcátka nebo samočinné přepínání dálkových světel. Ve standardu naopak bude lepší sledování únavy řidiče pomocí kamery v levém A-sloupku a také tlačítko pro režim MySafety, v němž si můžete nastavit jízdní asistenty podle sebe a pak po startu se k tomuto režimu snadno dvojím stisknutím tlačítka dostat.
Konečně hybrid
Gros pohonných ústrojí zůstává v pohonu na LPG, který budou mít všechny modely v provedení o výkonu 120 koní a 200 Nm se šestistupňovým manuálem i nově vyvinutou dvouspojkovou převodovkou, rovněž o šesti kvaltech a navíc s pádly pod volantem, které jsou u značky Dacia novinkou. Plynový pohon má také větší nádrž na plyn – 50 l u sandera a 49 l u doggeru. Spolu s nádrží na benzin o objemu 50 l to znamená dojezd až 1.460 km na obě plné nádrže.
Na rozdíl od dusteru a bigsteru, které tuto převodovku dostávají k 48V hybridu s pohonem všech kol a plynové pohony mají v kombinaci s mild hybridem, však v případě sandera, stepway a joggeru nejde o hybrid ani mild hybrid. To je případ i ryze benzinového pohonu TCe 110 u stepway a doggeru, resp. TCe 100 a SCe 65 u sandera, které jsou k dispozici s manuální převodovkou.
Hybrid přichází nově do stepway. Je to rovnou nejnovější technika s 1,8l řadovým čtyřválcem, jedním trakčním a jedním pomocným elektromotorem a multimódovou automatickou převodovkou, která nabízí dva kvalty pro trakční elektromotor a čtyři pro spalovací motor. Stejné ústrojí nahradí v joggeru dosavadní slabší verzi s šestnáctistovkou. Klasické sandero hybrid v nabídce nemá.
A co podvozek? Ten se u těchto modelů nezměnil ani technikou, ani svým naladěním. Zda na tom bude podobně cena, nebo zda se někam posune, zatím není jasné.
zdroj: Autorský text, Dacia | foto: Dacia, Marek Bednář/Auto.cz | video: Marek Bednář/Auto.cz