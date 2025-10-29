Ptáme se: Jaké jsou vaše zkušenosti s celoročními pneumatikami?
Celoroční pneumatiky si v posledních letech získaly obrovskou popularitu. Někteří na ně nedají dopustit, jiní by je na auto nikdy nedali. Jak jste na tom vy? Máte s celoročkami vlastní zkušenosti? Pojďme o tom mluvit – jak se vám osvědčily, co vás překvapilo a kde jste naopak narazili?
Ještě před pár lety znamenala celoroční pneumatika spíš kompromis – v zimě se trápila na sněhu, v létě se přehřívala a brzdila hůř než klasické sezónní modely.
Jenže tohle už dávno neplatí.
Letošní test ADAC ukázal, že čtyři moderní celoroční pneumatiky (Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, Continental AllSeasonContact 2, Pirelli Cinturato All Season SF3 a Bridgestone Turanza All Season 6) dosáhly na hodnocení „dobré“ na mokru, suchu i sněhu. Tedy stejné známky, jaké běžně dostávají kvalitní sezónní gumy.
To je zásadní posun oproti testům z let dávno minulých, kdy většina celoroček končila s podprůměrným výsledkem. Zároveň ale test ukázal, že ne všechny modely jsou povedené – levné značky (CST, APlus, Arivo nebo Petlas) skončily s hodnocením „nedostatečné“ kvůli nebezpečně dlouhé brzdné dráze na mokru.
Co se vyplatí?
Prémiové celoroční modely se dnes cenově pohybují podobně jako kvalitní letní nebo zimní pneu, ale nahrazují obě sady najednou. Když se k tomu připočte dvojnásobné přezouvání a případné uskladnění kol, které podle běžných ceníků servisu představuje několik set korun ročně, rozdíl v provozních nákladech se může v průběhu tří až čtyř let srovnat, nebo i obrátit ve prospěch celoroček.
Na druhou stranu, pokud řidič najíždí hodně kilometrů nebo střídá výrazně odlišné podmínky (například horká léta a výrazně mrazivé zimy), může být výhodnější investovat do dvou specializovaných sad. Tím nedojde ke zbytečnému opotřebení dezénů na zimu.
A vaše zkušenosti?
Testy a tabulky jsou jedna věc, ale praxe bývá často jiná. Každý má jiný styl jízdy, jiné počasí a jiné nároky – a právě proto nás zajímá, jak to vidíte vy. Podělte se s ostatními řidiči o komentář a možná díky vám ušetří čas i peníze.
● Osvědčily se vám celoroční pneumatiky i v zimě, nebo jste měli pocit, že ztrácí jistotu?
● Pozorujete rozdíl v hlučnosti, spotřebě nebo komfortu?
● Vyplatilo se vám jezdit celý rok na jedné sadě?
● Jaké značky byste doporučili ostatním řidičům – nebo naopak nikdy znovu nekoupili?
Zdroje: Autorský text, ADAC