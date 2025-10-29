Předplatné
Ptáme se: Jaké jsou vaše zkušenosti s celoročními pneumatikami?

Stejně jako svými výkony jsou i vzhledově celoroční gumy uprostřed mezi letními a zimními
Označení celoročních pneumatik
Continental ContiSense a ContiAdapt
Continental ContiSense a ContiAdapt
Jan Faltýsek
Celoroční pneumatiky si v posledních letech získaly obrovskou popularitu. Někteří na ně nedají dopustit, jiní by je na auto nikdy nedali. Jak jste na tom vy? Máte s celoročkami vlastní zkušenosti? Pojďme o tom mluvit – jak se vám osvědčily, co vás překvapilo a kde jste naopak narazili?

Ještě před pár lety znamenala celoroční pneumatika spíš kompromis – v zimě se trápila na sněhu, v létě se přehřívala a brzdila hůř než klasické sezónní modely.
Jenže tohle už dávno neplatí.

Letošní test ADAC ukázal, že čtyři moderní celoroční pneumatiky (Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, Continental AllSeasonContact 2, Pirelli Cinturato All Season SF3 a Bridgestone Turanza All Season 6) dosáhly na hodnocení „dobré“ na mokru, suchu i sněhu. Tedy stejné známky, jaké běžně dostávají kvalitní sezónní gumy. 

To je zásadní posun oproti testům z let dávno minulých, kdy většina celoroček končila s podprůměrným výsledkem. Zároveň ale test ukázal, že ne všechny modely jsou povedené – levné značky (CST, APlus, Arivo nebo Petlas) skončily s hodnocením „nedostatečné“ kvůli nebezpečně dlouhé brzdné dráze na mokru.

Video placeholder
Silničář, epizoda 13: Celoroční pneumatiky • Zdroj: Auto.cz

Co se vyplatí?

Prémiové celoroční modely se dnes cenově pohybují podobně jako kvalitní letní nebo zimní pneu, ale nahrazují obě sady najednou. Když se k tomu připočte dvojnásobné přezouvání a případné uskladnění kol, které podle běžných ceníků servisu představuje několik set korun ročně, rozdíl v provozních nákladech se může v průběhu tří až čtyř let srovnat, nebo i obrátit ve prospěch celoroček.

Na druhou stranu, pokud řidič najíždí hodně kilometrů nebo střídá výrazně odlišné podmínky (například horká léta a výrazně mrazivé zimy), může být výhodnější investovat do dvou specializovaných sad. Tím nedojde ke zbytečnému opotřebení dezénů na zimu.

A vaše zkušenosti?

Testy a tabulky jsou jedna věc, ale praxe bývá často jiná. Každý má jiný styl jízdy, jiné počasí a jiné nároky – a právě proto nás zajímá, jak to vidíte vy. Podělte se s ostatními řidiči o komentář a možná díky vám ušetří čas i peníze.

● Osvědčily se vám celoroční pneumatiky i v zimě, nebo jste měli pocit, že ztrácí jistotu?

● Pozorujete rozdíl v hlučnosti, spotřebě nebo komfortu?

● Vyplatilo se vám jezdit celý rok na jedné sadě?

● Jaké značky byste doporučili ostatním řidičům – nebo naopak nikdy znovu nekoupili?

Anketa
Používáte celoroční pneumatiky?
Ano a jsem spokojen(a) – fungují mi po celý rok
Ano, ale mají své limity – v zimě nebo v horku ztrácí jistotu
Ne, raději přezouvám – dvě sady jsou podle mě lepší
Zvažuji přechod – lákají mě, ale ještě váhám
Celkově 47 hlasů

Zdroje: Autorský text, ADAC

