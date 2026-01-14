Thule Pulse 2 je dostupný dříč nejen pro víkendové útěky
Střešní box Pulse 2 od Thule je dostupný hned ve třech velikostech o objemu až 500 litrů, vaši přepravní kapacitu tak může klidně i zdvojnásobit.
Thule je jedním z největších světových specialistů na přepravní systémy u automobilů. Jeho evergreenem jsou především střešní boxy. Sáhnout můžete jak po vrcholných modelech typu Vector s cenou přes 40 tisíc korun, tak po levnějších variantách, které vám taktéž usnadní nejen rodinné cestování.
Jedním z takových případů je Thule Pulse 2, který je dodáván v černém matném provedení s povrchovou texturou. Z hlediska praktického používání jde o rozumnou volbu – na rozdíl od vysoce lesklých povrchů, kde je vidět každý otisk prstu a škrábanec od větve, je použitý plast ASA-ABS odolnější vůči běžnému provoznímu opotřebení, UV záření a povětrnostním vlivům.
Tvar boxu je aerodynamický, s profilem navrženým tak, aby pasoval na širokou škálu moderních vozidel. Předsunutá poloha na střeše je konstrukčním standardem Thule, který minimalizuje riziko, že boxem narazíte do pátých dveří kufru při jejich plném otevření.
Model Pulse 2 je dostupný ve velikostech M, L a XL s objemy 400, 450, respektive 500 litrů a cenami od 12.690 do 14.990 Kč. Do všech tří typů bez větších problémů naskládáte několik párů lyží (v případě modelu XL 5-7 párů s maximální délkou 200 centimetrů) či snowboardů, případně přepravní prostor využít pro cestovní tašky, kočárky či jiné neskladné předměty, které se vám třeba nevejdou do zavazadelníku.
Thule Pulse 2 používá osvědčený rychloupínací mechanismus PowerClick, který nevyžaduje nářadí. Snadný přístup k nákladu zajišťuje systém DualSide s oboustranným otevíráním. To je v praxi jedna z nejužitečnějších vlastností – umožňuje montáž boxu na střed střechy s přístupem z obou stran, nebo snadné dobalení věcí u krajnice, aniž byste museli obíhat auto do vozovky.
Bezpečnost nákladu hlídá centrální zamykací systém. Klíč lze ze zámku vyjmout pouze tehdy, jsou-li všechny uzamykací body bezpečně uzavřeny. Všechny tři verze boxu Pulse 2 disponují maximální užitečnou hmotností 75 kilogramů, takže uvezou i těžší předměty.
Zdroj: Thule, foto: Thule, video: auto.cz